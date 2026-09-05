Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आने वाला है, पोस्ट क्रेडिट में मेकर्स ने दिए कई हिंट

'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आने वाला है, पोस्ट क्रेडिट में मेकर्स ने दिए कई हिंट

'मिर्जापुर द मूवी' ने ओपनिंग डे पर भौकाल मचा दिया. वहीं फिल्म की एंडिंग से इसकी सीक्वल के भी हिंट मिले हैं. इसकी सारी डिटेल्स यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

साल की मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ये ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर बेस्ड है. इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ इसने धुआंधार ओपनिंग की. इस बीच इसके सीक्वल को लेकर चर्चा हो रही है. जानते हैं क्या 'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आएगा?  

'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आएगा?  
'मिर्जापुर द मूवी'  के पोस्ट क्रेडिट सीन से इसके सीक्वल का बड़ा हिंट मिल रहा है. क्योंकि फिल्म एक बड़े सस्पेंस वाले मोड़ पर खत्म होती है. यह फिल्म मुन्ना (दिव्येंदु), गुड्डू (अली फजल) और स्वीटी गुप्ता (श्रिया पिलगांवकर) के बीच लव ट्राएंगल को एक अलग नजरिए से दिखाती है.  

ओरिजिनल वेब सीरीज में इस लव ट्राएंगल ने अहम भूमिका निभाई थी. वहीं फिल्म के एंडिंग सीन में मुन्ना और गुड्डू को यह जानकर हैरानी होती है कि वे दोनों एक ही लड़की, स्वीटी से प्यार करते हैं. ये सीक्वल की मेन स्टोरी का बेस बन सकता है, जिसमें मेकर्स शायद तीनों के रिश्तों को और गहराई से दिखाएं और जाने-पहचाने लव ट्राएंगल को एक नया मोड़ दें.

वही, क्लाइमैक्स में बानी त्रिपाठी का सीन भी इसकी सीक्वल की तरफ इशारा करता है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने 'मिर्जापुर द मूवी' के पार्ट 2 को लेकर कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

'मिर्जापुर द मूवी' ओपनिंग डे कलेक्शन
बता दें कि मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 24.75 करोड़ से खाता खोला है. वहीं इसकी ग्रॉस कमाई 29.70 करोड़ रुपये रही है. 

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में
'मिर्जापुर द मूवी' एक एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और यह उनकी पहली फीचर फील्म है. इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की वेब  सीरीज 'मिर्जापुर' पर बेस्ड है. 

ये भी पढ़ें:-'धमाल 4' से 'GDN' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई ये 8 धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

मिर्जापुर द मूवी स्टार कास्ट
मिर्जापुर द मूवी में  पंकज त्रिपाठी अखंडानंद 'कालीन' त्रिपाठी के रोल में हैं, अली फजल गोविंद "गुड्डू" पंडित के रोल में, दिव्येंदु फूलचंद "मुन्ना" त्रिपाठी के रोल में और जितेंद्र कुमार विनय "बबलू" पंडित के रोल में हैं (इन्होंने सीरीज के विक्रांत मैसी की जगह ली है). वहीं रवि किशन बब्बन यादव का रोल निभा रहे हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी सुबोध उर्फ "कंपाउंडर" के रोल में हैं. 

फिल्म में रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी,  श्रिया पिलगांवकर,  हर्षिता गौर , सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा और राजेश तैलंग  भी शामिल हैं. वहीं कुलभूषण खरबंदा ने सत्यनंद "बाऊजी" त्रिपाठी का रोल किया है, जबकि शाजी चौधरी मकबूल खान, अंजुम शर्मा शरद शुक्ला, सोनल चौहान मुमताज बीबी और अनंग्शा बिस्वास जरीना के रोल में हैं.

ये भी पढ़ें:-82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा

और पढ़ें
Published at : 05 Sep 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन
फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम
बॉलीवुड
3-3 शादी कर चुके हैं विधु विनोद चोपड़ा, अमिताभ बच्चन को दी थी 4 करोड़ की कार
3-3 शादी कर चुके हैं विधु विनोद चोपड़ा, अमिताभ को दी थी 4 करोड़ की कार
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
बॉलीवुड
फिल्म नहीं, इस नाटक ने बदली थी पंकज त्रिपाठी की जिंदगी, राजनीति के चक्कर में गए थे जेल
इस नाटक ने बदली थी पंकज त्रिपाठी की जिंदगी, राजनीति के चक्कर में गए थे जेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Embed widget