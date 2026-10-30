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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'न पूरी तरह अच्छा है और न बुरा', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'बिरजू लोहार' के किरदार पर बोले मोहित मलिक

'न पूरी तरह अच्छा है और न बुरा', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'बिरजू लोहार' के किरदार पर बोले मोहित मलिक

मिर्जापुर द मूवी की डिजिटल रिलीज पर मोहित मलिक ने बताया बिरजू लोहार का किरदार निभाने का अनुभव, बोले- उसे जज करने के बजाय उसकी सोच, हालात और फैसलों के पीछे की वजह समझना जरूरी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 30 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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मिर्ज़ापुर द मूवी शानदार थिएटर रिलीज के बाद आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है. ये प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. वहीं फिल्म में एक्टर मोहित मलिक ने बिरजू लोहार का किरदार निभाया है. 

मोहित ने अपने इस किरदार के अपने अनुभव के बारे में बात की. बिरजू एक ऐसा किरदार है, जिसमें कई कमियां हैं. उसके फैसले कई बार गलत होते हैं और उसका अगला कदम क्या होगा, यह कहना मुश्किल होता है. यही बातें उसे मिर्ज़ापुर की दुनिया का एक दिलचस्प किरदार बनाती हैं.

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मिर्जापुर द मूवी में बिरजू लोहार के किरदार पर क्या बोले मोहित? 
मिर्ज़ापुर अपनी कहानी में ऐसे किरदारों को दिखाने के लिए जाना जाता है, जो न पूरी तरह अच्छे होते हैं और न ही पूरी तरह बुरे. इस सीरीज़ में सही और गलत के बीच की लकीर कई बार धुंधली हो जाती है. बिरजू लोहार भी ऐसा ही एक किरदार है. मोहित के लिए इस किरदार को निभाने की सबसे बड़ी चुनौती यह समझना था कि वह ऐसा क्यों करता है और उसके फैसलों के पीछे क्या वजह होती है. उन्होंने बिरजू के कामों को सही या गलत ठहराने के बजाय उसके हालात, भावनाओं और सोच को समझने की कोशिश की.

किरदार को जज करना नहीं था आसान
मोहित का मानना है कि ऐसे किरदार निभाने के लिए एक एक्टर को अपनी निजी सोच से अलग हटकर सोचना पड़ता है और दर्शकों को खुद यह तय करने देना चाहिए कि किरदार सही है या गलत. इसके लिए यह समझना जरूरी है कि कोई इंसान किसी खास परिस्थिति में वैसा व्यवहार क्यों करता है, भले ही उसके फैसलों को सही ठहराना मुश्किल हो.


न पूरी तरह अच्छा है और न बुरा', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'बिरजू लोहार' के किरदार पर बोले मोहित मलिक

 

बिरजू के किरदार पर बोले मोहित
बिरजू लोहार का किरदार निभाने के बारे में बात करते हुए मोहित मलिक कहते हैं, 'बिरजू एक ऐसा किरदार है, जिसमें कई कमियां हैं और वह ऐसे फैसले लेता है, जो हमेशा सही नहीं होते. यही बात उसे निभाने में दिलचस्प बनाती है. 

 मोहित ने आगे कहा  एक एक्टर के तौर पर हम किसी किरदार को यह सोचकर नहीं निभा सकते कि वह अच्छा है या बुरा. हमें उसकी सोच, उसके हालात और उन वजहों को समझना पड़ता है, जिनके कारण वह कुछ फैसले लेता है. भले ही आप किसी किरदार के कामों से सहमत न हों, लेकिन आपको यह समझना होता है कि उसने ऐसा क्यों किया और पर्दे पर उसे सच के करीब दिखाना होता है. 


न पूरी तरह अच्छा है और न बुरा', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'बिरजू लोहार' के किरदार पर बोले मोहित मलिक

सबसे बड़ी चुनौती किरदार को बिना जज किए ईमानदारी से निभाने की होती है. मेरा मानना है कि दर्शक ऐसे किरदारों से जुड़ते हैं, जो असल जिंदगी के लोगों जैसे लगते हैं और जिनमें खूबियों के साथ कमियां और कई तरह की उलझनें भी होती हैं. बिरजू के मामले में मैं उसके कामों के पीछे छिपे इंसान को समझना चाहता था और उसी सच्चाई को पर्दे पर लाना चाहता था.'

मिर्ज़ापुर द मूवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के साथ ही दर्शकों को बिरजू लोहार के किरदार के जरिए इस सीरीज़ की दुनिया का एक और दिलचस्प पहलू देखने को मिलेगा. मोहित का यह अनुभव एक एक्टर के काम के  लिए  एक अहम पहलू को भी दिखाता है कि किसी किरदार को सिर्फ अच्छा या बुरा मानकर नहीं, बल्कि उसकी सोच और परिस्थितियों को समझकर पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश करना कितना ज़रूरी है.

Published at : 30 Oct 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
MOHIT MALIK
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