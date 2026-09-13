'मिर्जापुर: द मूवी' बनी तूफान, शनिवार को गाढ़े झंडे, 170 करोड़ पार कलेक्शन

'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं शनिवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है.

'मिर्जापुर: द मूवी' ने शनिवार को किया धमाका

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 7,183 शोज मिले और 37 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 170.45 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 169.40 करोड़ कमाए और तेलुगू वर्जन ने 1.05 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ग्रॉस 203.19 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 42 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 245.19 करोड़ का बिजनेस किया.

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'मिर्जापुर: द मूवी' का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने 25.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म को 11,135 शोज मिले. वहीं 42.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने धमाका किया. पहले शनिवार को फिल्म ने 32 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे दिन फिल्म को 11,256 शोज मिले और 52.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी रही. तीसरे दिन फिल्म ने 36 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 11,344 शोज मिले और 60.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

चौथे दिन फिल्म ने 16 करोड़, पांचवें दिन 15.6 करोड़, छठे दिन 12.55 करोड़ और सातवें दिन 10.55 करोड़ की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने फर्स्ट वीक में 148.45 करोड़ कमा लिए. फिल्म ने आठवें दिन 9.50 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें दिन फिल्म को 6,763 शोज मिले और 29 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. वहीं संजय कपूर फिल्म के सिनमैटोग्राफर हैं. फिल्म को AA फिल्म्स ने डिस्ट्रिब्यूट किया है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पॉजिटिव रिव्यू का असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है.

फिल्म का जॉनर एक्शन, क्राइम, थ्रिलर है. इस फिल्म में गैंगस्टर्स की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में हैं. इस रोल में वो खूब जमे हैं. वहीं दिव्येंदु को मुन्ना भैया और अली फजल को गुड्डू भैया के रोल में देखा गया है. बता दें कि फिल्म के एक गाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ है.

दरअसल, फिल्म में 'शूरवीर' गाना दिखाया गया है. ये गाना रैपरिया बालम का है. रैपरिया बालम का कहना है कि गाना उनकी परमिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा रैपरिया बालम ने ये गाना महाराणा प्रताप को समर्पित है. वहीं मिर्जापुर में ये गाना गैंगस्टर के ऊपर दिखाया गया. रैपरिया बालम का कहना है कि ये महाराणा प्रताप का अपमान है. वो ये गाना फिल्म से हटवाना चाहते हैं. रैपरिया बालम ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से गाना कभी गैंगस्टर पर फिल्माया जाएगा.