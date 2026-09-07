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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' जड़ेगी शतक! 12 बजे तक 94 करोड़ के हुई पार

मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' जड़ेगी शतक! 12 बजे तक 94 करोड़ के हुई पार

'मिर्जापुर द मूवी' ने धमाकेदार शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी छप्परफाड़ कमाई की है. यहां इस फिल्म के मंडे के हर घंटे के कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 12:58 PM (IST)
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 गुरमीत सिंह निर्देशित एक्शन-क्राइम फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. इसने जबरदस्त ओपनिंग की थी और फिर शनिवार के बाद रविवार को भी इसके कलेक्शन में हैरान कर देने वाली तेजी देखी गई. इसी के साथ इसकी साल की टॉप 10 फिल्मों में भी एंट्री हो गई है. यहां जान सकते हैं कि 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे के कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'मिर्जापुर द मूवी' ने ओपनिंग वीकेंड पर कितनी की कमाई?

  • 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 24.75 करोड़ से शुरुआत की थी.
  • इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाते हुए 32 करोड़ कमाए.
  • वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने 36 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की कुल नेट कमाई 93.75 करोड़ और ग्रॉस कमाई 112.35 करोड़ रुपये हो गई है.

'मिर्जापुर द मूवी' चौथे दिन कितना कर रही कलेक्शन? (Mirzapur The Movie BO Day 4 Live Updates)

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
दिन 4 1.06 करोड़ (12 बजे तक के आंकड़े) 19.9%
कुल कलेक्शन  94.81 करोड़  

'मिर्जापुर द मूवी' ने वर्ल्डवाइड कितनी कर ली है कमाई?
बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' ने विदेशों में रिलीज के तीसरे दिन 7.00 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 20.00 करोड़ हो गई है. इसी के साथ वर्ल्डवाइड इसस फिल्म ने 132.35 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है.

ये भी पढ़ें:- 'मिर्जापुर द मूवी' ने संडे को काटा गदर, 'धमाल 4' सहित 7 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

गेम-चेंजर साबित हुई है ‘मिर्जापुर द मूवी’
'मिर्जापुर द मूवी' एक गेम-चेंजर साबित हुई है क्योंकि इसने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जिनका कहना था कि यह एक ओटटी शो का फिल्मी वर्जन है और इसलिए इसे बड़े पर्दे के लिए नहीं बनाया गया है. हालांकि, फ़िल्म ने पहले ही दिन ट्रेड को चौंका दिया और साल की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू ओपनिंग वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इतनी ही नहीं ये आवारापन 2 के 84.31 करोड़ की कमाई को मात देकर साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म भी बन गई है. ये बस बॉर्डर 2 और धुरंधर 2 से पीछे है.


मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' जड़ेगी शतक! 12 बजे तक 94 करोड़ के हुई पार

मिर्जापुर द मूवी’ के बारे में
‘मिर्जापुर द मूवी’ फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस है. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, रवि किशन, सुशांत सिंह, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, अंजुम शर्मा, सोनशुल चौहान, प्रियांशुल चधाली और ऋषि पायू और मनु कुलभूषण खरबंदा शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर ने सीरीस से अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जिसका प्रीमियर 2018 में प्राइम वीडियो इंडिया पर हुआ था. वहीं सीरीज का सीजन 2 2020 में रिलीज़ हुआ, जबकि तीसरा सीजन साल 2024 में रिलीज हुआ था. 

ये भी पढ़ें:-'बिना दर्शक के थिएटर में फिल्म हिट करा सकते हैं', सोशल मीडिया को लेकर अदनान सामी का तीखा बयान

 

 

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Published at : 07 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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