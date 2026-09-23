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रसिका दुग्गल से पंकज त्रिपाठी तक, 'मिर्जापुर: द मूवी' की सक्सेस पार्टी में छाए सितारे, देखें वीडियो

'मिर्जापुर: द मूवी' की सक्सेस पार्टी 22 सितंबर को मुंबई में रखी गई, जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट नजर आई. रसिका दुग्गल से लेकर पंकज त्रिपाठी तक, सभी अपने अंदाज में छाए रहे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 09:27 AM (IST)
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पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल स्टारर 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है. 22 सितंबर को दिव्येंदु और अली फजल ने फिल्म की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें 'मिर्जापुर' के सभी एक्टर्स शामिल हुए. इस दौरान सभी सितारे अपने-अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए और अपनी मौजूदगी से महफिल लूट ली.

रसिका दुग्गल ने लूटी महफिल
पार्टी में कालीन भैया, बीना भाभी से लेकर मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित तक, 'मिर्जापुर' के कई पॉपुलर किरदार नजर आए और उन्होंने अपने अंदाज से महफिल जमा दी. पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वहीं, 'मिर्जापुर: द मूवी' की सक्सेस पार्टी में बीना भाभी उर्फ रसिका दुग्गल ने खूब लाइमलाइट बटोरी. उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए.

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कालीन भैया के अंदाज में दिखे पंकज त्रिपाठी
इस पार्टी में पंकज त्रिपाठी अपने आइकॉनिक किरदार कालीन भैया के अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के ऊपर ब्लू शर्ट पहनी थी, जिसे उन्होंने ग्रे ट्राउजर के साथ पेयर किया था. उनका सिंपल और सोबर लुक फैंस को काफी पसंद आया. पंकज त्रिपाठी ने पैपराजी का अभिवादन किया और कैमरे के सामने तस्वीरें भी खिंचवाईं.

 
 
 
 
 
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मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित ने खींचा ध्यान
इस पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान दिव्येंदु ने खींचा. मुन्ना भैया के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले दिव्येंदु अपनी पत्नी आकांक्षा शर्मा के साथ पार्टी में पहुंचे. इस दौरान दोनों ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए.

 
 
 
 
 
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वहीं, अली फजल भी अपने स्टाइलिश अवतार में नजर आए. गुड्डू पंडित का किरदार निभाने वाले अली ने पार्टी के लिए ट्रेंडी आउटफिट कैरी किया था. जैकेट और स्टाइलिश लुक में उनकी एंट्री ने खूब ध्यान खींचा. 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें- 'बैथलहम कुडुम्बा यूनिट' की रिकॉर्डतोड़ कमाई, मोहनलाल-ममूटी की बड़ी फिल्मों को पछाड़ा

गोलू गुप्ता भी पति के साथ पहुंचीं
'मिर्जापुर द मूवी' की सक्सेस पार्टी में गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी शर्मा अपने पति और रैपर चैतन्य शर्मा के साथ पहुंचीं. इस पार्टी में रवि किशन भी पहुंचे. व्हाइट कलर के डैपर सूट में वो काफी स्मार्ट नजर आए. वहीं, फिल्म में मुमताज बीबी का किरदार निभाने वाली सोनल चौहान ने अपने ग्लैमरस लुक से लाइमलाइट बटोरी.

 
 
 
 
 
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रवि किशन और सोनल चौहान का ग्लैमरस अंदाज
पार्टी में रवि किशन भी शामिल हुए. सफेद रंग के डैपर सूट में वह काफी स्मार्ट नजर आए. वहीं, फिल्म में मुमताज बीबी का किरदार निभाने वाली सोनल चौहान ने अपने ग्लैमरस लुक से लाइमलाइट बटोरी. सोनल का स्टनिंग अवतार पार्टी में मौजूद बाकी सितारों के बीच खास नजर आया. इस पार्टी में बिरजू लोहार यानी मोहित मलिक का भी जलवा देखने को मिला. 

 
 
 
 
 
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'मिर्जापुर: द मूवी' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
'मिर्जापुर: द मूवी' एक एक्शन-गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जो 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये अमेजन प्राइम वीडियो की मशहूर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' पर बनी फिल्म है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 2.10 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ 'मिर्जापुर: द मूवी' का 19 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 219.70 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें- रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने पहुंचे शाहरुख खान-आलिया भट्ट

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 23 Sep 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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