बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने यूनिक डांस स्टाइल और बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. फिल्मों के साथ-साथ मिथुन अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं. आइए मिथुन चक्रवर्ती के 76वें बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.

केवल 4 महीने टिकी पहली शादी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती करियर में मिथुन चक्रवर्ती का नाम दिग्गद एक्ट्रेस सारिका के साथ जुड़ा था, लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की. साल 1979 में मिथुन ने एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर हेलेना ल्यूक से शादी रचाई. हालांकि, आपसी मतभेदों के कारण ये रिश्ता केवल 4 महीने ही चल पाया और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया.

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योगिता बाली से रचाई दूसरी शादी

हेलेना ल्यूक से अलग होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने उसी साल यानी 1979 में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस योगिता बाली से दूसरी शादी कर ली. योगिता मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थीं, लेकिन शादी के महज दो साल बाद दोनों अलग हो गए. उस दौर की अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक, योगिता की जिंदगी में मिथुन आ चुके थे. इसलिए उन्होंने किशोर कुमार को तलाक दे दिया था.

योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती के हैं 4 बच्चे

योगिता और मिथुन ने 1979 में शादी कर ली थी. इसका नतीजा ये हुआ कि किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना भी छोड़ दिया था. फिलहाल ये कपल खुशहाल शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रहा है. योगिता और मिथुन 4 बच्चों महाक्षय चक्रवर्ती, उष्मेय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती के पेरेंट्स हैं. बता दें कि दिशानी को योगिता और मिथुन ने गोद लिया है. 90 के दशक में इस कपल एक बच्ची कूड़े के ढेर में लावारिस मिली थी, जिसे उन्होंने अपना नाम दिया.

क्या मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने रचाई गुपचुप शादी?

दैनिक भास्कर के अनुसार, साल 1985 में मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की खबरे आई थी. रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. उस समय मिथुन पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पत्नी योगिता बाली को तलाक नहीं दिया था. इस बारे में जैसे ही योगिता को मालूम हुआ तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयां एक साथ खा ली थी, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद मिथुन वापस योगिता के पास आ गए.

क्यों टूटा मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का रिश्ता?

एक इंटरव्यू में मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनको मिथुन की दूसरी शादी के बारे में पता था. उन्होंने श्रीदेवी को मिथुन की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था.

रिपोर्टस की माने तो श्रीदेवी चाहती थीं कि मिथुन अपनी पत्नी योगिता को तलाक दे दें, लेकिन मिथुन ने ऐसा नहीं किया और श्रीदेवी उनसे अलग हो गईं.

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