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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर' के क्लाइमेक्स से हटेगा 'शूरवीर' गाना? मेकर्स के सीन पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, CBFC से मांगा फैसला

'मिर्जापुर' के क्लाइमेक्स से हटेगा 'शूरवीर' गाना? मेकर्स के सीन पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, CBFC से मांगा फैसला

फिल्म 'मिर्ज़ापुर द मूवी' के क्लाइमेक्स से शूरवीर गाने को हटाने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से इस मुद्दे पर फ़ैसला लेने को कहा है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 17 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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फिल्म 'मिर्ज़ापुर द मूवी' के क्लाइमेक्स से 'शूरवीर' गाने को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 सितंबर तक के लिए टाल दिया है. हाईकोर्ट ने इस दरम्यान सेंसर बोर्ड से इस मुद्दे पर फ़ैसला लेने को कहा है.

याचिका में क्या आरोप है?

याचिका में कहा गया है कि 'शूरवीर' गाना महाराणा प्रताप को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था. आरोप है कि मेकर्स ने इसे फिल्म के क्लाइमेक्स में गैंगस्टर और हिंसक दृश्यों के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है, जिससे अपराधियों का महिमामंडन होता है और लोगों की धार्मिक-ऐतिहासिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- गाना और सीन अच्छे नहीं लग रहे हैं.

  • सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ हम हिंसा का सम्मान कर रहे हैं और पहली नज़र में गाना और सीन अच्छे नहीं लग रहे हैं.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने मिर्ज़ापुर फ़िल्म के क्लाइमेक्स में शूरवीर (महाराणा प्रताप से जुड़ा) गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है.
  • मूवी के प्रोड्यूसर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मूवी देखी है इसमें क्लाइमेक्स का एक सीन है जहाँ हीरो गुंडों से लड़ रहा है. इसका महाराणा प्रताप से कोई लेना-देना नहीं है. कोई तुलना नहीं है.
  • कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में यह ठीक नहीं लगता.

सेंसर बोर्ड को दिए सुझाव

कोर्ट को बताया गया कि मूवी प्रोड्यूसर ने CBFC को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें गाने की जगह बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने सहित कुछ बदलाव का सुझाव दिया गया है.कोर्ट ने प्रोड्यूसर का बयान रिकॉर्ड पर लिया कि CBFC ने कहा था कि इस बारे में एक हफ़्ते में फ़ैसला लिया जाएगा.

हाईकोर्ट ने मामले को 24 सितंबर तक के लिए टाल दिया है और CBFC बोर्ड से इस पर फ़ैसला लेने को कहा है.

'मिर्जापुर' फिल्म के बारे में

आपको बता दें कि 'मिर्जापुर' फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है. इसमें पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, दिव्येंदु, अली फजल और जीतेंद्र कुमार जैसे स्टार्स भी हैं. पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर पर बनी ये फिल्म ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है. 

'मिर्जापुर' फिल्म 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है.

Published at : 17 Sep 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Mirzapur मिर्जापुर: द फिल्म Shoorveer Song Controversy
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