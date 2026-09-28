'फिल्में नहीं चल रही थी', मिथुन चक्रवर्ती ने बताया क्यों खोला था ऊटी में होटल

मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के जाने जाने एक्टर है. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. वही अब हाल ही में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया. एक्टर ने बताया कि एक वक्त पर उनका करियर डाउन होने लगा था.

हाल ही में फिल्ममेककर फराह खान दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचीं. इस दौरान बातचीत में फराह खान ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती खुद का होटल शुरू करने वाले पहले एक्टर थे. फराह खान ने मिथुन चक्रवर्ती पूछा, 'आपने होटल क्यों शुरू किया?'

मिथुन चक्रवर्ती ने बताया क्यों खोला था ऊटी में होटल

एक्टर ने अपने होटल मोनार्क के बारे में बात करते हुए कहा, 'होटल मैंने 1994 में चालू किया था और अब मैंने बेंगलुरु में भी शुरू किया है. उस टाइम मेरा करियर थोड़ा डाउन हो रहा था. फिल्में नहीं चल रही थी. ऐसा लग रहा था मैं नीचे जा रहा हूं. मैंने सोचा की अगर ये खत्म हो गया, तो मेरा स्टारडम ओवर और फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'तीनों बच्चें भी थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें. मैं बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहता था. जिस चीज से मैं गुजरा हूं वो मैं उनके साथ नहीं होने दे सकता था. इसके बाद में मैं वहां शिफ्ट हो गया. मैंने सोचा अगर वहां रहकर होटल चलाया तो मैं जल्दी इसे खड़ा कर सकता हूं. इसके बाद बच्चों का वहीं एडमिशन करवाया. फिर मेरी बेटी पैदा हुई और मेरा करियर अचानक चल पड़ा.'

इसके बाद फराह खान ने कहा, 'वो काफी लकी होटल है. हम वहां 'कुछ-कुछ होता है' और 'दिल से' की शूटिंग के टाइम रहे थे.' एक्टर ने भी कहा कि वो काफी लकी होटल है.

एक साल में रिलीज हुईं 19 फिल्में

व्लॉग में आगे फराह खान ने पूछा कि साल में आपकी कितनी फिल्में आती थी? इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'एक साल में 19 फिल्में रिलाज होती थी.'

बता दें, मिथुन चक्रवर्ती को आखिरी बार फिल्म 'प्रजापति 2' में देखा गया था. मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. साल 1976 में मृणाल सेन की कला-प्रधान फिल्म 'मृगया' से अभिनय की शुरुआत की थी. साल 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई.