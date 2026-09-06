Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'वेलकम टू द जंगल' समेत 7 फिल्मों को पछाड़ा

'मिर्जापुर द मूवी' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'वेलकम टू द जंगल' समेत 7 फिल्मों को पछाड़ा

Mirzapur The Movie Box office Collection: 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. इसने ओपनिंग वीकेंड पर 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

Mirzapur The Movie Box office Collection: पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया है. फिल्म सिनेमाघरों में आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कालीन भैया और गुड्डू पंडित बड़े पर्दे पर भी पसंद किए जा रहे हैं. यही वजह है कि फिल्म ने अब ओपनिंग वीकेंड में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और 7 फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'मिर्जापुर द मूवी' का तीसरे दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 25.75 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था. वहीं, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था. फिल्म की दूसरे दिन कमाई में बंपर उछाल दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार क लिया था. अब तीसरे दिन रविवार का भी इसे फायदा मिला है.
- फिल्म ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 32 करोड़ का बिजनेस किया था.
- जबकि फिल्म ने तीसरे दिन रात 8.30 बजे तक 25.28 करोड़ की कमाई कर ली है.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 83.03 करोड़ पहुंच गया है.
- हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे- 3 25.28 करोड़ (8.30 बजे तक) 59.6%
  83.03 करोड़  

यह भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या संग लिंकअप पर अमीषा पटेल का टूटा सब्र, कहा- 'सच में रोमांटिक था... '

2026 की तीसरी बड़ी वीकेंड ओपनर बनी 'मिर्जापुर द मूवी'

इसी के साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' जैसी फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये इस साल की तीसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर बनी है. इसने 7 फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके इसे अपने नाम किया है.

2026 की टॉप 10 वीकेंड ओपनर फिल्में

1. धुरंधर 2- 466 करोड़ (4 दिन)
2. बॉर्डर 2- 129.89 करोड़
3. मिर्जापुर द मूवी- 79.58 करोड़
4. धमाल 4- 67.21 करोड़
5. वेलकम टू द जंगल- 65.83 करोड़
6. भूत बंगला- 65.65 करोड़
7. आवारापन 2- 55 करोड़
8. कॉकटेल 2- 50.1 करोड़ 
9. ओ रोमियो- 34.51 करोड़
10. अल्फा- 34.5 करोड़

2026 की टॉप 10 बॉलीवुड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में एंट्री

'मिर्जापुर द मूवी' ने महज तीन दिनों में ही 2026 का एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने बॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है. इसने अभी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर जगह बनाई है. फिल्म ने शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म 'ओ रोमियो' (83.35 करोड़) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये 10वें स्थान पर काबिज हो गई है. देखिए टॉप 10 की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
3. भूत बंगला- 199.23 करोड़
4. धमाल 4- 177.92 करोड़
5. आवारापन 2- 155.69 करोड़
6. टॉक्सिक (हिंदी)- 141.2 करोड़
7. वेलकम टू द जंगल- 137.93 करोड़
8. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़
9. हनुमान अंश- 99.38 करोड़ (30 दिन)
10. मिर्जापुर द मूवी- 79.58 करोड़ (3 दिन)

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' को कड़ी टक्कर दे रही मलयालम फिल्म, बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

बहरहाल, अगर 'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में बात की जाए तो ये प्राइम वीडियो की हिट सीरीज 'मिर्जापुर' पर आधारित फिल्म है. इसमें पंकज त्रपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और जीतेंद्र जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. सीरीज में जीतेंद्र की जगह विक्रांत मैसी थी, जिन्हें उन्होंने फिल्म में रिप्लेस किया है. कहानी में कई कलाकारों की भी एंट्री हुई है, जिसमें रवि किशन और सोनल चौहान जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
राधिका आप्टे संग को-स्टार ने की गंदी हरकत, आया गुस्सा तो जड़ दिया थप्पड़
राधिका आप्टे संग को-स्टार ने की गंदी हरकत, आया गुस्सा तो जड़ दिया थप्पड़
बॉलीवुड
पत्नी गीत ग्रेवाल से तलाक के बाद परिवार के साथ दिखे परमिश वर्मा
पत्नी गीत ग्रेवाल से तलाक के बाद परिवार के साथ दिखे परमिश वर्मा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 8 बजे तक 83 करोड़ के पार कलेक्शन
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 8 बजे तक 83 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
6 साल के अफेयर के बाद क्यों अलग हुए थे अर्जुन-मलाइका, अब सामने आई वजह
6 साल के अफेयर के बाद क्यों अलग हुए थे अर्जुन-मलाइका, सामने आई वजह
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
इंडिया
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget