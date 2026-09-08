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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडचार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, 100 फीसदी बजट वसूल कमा डाला इतना प्रॉफिट

चार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, 100 फीसदी बजट वसूल कमा डाला इतना प्रॉफिट

‘मिर्जापुर द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है और जबरदस्त कमाई कर रही है. रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को भी इसने जबरदस्त कलेक्शन किया. इसी के साथ ये फिल्म सुपरहिट बताई जा रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 03:24 PM (IST)
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‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. फिल्म की धुआंधार कमाई देखते हुए तो लग राह ह कि ये टिकट खिड़की पर लंबे समय तक टिकने के मूड में है.  शानदार शुरुआत और बंपर ओपनिंग वीकेंड के बाद, हर किसी को इसके मंडे टेस्ट का इंतजार था और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसने सोमवार को वीकडेज होने के बाद भी धमाकेदार कलेक्शन किया.

इसी के साथ ये न केवल चार दिन में 100 करोड़ के पार हो चुकी है बल्किन सुपर हिट भी हो चुकी है. यहां जानते हैं इसने कितना मुनाफा का लिया है.

मिर्जापुर द मूवी’ ने 4 दिनों में कितनी कमाई की?
बॉलीवुड की इस क्राइम थ्रिलर ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन, यानी पहले सोमवार को 16 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त कमाई की है. बता दें कि इसने पहले दिन की 25.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसने 32 करोड़ और तीसरे दिन 36 करोड़ की कमाई की थी.

 इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के महज चार दिन में भारत में 109.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर डाला है. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 131.55 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं विदेशों में इसने 22.50 करोड़ कमा लिए हैं जबकि वर्ल्डवाइड इसकी चार दिनों की कुल नेट कमाई अब 154.05 करोड़ रुपये हो गई है.


चार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, 100 फीसदी बजट वसूल कमा डाला इतना प्रॉफिट

‘मिर्जापुर द मूवी’ ने कितना कमा डाला मुनाफा
कोईमोई के मुताबिक ‘मिर्जापुर द मूवी’ को 90 करोड़ के बजट में बनाया गया है. ऐसे में इस फिल्म ने अपना 100 फीसदी बजट रिकवर कर लिया है. वहीं अब ये मुनाफा बटोर रही है बता दें कि रिलीज के चार दिनों में इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक 109.75 करोड़ की कमाई की है. जिससे इसने  9.75 करोड़ रिटर्न हासिल कर लिया है जो कि प्रतिशत में 9.75%  होता है.

 ‘मिर्जापुर द मूवी’ हुई सुपरहिट
ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ चार दिन में सुपरहिट हो गई है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, “'मिर्जापुर द मूवी' सुपर-हिट रही शानदार सफर जारी है... एक जबरदस्त वीकेंड के बाद, मिर्जापुर द मूवी ने अब सोमवार का अहम टेस्ट भी शानदार तरीके से पास कर लिया है. सोमवार को 17 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इस बात का साफ़ संकेत है कि दर्शकों ने फिल्म को दिल से अपनाया है.”

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, “ दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ ही एक मजबूत फ़िल्म हनुमान अंश भी चल रही है... फिर भी, अच्छी बात यह है कि दोनों फिल्में एक-दूसरे के बिजनेस को नुकसान पहुंचाए बिना, दर्शकों को खींच रही हैं और बढ़िया कमाई कर रही हैं.

 

 
 
 
 
 
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मंगलवार को भी जबरदस्त कमाई की उम्मीद
तरण आदर्श ने आगे लिखा है, “ ‘मिर्जापुर द मूवी को आज [मंगलवार] टिकट पर डिस्काउंट ऑफ़र भी दिया गया है, जिससे दर्शकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है और मंगलवार को भी जबरदस्त कमाई हो सकती है. मिर्जापुर द मूवी का पहला हफ़्ता- शुक्रवार 27.85 करोड़, शनिवार 32.50 करोड़, रविवार 36.50 करोड़, सोमवार 17.10 करोड़. कुल कलेक्शन: 113.95 करोड़.”

‘मिर्जापुर द मूवी’ के बारे में
‘मिर्जापुर द मूवी’ का डायरेक्शन ने गुरमीत सिंह ने किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, रसिका दुग्गल, अभिषेक बनर्जी, श्वेता त्रिपाठी, कुलभूषण खरबंदा सहित कई कलाकारों ने सीरीज की अपनी भूमिका को दोहराया है. वहीं रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान की फिल्म में नई एंट्री हुई है. 

ये भी पढ़ें:-मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Published at : 08 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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