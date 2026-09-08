ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज पर बेस्ड 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. इस क्राइम थ्रिलर को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वीकडेज में भी ये धड़ल्ले से नोट छाप रही है. पहले मंडे टेस्ट में न केवल इसने टॉप किया बल्कि ये सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल की तीसरी फिल्म भी बन गई.

वहीं मंगलवार को भी इसकी रफ्तार यूं ही बनी रहने की उम्मीद है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं कि 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'मिर्जापुर द मूवी' ने चार दिनों में कितनी कर डाली कमाई?

'मिर्जापुर द मूवी' ने 24.75 करोड़ से खाता खोला था.

इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ बटोरे

वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को फिल्म का कलेक्शन 36 करोड़ रुपये रहा

जबकि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को इस फिल्म ने 16 करोड़ की कमाई की.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में चार दिनों की कुल नेट कमाई 109.75 करोड़ और ग्रॉस कमाई 131.55 करोड़ रुपये हो गई है.

'मिर्जापुर द मूवी' 5वें दिन कितना कर रही कलेक्शन? (Mirzapur The Movie BO Day 5 Live Updates)

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी दिन 5 1.32 करोड़ (1 बजे तक के आंकड़े) 24.0% कुल कलेक्शन 111.07 करोड़

'मिर्जापुर द मूवी' ने वर्ल्डवाइड चार दिनों में कितनी कर डाली कमाई?

वहीं विदेशों में इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन 2.50 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल ओवरसीज की कमाई 22.50 करोड़ हो गई है, वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में 154.05 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है.

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'मिर्जापुर द मूवी' का सीक्वल कंफर्म?

'मिर्जापुर द मूवी' का सीक्वल भी अब कंफर्म हो गया है. दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि फिल्म के लिए दो पोस्ट क्रेडिट सीन शूट किए गए थे लेकिन फिर एक क्रेडिट सीन हटा लिया गया. जो कि अब इसके अगले पार्ट के लिए रखा गया है. सूत्र ने कहा कि फिल्म का सीक्वल पहले से ही कंफर्म था.







‘मिर्जापुर द मूवी’ स्टार कास्ट

‘मिर्जापुर द मूवी’ में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, रवि किशन, सुशांत सिंह, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, अंजुम शर्मा, सोनल चौहान, प्रियांशुल चधाली और ऋषि पायू और मनु कुलभूषण खरबंदा ने अहम रोल प्ले किया है. गुरमीत सिंह निर्देशित इस फिल्म को फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया है.

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