'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आने वाला है, पोस्ट क्रेडिट में मेकर्स ने दिए कई हिंट

साल की मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ये ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर बेस्ड है. इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ इसने धुआंधार ओपनिंग की. इस बीच इसके सीक्वल को लेकर चर्चा हो रही है. जानते हैं क्या 'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आएगा?

'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आएगा?

'मिर्जापुर द मूवी' के पोस्ट क्रेडिट सीन से इसके सीक्वल का बड़ा हिंट मिल रहा है. क्योंकि फिल्म एक बड़े सस्पेंस वाले मोड़ पर खत्म होती है. यह फिल्म मुन्ना (दिव्येंदु), गुड्डू (अली फजल) और स्वीटी गुप्ता (श्रिया पिलगांवकर) के बीच लव ट्राएंगल को एक अलग नजरिए से दिखाती है.

ओरिजिनल वेब सीरीज में इस लव ट्राएंगल ने अहम भूमिका निभाई थी. वहीं फिल्म के एंडिंग सीन में मुन्ना और गुड्डू को यह जानकर हैरानी होती है कि वे दोनों एक ही लड़की, स्वीटी से प्यार करते हैं. ये सीक्वल की मेन स्टोरी का बेस बन सकता है, जिसमें मेकर्स शायद तीनों के रिश्तों को और गहराई से दिखाएं और जाने-पहचाने लव ट्राएंगल को एक नया मोड़ दें.

वही, क्लाइमैक्स में बानी त्रिपाठी का सीन भी इसकी सीक्वल की तरफ इशारा करता है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने 'मिर्जापुर द मूवी' के पार्ट 2 को लेकर कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.

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'मिर्जापुर द मूवी' ओपनिंग डे कलेक्शन

बता दें कि मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 24.75 करोड़ से खाता खोला है. वहीं इसकी ग्रॉस कमाई 29.70 करोड़ रुपये रही है.

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

'मिर्जापुर द मूवी' एक एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और यह उनकी पहली फीचर फील्म है. इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'मिर्जापुर' पर बेस्ड है.

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मिर्जापुर द मूवी स्टार कास्ट

मिर्जापुर द मूवी में पंकज त्रिपाठी अखंडानंद 'कालीन' त्रिपाठी के रोल में हैं, अली फजल गोविंद "गुड्डू" पंडित के रोल में, दिव्येंदु फूलचंद "मुन्ना" त्रिपाठी के रोल में और जितेंद्र कुमार विनय "बबलू" पंडित के रोल में हैं (इन्होंने सीरीज के विक्रांत मैसी की जगह ली है). वहीं रवि किशन बब्बन यादव का रोल निभा रहे हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी सुबोध उर्फ "कंपाउंडर" के रोल में हैं.

फिल्म में रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर , सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा और राजेश तैलंग भी शामिल हैं. वहीं कुलभूषण खरबंदा ने सत्यनंद "बाऊजी" त्रिपाठी का रोल किया है, जबकि शाजी चौधरी मकबूल खान, अंजुम शर्मा शरद शुक्ला, सोनल चौहान मुमताज बीबी और अनंग्शा बिस्वास जरीना के रोल में हैं.

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