पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर 'मिर्जापुर: द मूवी' को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. गुड्डू पंडित से लेकर कालीन भैया तक, इसके सभी किरदारों ने एक बार फिर गर्दा उड़ा दिया है. वहीं, कुछ नए एक्टर्स भी फिल्म से जुड़े हैं. इन्हीं में एक नाम रवि किशन का है, जिन्होंने बब्बन बबुआ के किरदार में अपनी दमदार एक्टिंग से खूब वाहवाही लूटी है.

दर्शकों ने बब्बन को दिया 'ग्रीन फ्लैग गैंगस्टर' का टैग

अब फिल्म के राइटर पुनीत कृष्णा ने एक दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि रिलीज से पहले मेकर्स को डर था कि कहीं रवि किशन का बब्बन वाला किरदार मुन्ना, गुड्डू और बबलू जैसे लीड किरदारों पर भारी न पड़ जाए. 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बातचीत में फिल्म के राइटर पुनीत कृष्णा ने बब्बन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि खासतौर पर यंग लड़कियों को बब्बन का किरदार काफी पसंद आया. पुनीत ने कहा, 'कई यंग लड़कियों को बब्बन का किरदार बहुत पसंद आया. रिव्यू में कई लड़कियों ने बब्बन को 'ग्रीन फ्लैग गैंगस्टर' बताया है. वो अपनी मुमताज के प्रति इतना समर्पित है कि उसके लिए कपड़े तक सीता है. गैंगस्टर होना तो छोड़िए, आखिर कितने पुरुष ऐसा करेंगे?'

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बब्बन के प्यार ने मेकर्स की बढ़ा दी थी टेंशन

बब्बन को मिल रहे जबरदस्त प्यार ने फिल्म के मेकर्स के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी. दरअसल, क्लाइमेक्स में बब्बन की कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंचती है और मेकर्स को डर था कि कहीं दर्शक उनके किरदार से इतना जुड़ाव महसूस न करने लगें कि फिल्म के बाकी लीड किरदारों का असर कम हो जाए. इस बारे में पुनीत कृष्णा ने कहा, 'हम सच में इस बात से डरने लगे थे कि लोग क्लाइमेक्स सीन में बब्बन के लिए इतना ज्यादा महसूस करने लगेंगे कि कहीं वो गुड्डू, बबलू और मुन्ना को सपोर्ट करना ही बंद न कर दें.'

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बब्बन की मौत के सीन को क्यों करना पड़ा हल्का?

रवि किशन के बब्बन वाले किरदार को दर्शकों से मिल रहे प्यार का असर फिल्म के क्लाइमेक्स पर भी पड़ा. निर्देशक गुरमीत सिंह ने बताया कि बब्बन की मौत का सीन पहले काफी इमोशनल रखा गया था, लेकिन बाद में मेकर्स को लगा कि इसका असर इतना ज्यादा हो रहा है कि ये फिल्म की मेन कहानी पर भारी पड़ सकता है. ऐसे में उन्हें इस सीन को हल्का करना पड़ा. गुरमीत सिंह ने कहा, 'हमें उसकी मौत के असर को कम करना पड़ा. वो सीन बहुत ज्यादा भावुक था और एक तरह से फिल्म के खिलाफ काम कर रहा था.'

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क्लाइमेक्स को लेकर मेकर्स के सामने थी बड़ी चुनौती

डायरेक्टर ने आगे कहा, 'हम जानते थे कि ज्यादातक दर्शक कहानी को जानते होंगे और हमारे पास अपने मुख्य किरदारों में से किसी को मारने का ऑप्शन नहीं था. इसलिए उस लड़ाई को अंत तक एंगेजिंग बनाए रखना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. साथ ही ये भी सवाल था कि 'गुड्डू का उठने वाला' सीन काम करेगा या नहीं, लेकिन उसने काम किया और दर्शक झूम उठे.'

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फिल्म में नजर आ रहे हैं ये सितारे

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी 'मिर्जापुर: द मूवी' को पुनीत कृष्णा ने लिखा है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रवि किशन और जितेंद्र कुमार समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने अब तक 127.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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