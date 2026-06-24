'गद्दी है तो हम हैं', 'मिर्जापुर द मूवी' के नए पोस्टर ने बढ़ाई हलचल, जानें- कब आएगा टीजर?

ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर अब फिल्म के तौर पर बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. ऐसे में ‘मिर्जापुर द मूवी’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इन सबके बीच अब इसका टीजर भी रिलीज होने वाला है. वहीं टीजर लॉन्च से पहले, मेकर्स ने मिर्जापुर द मूवी का एक शानदार नया पोस्टर जारी किया है फैंन्स को एक बार फिर 'मिर्जापुर' की दुनिया की झलक दिखाई है.

‘मिर्जापुर द मूवी’ का नया पोस्ट जारी ?

मेकर्स द्वारा शेयर किए गए पोस्टर के बीच में वह मशहूर 'गद्दी' दिखाई गई है और उसके दोनों तरफ़ बंदूकें रखी हैं. यह तुरंत उन सत्ता की लड़ाइयों, दुश्मनी और ड्रामे की यादें ताजा कर देता है, जिन्होंने 'मिर्जापुर' को इतना मशहूर बनाया था. हालांकि पोस्टर में फिल्म को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इससे एक बात जरूर क्लियर हो गई है कि मिर्जापुर की दुनिया बहुत बड़े लेवल पर वापसी के लिए तैयार है.

‘मिर्जापुर द फिल्म’ का टीजर कब आएगा?

इसी के साथ बता दे कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ कल टीज़र आने वाला है, जिससे फैंस को फ़िल्म की पहली झलक देखने का खास मौका मिलेगा. मिर्जापुर के नए पोस्टर के साथ ही इसके टीजर की रिलीज डेट भी अनाउंस की गई है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है, “ गद्दी है तो हम हैं मिर्जापुर द मूवी का टीजर कल दोपहर 12 बजे रिलीज होगा. मिर्जापुर द मूवी केवल हिंदी और तेलुगु सिनेमाघरों में देखें.

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कब रिलीज होगी ‘मिर्जापुर द मूवी’?

बता दें कि अमेजन एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा पेश की जा रही 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है, और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने इसे प्रोड्यूस किया है. इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी हैं और इसे 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा.

मिर्ज़ापुर द मूवी स्टार कास्ट

मिर्जापुर द मूवी की स्टार कास्ट की बात करें को इसमें जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान, प्रमोद पाठक और अनंगशा बिस्वास भी शामिल हैं.

मिर्ज़ापुर सीरीज के बारे में

मिर्ज़ापुर भारत की सबसे पॉपुलर क्राइम थ्रिलर सीरीज़ में से एक है. इसकी कहानी मिर्ज़ापुर की उस दुनिया पर बेस्ड है, जहां सत्ता, राजनीति और अपराध आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं. पंकज त्रिपाठी, अली फ़ज़ल और श्वेता त्रिपाठी जैसे कलाकारों की मुख्य भूमिका वाली यह सीरीज़ पूर्वांचल क्षेत्र पर कब्ज़े की जबरदस्त लड़ाई को दिखाती है. 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से ही, मिर्ज़ापुर ने अपनी ज़बरदस्त कहानी, यादगार किरदारों और चौंकाने वाले ट्विस्ट की वजह से बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग बना ली है और स्ट्रीमिंग के दौर की सबसे सफल भारतीय वेब सीरीज़ में से एक बन गई है.

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