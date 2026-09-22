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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर' के गाने 'सांसों की माला' का वीडियो आउट, बीना भाभी-बिरजू लोहार की छाई केमिस्ट्री

'मिर्जापुर' के गाने 'सांसों की माला' का वीडियो आउट, बीना भाभी-बिरजू लोहार की छाई केमिस्ट्री

फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का पॉपुलर गाना 'सांसों की माला' का म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया गया है. गाने में रसिका दुग्गल और मोहित मलिक की जोड़ी फैंस का दिल जीत रही है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज के बाद से ही चर्चा में हैं. पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदाई कमाई कर रही है. इसका थिएट्रिकल रन जारी है. बॉक्स ऑफिसर पर शानदार परफॉर्मेंस करने के बीच अब मेकर्स ने मच अवेटेड 'सांसों की माला' का म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया  है.

'सांसों की माला' म्यूजिक वीडियो हुआ आउट
गाने में मिर्जाापुर की जोड़ियों को दिखाया गया है. वहीं एक्ट्रेस रसिका दुग्गल और मोहित मलिक की अनोखी केमिस्ट्री दिल छू रही है.  गाने के बोल बेहद पावरफुल हैं, लेकिन ये विजुअल्स के साथ फिल्म में मौजूद भावनाओं को खूबसूरती से पेश भी करते हैं. गाने को मधुर शर्मा ने गाया है, जबकि वैभव पानी ने म्यूजिक को प्रोड्यूस किया है. गाने के बोल और म्यूजिक नुसरत फतेह अली खान के हैं. ये गाना पहले ही म्यूजिक चार्ट्स पर राज कर रहा है, और अब इसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला म्यूजिक वीडियो भी आ चुका है.

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वीडियो शेयर करते हुए, मेकर्स ने लिखा है, 'लव ही तो है, लाइफटाइम थोड़ी रहता है. सांसों की माला - म्यूजिक वीडियो आउट नाउ!'

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बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही फिल्म
बता दें, 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये की कमाई करने का माइलस्टोन पार करते हुए, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इतिहास रच रही है. इस तरह से ये फिल्म इस साल की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनते हुए ओवरसीज में, एक ओटीटी-ओरिजिनेटेड फ्रैंचाइजी के रूप में एक शानदार थिएट्रिकल रिलीज बनकर उभरी है.

फिल्म में इस बार अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्डा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान जैसे जाने माने चेहरे नजर आने वाले हैं. 

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंटेड 'मिर्जापुर: द मूवी' का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है और फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म के कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने को-प्रोड्यूसर किया है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 22 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Sanson Ki Mala
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