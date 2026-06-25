मिर्जापुर द मूवी' का धांसू टीजर आउट, 'फुलेरा' के सचिव जी की भी हुई एंट्री

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMirzapur The Movie Teaser Review: इस बार भौकाल और भी बडा, 'मिर्जापुर द मूवी' का टीजर आउट, 'फुलेरा' के सचिव जी की भी हुई एंट्री

Mirzapur The Movie Teaser Review: इस बार भौकाल और भी बडा, 'मिर्जापुर द मूवी' का टीजर आउट, 'फुलेरा' के सचिव जी की भी हुई एंट्री

Mirzapur The Movie Teaser Review: मिर्जापुर द मूवी' का धांसू टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में 'फुलेरा' के सचिव जी की भी एंट्री हो गई है. इसी के साथ मिर्जापुर का भौकाल इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 12:37 PM (IST)
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 'मिर्जापुर: द मूवी' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मच अवटेड फिल्म का दमदार टीजर आज रिलीज कर दिया.. इसी के साथ  साल के सबसे मोस्ट-अवेडेट सिनेमैटिक इवेंट्स में से एक की पहली झलक मिल गई है. टीजर के साथ ही ये क्लियर हो गया है कि इस बार मिर्जापुर का भौकाल  पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है. 

 मिर्जापुर द मूवी का दमदार है टीजर
टीजर अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु के साथ दर्शकों का मिर्जापुर की दुनिया में वापस स्वागत करता है. इस खास बात ये है कि इस बार  'फुलेरा' के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार की भी एंट्री हुई है. वे 'बबलू पंडित' के रोल में कदम रख रहे हैं, जिससे फैन्स का यह फेवरेट किरदार स्क्रीन पर वापस लौट आया है.इस सागा में रवि किशन भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी दमदार नई प्रेजेंस मिर्जापुर यूनिवर्स में एक और दिलचस्प एंगल जोड़ती है. पूर्वांचल की गलियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक, यह सागा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रूप ले रहा है, जो अपनी इस ग्रिपिंग दुनिया और लार्जर-देन-लाइफ स्टोरीटेलिंग को हर रीजन के सिनेमाघरों में लेकर आ रहा है. 

ऑफिशियल टीज़र शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "इस सितंबर, एक ज़बरदस्त और अनकही कहानी देखें. बड़े पर्दे पर भौकाल के लिए तैयार हो जाइए, मिर्जापुर द मूवी को 4 सितंबर को सिर्फ़ सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु में देखें."

 

 
 
 
 
 
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मिर्जापुर द मूवी का टीजर कैसा है? 
टीज़र से पता चलता है कि यह कहानी 2018 में सेट है और यह सीजन 1 की घटनाओं से पहले और उनके साथ-साथ चलती है, इसका मतलब है कि मुन्ना, जिसकी मौत सीज़न 2 के आखिर में हो गई थी, वह यहाँ अभी भी ज़िंदा है, कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) को चिंता है कि उनका बेटा मुन्ना उनकी गद्दी का सही वारिस नहीं है. वहीं, पंडित भाई अली फ़ज़ल और जितेंद्र मुन्ना के साम्राज्य को खत्म करने और खुद को मिर्ज़ापुर का राजा बनाने की राह पर हैं. टीज़र में शो के कई जाने-पहचाने चेहरे दिखते हैं और रवि किशन का निभाया एक नया किरदार भी सामने आता है, जिसके हिस्से में कई ज़बरदस्त और तालियाँ बटोरने वाले पल आते हैं,

मिर्जापुर द मवूी कब होगी रिलीज? 
क्राइम एक्शन ड्रामा मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी के अलावा जीतेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान, प्रमोद पाठक और अनंग्शा बिस्वास मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने किया है. 

पहली बार, मिर्जापुर की आइकॉनिक दुनिया ओटीटी से थिएटर्स का रुख कर रही है, जो अपने सिग्नेचर इंटेंसिटी, दमदार स्टोरीटेलिंग और बड़े पैमाने के साथ सिनेमाघरों में आ रही है. 2018 में सीजन 1 से शुरू हुई टाइमलाइन से जुड़े रहते हुए, यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए तैयार की गई एक कमाल की अनसुनी कहानी के साथ इस सागा को और आगे बढ़ाती है और फैन्स की इस पसंदीदा फ्रेंचाइजी को एक बिल्कुल नए थिएट्रिकल अवतार में पेश करने का वादा करती है. 

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 BO Day 6: 'कॉकटेल 2' ने बुधवार को भी किया धमाकेदार परफॉर्म, जमकर छापे नोट, जानें- 6 दिनों में कितना वसूला बजट

Published at : 25 Jun 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Ali Fazal RAVI KISHAN Mirzapur The Movie
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