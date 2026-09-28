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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फिल्में नहीं चल रही थी', मिथुन चक्रवर्ती ने बताया क्यों खोला था ऊटी में होटल

'फिल्में नहीं चल रही थी', मिथुन चक्रवर्ती ने बताया क्यों खोला था ऊटी में होटल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने करियर के पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि एक वक्त पर उनकी फिल्में नहीं चल रही थी. इसके बाद उन्होंने होटल शुरू करने का सोचा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 06:59 PM (IST)
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मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के जाने जाने एक्टर है. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. वही अब हाल ही में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया. एक्टर ने बताया कि एक वक्त पर उनका करियर डाउन होने लगा था.

हाल ही में फिल्ममेककर फराह खान दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचीं. इस दौरान बातचीत में फराह खान ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती खुद का होटल शुरू करने वाले पहले एक्टर थे. फराह खान ने मिथुन चक्रवर्ती पूछा, 'आपने होटल क्यों शुरू किया?'

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मिथुन चक्रवर्ती ने बताया क्यों खोला था ऊटी में होटल
एक्टर ने अपने होटल मोनार्क के बारे में बात करते हुए कहा, 'होटल मैंने 1994 में चालू किया था और अब मैंने बेंगलुरु में भी शुरू किया है. उस टाइम मेरा करियर थोड़ा डाउन हो रहा था. फिल्में नहीं चल रही थी. ऐसा लग रहा था मैं नीचे जा रहा हूं. मैंने सोचा की अगर ये खत्म हो गया, तो मेरा स्टारडम ओवर और फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'तीनों बच्चें भी थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें. मैं बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहता था. जिस चीज से मैं गुजरा हूं वो मैं उनके साथ नहीं होने दे सकता था. इसके बाद में मैं वहां शिफ्ट हो गया. मैंने सोचा अगर वहां रहकर होटल चलाया तो मैं जल्दी इसे खड़ा कर सकता हूं. इसके बाद बच्चों का वहीं एडमिशन करवाया. फिर मेरी बेटी पैदा हुई और मेरा करियर अचानक चल पड़ा.'

इसके बाद फराह खान ने कहा, 'वो काफी लकी होटल है. हम वहां 'कुछ-कुछ होता है' और 'दिल से' की शूटिंग के टाइम रहे थे.' एक्टर ने भी कहा कि वो काफी लकी होटल है.

एक साल में रिलीज हुईं 19 फिल्में 
व्लॉग में आगे फराह खान ने पूछा कि साल में आपकी कितनी फिल्में आती थी? इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'एक साल में 19 फिल्में रिलाज होती थी.'

बता दें, मिथुन चक्रवर्ती को आखिरी बार फिल्म 'प्रजापति 2' में देखा गया था. मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. साल 1976 में मृणाल सेन की कला-प्रधान फिल्म 'मृगया' से अभिनय की शुरुआत की थी. साल 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Sep 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Mithun Chakraborty
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