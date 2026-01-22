'कुछ राम कभी लौटे ही नहीं…', 'बॉर्डर 2' के गाने कर देंगे भावुक, देखें वीडियो

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनीं बॉर्डर 2 को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस को डेली कोई न कोई अपडेट मिलता रहा है जिसकी वजह से इसका बज बहुत ज्यादा है. फिल्म के गानों ने लोगों को बहुत इमोशनल किया है. हर गाना एक से बढ़कर एक है. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं.

घर कब आओगे

बॉर्डर 2 का ट्रेलर जितना पसंद किया गया है उतना ही इसके गाने भी. सबसे ज्यादा प्यार घर कब आओगे गाने को मिला है. इसे सुनने के बाद लोग खूब इमोशनल हुए हैं. घर कब आओगे गाना सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने गाया है. इस गाने के लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. जो ये गाना सुन रहा है वो इमोशनल हो रहा है.

मिट्टी के बेटे

बॉर्डर 2 का गाना मिट्टी के बेटे बहुत ही पसंद किया जा रहा है. इस गाने का अभी वीडियो सामने नहीं आया है लेकिन ऑडियो आ चुका है. इस गाने को सोनू निगम ने गाया है मनोज मुंतशिर ने लिखा है. इस गाने को बहुत पसंद किया गया है और फैंस इसके वीडियो आने का इंतजार कर रहे हैं.

ऐ जाते हुए लम्हों

ऐ जाते हुए लम्हों गाना रूप कुमार राठौड़ और विशाल मिश्रा ने गाया है. हाल ही में बॉर्डर 2 का म्यूजिक रिलीज किया गया था जिसमें सभी गानों के ऑडियो रिलीज किए गए हैं. ये भी लोगों का दिल छू रहा है.

प्यारी लगे

ये बॉर्डर 2 का रोमांटिक गाना है जिसमें वरुण धवन और अहान शेट्टी रोमांस करते नजर आ रहे हैं. ये सॉफ्ट रोमांटिक गाना बहुत ही प्यारा है.

मोहब्बत हो गई है

बॉर्डर 2 के सभी गाने बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं. कुछ लोगों को इमोशनल कर रहे हैं तो कुछ दिल जीत ले रहे हैं. मोहब्बत हो गई है गाना भी लोगों का दिल जीत रहा है. इसे बहुत पसंद किया जा रहा है.

