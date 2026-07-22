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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं...', अजय देवगन की 'चौहान' कंट्रोवर्सी पर पहली बार बोले मोहम्मद जीशान अय्यूब

'मेरा इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं...', अजय देवगन की 'चौहान' कंट्रोवर्सी पर पहली बार बोले मोहम्मद जीशान अय्यूब

Chauhan controversy: अजय देवगन की अपकमिगं फिल्म 'चौहान' को लेकर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर पहली बार मोहम्मद जीशान अय्यूब ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ कहा कि उनका इस फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. एक्टर की ये फिल्म हिट साबित हुई है. वहीं अब अजय ने आनंद एल राय के साथ पहली बार  'चौहान' के लिए कोलेबोरेशन किया है. इस फिल्म से वे 'धमाल 4' के बाद एक्शन फिल्मों में कमबैक कर रहे हैं. हालांकि चौहान' का पहला टीजर रिलीज होने के बाद काफी बखेड़ा खड़ा हो गया है.

दरअसल प्रोमो में कुछ कंटेंट को लेकर चौहान समुदाय और क्षत्रिय परिषद दोनों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मेकर्स को कुछ ही दिनों में मोहम्मद जीशान अय्यूब की आवाज़ को किसी दूसरे आर्टिस्ट की आवाज़ से बदलना पड़ा.  अब, हफ्तों बाद, एक्टर ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

"मेरा इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है"
बता दें कि अपने एक्स अकाउंट पर जीशान ने एक बयान जारी कर साफ किया कि 'चौहान' से उनका कोई लेना-देना नहीं है. फिल्म का नाम लिए बिना, उन्होंने पोस्ट में लिखा है, " कुछ हफ्ते पहले, एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसमें मेरी आवाज में एक लाइन थी. मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूं. कुछ महीने पहले मुझसे बिना किसी  रेफरेंस  के एक लाइन डब करने के लिए कहा गया था. मैंने अच्छे इरादे से और बिना ज्यादा सवाल किए ऐसा किया, क्योंकि मैं फिल्म बनाने वालों को पर्सनली जानता था.

जैसे ही टीजर रिलीज हुआ और मैंने देखा कि मेरी आवाज का किस रेफरेंस में (गलत) इस्तेमाल किया गया है, मैंने फिल्म बनाने वालों से टीजर से अपनी आवाज हटाने को कहा, क्योंकि मेरा इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है.मेरी कड़ी आपत्ति के बाद, फिल्म मेकर्स ने पंद्रह दिन पहले टीजर से मेरी आवाज हटा दी."

 

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी जीशान ने किया रिएक्ट
इसके बाद दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट पर रिएक्श करते हुए जीशान अय्यूब ने लिखा, "हालांकि इससे एक कलाकार के तौर पर मेरी स्थिति साफ हो जाएगी कि मैं कभी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन हमारा पूरा ध्यान देश की मौजूदा स्थिति पर होना चाहिए, जहां हमारे युवा और निडर छात्र सड़कों पर उतरकर बहादुरी से लड़ रहे हैं. उनके प्रेरणादायक जज्बे को सलाम. जय हिंद, जय संविधान." 

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चौहान को लेकर क्या विवाद है?
बता दें कि 'चौहान' का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की जयंती के मौके पर 25 जून को रिलीज किया गया था. वहीं टीजर के एक डायलॉग, "पठान को कह दो चौहान आ रहा है." पर विवाद खड़ा हो गया .

जामा मस्जिद की सच्ची घटना से इंस्पायर है फिल्म?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म जामा मस्जिद के बाहर हुई असल घटना से इंस्पायर है जहां शुक्रवार की भीड़-भाड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था. भीड़ अचानक हिंसक हो गई थी, हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि 'चौहान' आधिकारिक तौर पर सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं.

फिल्म के बारे में
नीरज यादव द्वारा निर्देशित, 'चौहान' को ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने जियो स्टूडियोज और कलर येलो बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है. यह फ़िल्म 1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 22 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Mohammed Zeeshan Ayyub Chauhan Chauhan Controversy
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