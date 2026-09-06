'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी है. दो दिन में ही फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. अब फिल्म की नजरें 100 करोड़ क्लब पर हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने कितनी कमाई की है.

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 31 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 11,256 शोज मिले और 52.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने हिंदी भाषा में 30.75 करोड़ का बिजनेस किया. हिंदी भाषा में फिल्म को 53 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. हिंदी वर्जन को 11,090 शोज मिले. वहीं फिल्म के तेलुगू वर्जन ने 25 लाख कमाए. तेलुगू वर्जन को 166 शोज मिले और 32 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

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'आवारापन 2' को पछाड़ा

बता दें कि पहले दिन फिल्म ने 25.75 करोड़ कमाए थे. फिल्म को पहले दिन 11,135 शोज मिले और 42.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 56.75 करोड़ का बिजनेस किया. इसी के साथ 'मिर्जापुर' ने दो दिन की कमाई के मामले में इमरान हाशमी की कुछ समय पहले रिलीज हुई 'आवारापन 2' को पछाड़ दिया है. 'आवारापन 2' ने 2 दिन में 55.75 करोड़ कमाए थे. वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' ने दो दिन में 56.75 करोड़ का बिजनेस किया.

बता दें कि दुनियाभर में फिल्म ने 78.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म ने ओवरजीस मार्केट में दूसरे दिन 6 करोड़ कमाए. दो दिन में ओवरसीज मार्केट का कलेक्शन 10.25 करोड़ हो गया है.

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फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाया है. एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्मों पर नजर डालें तो अभी मिर्जापुर: द मूवी 10वें नंबर पर है.

एक्सेल एंटरटेनमेंट की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'गली बॉय' पहले नंबर पर है. फिल्म ने 139.38 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे नंबर पर 'रईस' है. फिल्म ने 137.51 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर पर 'गोल्ड' है. फिल्म ने 107.37 करोड़ कमाए. चौथे पर 'डॉन 2' ने जगह बनाई है. इस फिल्म ने 106.7 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें नंबर पर 'फुकरे' है. फिल्म ने 95.5 करोड़ कमाए. छठे नंबर पर 'तलाश' ने जगह बना है. फिल्म ने 91.2 करोड़ कमाए. सातवें नंबर पर 'जिंदगी न मिलेग दोबारा' ने जगह बनाई है. फिल्म ने 89 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. आठवें नंबर पर 'फुकरे रिटर्न्स' है. इस फिल्म ने 80.13 करोड़ कमाए. नौवें नंबर 'दिल धड़कने दो' है. इस फिल्म ने 76.88 करोड़ कमाए. दसवें नंबर पर 'मिर्जापुर: द मूवी' है. फिल्म ने 56.75 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हुई थी. संजय कपूर फिल्म के सिनमैटोग्राफर हैं. फिल्म का जॉनर एक्शन, क्राइम, थ्रिलर है. फिल्म की कास्ट पर नजर डालें तो इसमें अली फजल. दिव्येंदु, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, श्रिया पिलगांवर, शीबा चड्ढा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में रवि किशन और जीतेंद्र कुमार भी दिखे हैं. इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. बता दें कि फिल्म से पहले वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी.