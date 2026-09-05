Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 2 दिन में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड्स

'मिर्जापुर द मूवी' ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 2 दिन में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड्स

Mirzapur the Movie Box office Collection: सीरीज 'मिर्जापुर' पर फिल्म बनी 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है और कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

Mirzapur the Movie Box office Collection: पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में आते ही छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म को सीरीज से ज्यादा पसंद किया जा रहा है. प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कब्जा जमा लिया है. फिल्म ने दो दिनों में कई फिल्मों को पछाड़ दिया साथ ही 2026 के कई रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिए हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'मिर्जापुर द मूवी' का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया या फिर यूं कहें कि रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है. फिल्म दूसरे दिन भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इसकी रिलीज के बाद 'टॉक्सिक' की कमाई पर ब्रेक लग गया है. सैकनिल्क के अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 25.75 करोड़ का बिजनेस किया.
- अब दूसरे दिन यानी कि शनिवार को फिल्म ने रात 10.30 बजे तक 31 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 56.75 करोड़ पहुंच गया है.

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे- 2 31 करोड़ (10.30 बजे तक) 47.7%
टोटल कलेक्शन 56.75 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर, 'आवारापन 2' समेत तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड

2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी 'मिर्जापुर द मूवी'

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया. इसने ओपनिंग डे पर 8 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसी के साथ ही ये 2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. इस लिस्ट से 'है जवानी तो इश्क होना है' (8.65 करोड़) बाहर हो गई है. देखिए बॉलीवुड की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली फिल्में...

1. धुरंधर 2- 140 करोड़
2. बॉर्डर 2- 32.1 करोड़
3. मिर्जापुर द मूवी- 25.75 करोड़
4. आवारापन 2- 23.4 करोड़
5. वेलकम टू द जंगल- 19.4 करोड़ 
6. भूत बंगला- 18.31 करोड़
7. धमाल 4- 15.5 करोड़
8. कॉकटेल 2- 14.1 करोड़
9. अल्फा- 9.25 करोड़
10. ओ रोमियो- 9.01 करोड़

बॉलीवुड की टॉप 10 A रेटेड फिल्मों की लिस्ट में मारी एंट्री

इसी के साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉलीवुड की टॉप 10 A रेटेड फिल्मों की लिस्ट में भी एंट्री मार ली है. ये बॉलीवुड की चौथी ए रेटेड फिल्म बन चुकी है. इसने 'सत्यमेव जयते' – 20.52 करोड़, 'कबीर सिंह' – 20.21 करोड़, 'कॉकटेल 2'– 14.10 करोड़, 'बागी 4'– 13.2 करोड़, 'ग्रैंड मस्ती'– 12.5 करोड़ और 'वीरे दी वेडिंग'– 10.7 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है. वहीं नंबर पर 'धुरंधर 2'– 145 करोड़, नंबर 2 पर 'एनिमल' (63.8 करोड़), और नंबर 3 पर 'धुरंधर' (28.6) है.

यह भी पढ़ें: निरहुआ ने रानी चटर्जी का कहा- 'मंथरा' तो एक्ट्रेस ने किया पलटवार

टॉप 10 A रेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट में 9वें नंबर पर बनाई जगह

वहीं, 'मिर्जापुर द मूवी' ने टॉप 10 A रेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट में भी एंट्री मारी है. इसमें इसने नौवें नंबर पर जगह बनाई है. देखिए लिस्ट...
1. धुरंधर 2- 145 करोड़
2. टॉक्सिक- 101.1 करोड़
3. सालार- 90.7 करोड़
4. दे कॉल हिम ओजी- 84.7 करोड़
5. कूली- 65 करोड़
6. एनिमल- 63.8 करोड़
7. जन नायकन- 42.7 करोड़
8. धुरंधर- 28.6 करोड़
9. मिर्जापुर द मूवी- 25.75 करोड़
10. हिट द थर्ड केस- 21 करोड़

दो दिन में तोड़े ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड्स

इतना ही नहीं, 'मिर्जापुर द मूवी' ने दो दिनों में 2026 की टॉप 10 वीकेंड ओपनर की लिस्ट में भी एंट्री मार ली है. फिल्म ने 'ओ रोमियो' और 'अल्फा' जैसी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. इसने दो दिनों में 8वें नंबर पर जगह बना ली है. जबकि अभी एक दिन यानी कि रविवार का दिन बाकी है. इस लिस्ट से 'है जवानी तो इश्क होना है'- 28.51 करोड़ बाहर हो गई है. देखिए लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 466 करोड़ (4 दिन)
2. बॉर्डर 2- 129.89 करोड़
3. धमाल 4- 67.21 करोड़
4. वेलकम टू द जंगल- 65.83 करोड़
5. भूत बंगला- 65.65 करोड़
6. मिर्जापुर द मूवी- 56.75 करोड़
7. आवारापन 2- 55 करोड़
8. कॉकटेल 2- 50.1 करोड़ 
9. ओ रोमियो- 34.51 करोड़
10. अल्फा- 34.5 करोड़

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दूसरे दिन भी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री
दूसरे दिन भी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए डायरेक्टर ने किया इतना बड़ा त्याग, साढ़े 4 महीने सिर्फ फल खाए, फीस भी नहीं ली
'हनुमान अंश' के लिए डायरेक्टर ने साढ़े 4 महीने सिर्फ फल खाए, फीस भी नहीं ली
बॉलीवुड
'कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था...', 'मिर्जापुर' में ऐसे शूट हुआ था 'बीना भाभी' का इंटीमेट सीन
'कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था...', 'मिर्जापुर' में ऐसे शूट हुआ था 'बीना भाभी' का इंटीमेट सीन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन को भगवान मानते थे प्रियदर्शन, सुनाया 'कसौटी' से जुड़ा किस्सा
अमिताभ बच्चन को भगवान मानते थे प्रियदर्शन, सुनाया 'कसौटी' से जुड़ा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan | Shastrartha: सियासत के नाम फिर से हिंदू-मुसलमान? | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Saharanpur Bulldozer Action: यूपी में अवैध मस्जिद पर एक्शन.. बढ़ी सियासी टेंशन !। UP Politics
Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
टेलीविजन
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
टेक्नोलॉजी
गाड़ी कहां पार्क है? भूल जाते हैं तो ऑन कर लें Google Map की ये सेटिंग
गाड़ी कहां पार्क है? भूल जाते हैं तो ऑन कर लें Google Map की ये सेटिंग
इंडिया
मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video
मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video
इंडिया
कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, पंजाब से गुजरात तक बदले प्रभारी
कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, पंजाब से गुजरात तक बदले प्रभारी
Home Tips
Gas Stove Flame: नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज
नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget