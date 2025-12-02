सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों के लिए इंटेंस रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में से लेकर ओल्ड स्कूल रोमांस गुस्ताख इश्क और वॉर ड्रामा 120 बहादुर सहित कई फिल्में मौजूद हैं. हालांकि इनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं और अच्छी कमाई कर रही हैं. वहीं कुछ फिल्में मुट्टी भर कलेक्शन के लिए भी संघर्ष कर रही हैं. ऐसे में जानते हैं मंडे को इनमें से किसने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है और किसकी लुटिया डूबी है.

‘तेरे इश्क में’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

कृति सेनन और धनुष स्टारर ‘तेरे इश्क में’ का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से भी खूब नोट छाप रही है. मंडे को भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी अपने पहले मंडे को 8.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. जिससे इसका टोटल कलेक्शन 60.25 करोड़ रुपये हो गया है. सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 16.28% थी.

‘गुस्ताख इश्क’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ‘गुस्ताख इश्क’ का धनुष की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ से क्लैश हुआ था. हालांकि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है. अपने चौथे दिन, फिल्म ने 0.06 करोड़ जमा किए. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 1.36 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘120 बहादुर’ ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म, 120 बहादुर, दर्शकों को स्क्रीन तक खींचने में नाकाम रही है. फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार को महज 0.19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. अब तक, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17.09 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

‘मस्ती 4’ ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

‘मस्ती 4’ बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी है. फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म बड़ी मुश्किल से लाखों में कमाई कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘मस्ती 4’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 11 लाख की कमाई की है. इसी के साथ इसका 12 दिनों का कुल कलेक्शन अब 14.66 करोड़ रुपये हो गया है.

‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन की फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ अपनी रिलीज के 18 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर धीमी हो गई है. रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने अपने तीसरे सोमवार को 0.35 करोड़ रुपये कमाए. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में अब तक 71.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. अंशुल शर्मा द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और मीज़ान जाफ़री लीड रोल में हैं.