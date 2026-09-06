Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश

'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश

'मिर्जापुर: द मूवी' ने 2 दिन में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Sep 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी है. दो दिन में ही फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. अब फिल्म की नजरें 100 करोड़ क्लब पर हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने कितनी कमाई की है.

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 31 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 11,256 शोज मिले और 52.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने हिंदी भाषा में 30.75 करोड़ का बिजनेस किया. हिंदी भाषा में फिल्म को 53 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. हिंदी वर्जन को 11,090 शोज मिले. वहीं फिल्म के तेलुगू  वर्जन ने 25 लाख कमाए. तेलुगू वर्जन को 166 शोज मिले और 32 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

ये भी पढ़ें- टीचर्स डे पर हर्षवर्धन राणे ने गॉडफादर्स को किया याद, शेयर की खास तस्वीरें

'आवारापन 2' को पछाड़ा

बता दें कि पहले दिन फिल्म ने 25.75 करोड़ कमाए थे. फिल्म को पहले दिन 11,135 शोज मिले और 42.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 56.75 करोड़ का बिजनेस किया. इसी के साथ 'मिर्जापुर' ने दो दिन की कमाई के मामले में इमरान हाशमी की कुछ समय पहले रिलीज हुई 'आवारापन 2' को पछाड़ दिया है. 'आवारापन 2' ने 2 दिन में 55.75 करोड़ कमाए थे. वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' ने दो दिन में 56.75 करोड़ का बिजनेस किया.

बता दें कि दुनियाभर में फिल्म ने 78.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म ने ओवरजीस मार्केट में दूसरे दिन 6 करोड़ कमाए. दो दिन में ओवरसीज मार्केट का कलेक्शन 10.25 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें- 'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?

फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाया है. एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्मों पर नजर डालें तो अभी मिर्जापुर: द मूवी 10वें नंबर पर है. 

एक्सेल एंटरटेनमेंट की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'गली बॉय' पहले नंबर पर है. फिल्म ने 139.38 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे नंबर पर 'रईस' है. फिल्म ने 137.51 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर पर 'गोल्ड' है. फिल्म ने 107.37 करोड़ कमाए. चौथे पर 'डॉन 2' ने जगह बनाई है. इस फिल्म ने 106.7 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें नंबर पर 'फुकरे' है. फिल्म ने 95.5 करोड़ कमाए. छठे नंबर पर 'तलाश' ने जगह बना है. फिल्म ने 91.2 करोड़ कमाए. सातवें नंबर पर 'जिंदगी न मिलेग दोबारा' ने जगह बनाई है. फिल्म ने 89 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. आठवें नंबर पर 'फुकरे रिटर्न्स' है. इस फिल्म ने 80.13 करोड़ कमाए. नौवें नंबर 'दिल धड़कने दो' है. इस फिल्म ने 76.88 करोड़ कमाए. दसवें नंबर पर 'मिर्जापुर: द मूवी' है. फिल्म ने 56.75 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हुई थी. संजय कपूर फिल्म के सिनमैटोग्राफर हैं. फिल्म का जॉनर एक्शन, क्राइम, थ्रिलर है. फिल्म की कास्ट पर नजर डालें तो इसमें अली फजल. दिव्येंदु, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, श्रिया पिलगांवर, शीबा चड्ढा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में रवि किशन और जीतेंद्र कुमार भी दिखे हैं. इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. बता दें कि फिल्म से पहले वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 2 दिन में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड्स
'मिर्जापुर द मूवी' ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 2 दिन में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
बॉलीवुड
टीचर्स डे पर हर्षवर्धन राणे ने गॉडफादर्स को किया याद, शेयर की खास तस्वीरें
टीचर्स डे पर हर्षवर्धन राणे ने गॉडफादर्स को किया याद, शेयर की खास तस्वीरें
बॉलीवुड
शादी करने वाले थे अक्षय-शिल्पा, एक गलतफहमी ने तोड़ा रिश्ता, डायरेक्टर का खुलासा 
शादी करने वाले थे अक्षय-शिल्पा, एक गलतफहमी ने तोड़ा रिश्ता, डायरेक्टर का खुलासा 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
टेक्नोलॉजी
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget