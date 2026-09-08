'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा रही है. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस लूट रही है. नतीजतन फिल्म ने महज चार दिनों में घरेलू बाजार में 100 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई कर डाली है जबकि वर्ल्डवाइड इसने 150 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है.

फिल्म को मिली जबरदस्त सक्सेस के बीच फैंस इसके सीक्वल का भी इंतजार कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीक्वल पहले से ही कंफर्म था. मेकर्स ने इसके लिए दो पोस्ट क्रेडिट सीन भी शूट किए थे.

'मिर्जापुर द मूवी' से क्यों हटाया गया दूसरा पोस्ट-क्रेडिट सीन?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडीपेंडेट सूत्र से जानकारी मिली है, "मिर्जापुर द मूवी' के लिए एक और एंड-क्रेडिट सीन शूट किया गया था, लेकिन मेकर्स ने सोच-समझकर इसे 'पार्ट 2' के लिए बचाकर रखने का फैसला किया. पहले ये सीन फिल्म के आखिर में दिखाया जाना था और इससे आगे की कहानी की भूमिका तैयार होनी थी, लेकिन टीम को लगा कि जब कहानी आगे बढ़ेगी, तब इस सीन का कहानी के लिहाज से कहीं ज्यादा असर होगा."

'पार्ट 2' तो हमेशा से ही प्लान का हिस्सा था'

फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बावजूद, 'मिर्जापुर द मूवी' के सीक्वल का प्लान इसकी कमर्शियल परफॉर्मेंस को देखकर नहीं बनाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे कहा, "जो सीन रोक लिया गया था, अब उम्मीद है कि वह फिल्म के अगले चैप्टर का हिस्सा होगा. क्योंकि पार्ट 2 तो हमेशा से ही प्लान का हिस्सा था, इसीलिए एंड-क्रेडिट्स के दो सीन शूट किए गए थे."

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मौजूदा पोस्ट-क्रेडिट सीन किस बारे में है?

'मिर्जापुर द मूवी' के मौजूदा पोस्ट-क्रेडिट सीन में गुड्डू पंडित (अली फ़जल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) और बबलू पंडित (जितेंद्र कुमार) एक हेयर सैलून में बैठे हुए दिखाई देते हैं. इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि गुड्डू और मुन्ना दोनों ही स्वीटी (श्रिया पिलगांवकर) नाम की एक ही लड़की से प्यार करते हैं. यह सीन तब खत्म होता है जब दोनों एक-दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, जिससे सीक्वल में उनके बीच टकराव का हिंट मिलता है.

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

'मिर्जापुर द मूवी' ओटीटी की पॉपुलर वेब सीरीज का स्पिन-ऑफ है जो 2018 में प्राइम वीडियो पर शुरू हुई थी.फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और अभिषेक बनर्जी रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी रवि किशन और सोनल एस चौहान ने अहम रोल प्ले किया है. इसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और पुनीत कृष्णा ने लिखा हैय इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है.

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