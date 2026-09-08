'मिर्जापुर द मूवी' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड में धमाकेदार कमाई की. ओपनिंग डे पर उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करने के बाद, फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा हुआ और इसने पहले शनिवार कमाई में तगड़ा उछाल दिखाया और फर्स्ट संडे को तो इसने बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया.

इसी के साथ से तीसरे दिन ही अपने 90 करोड़ के बजट को वसूल कर हिट हो गई है. इतना ही नहीं इसने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. अब जानते हैं पहले मंडे यानी रिलीज के चौथे दिन 'मिर्जापुर द मूवी' का कैसा हाल रहा है?

'मिर्जापुर द मूवी' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

'मिर्जापुर द मूवी' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. बिना किसी बड़े स्टार कास्ट वाली मूवी होने के बावजूद इस क्राइम थ्रिलर ने रिलीज के तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा दिया. हालांकि वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कलेक्शन को भी झटका लगा है. दरअसल नॉन हॉलीडे पर फिल्म का कलेक्शन घटना आम बात है. फिर भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 25.75 करोड़ कमाए थे.

दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया.

तीसरे दिन इसने सबसे ज्यादा 36 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 15.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' की भारत चार दिनों की कुल नेट कमाई अब 109.25 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-फ्लॉप होने के बाद ‘टॉक्सिक’ का बिगड़ा पूरा खेल, OTT डील में अब मिल रहा बस इतना पैसा

'मिर्जापुर द मूवी' ने बनाया ये रिकॉर्ड

'मिर्जापुर द मूवी' ने अपने पहले सोमवार को 15.50 करोड़ की कमाई के साथ 'आवारापन 2' के पहले मंडे के 10.06 करोड़ की कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ ये साल 2026 में पहले मंडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की तीसरी फिल्म बन गई है .इससे आगे 'बॉर्डर 2' (63.59 करोड़) और धुरंधर 2 (64 करोड़) है

ये हैं 2026 की बॉलीवुड की टॉप 'फर्स्ट मंडे' वाली फिल्में (नेट कलेक्शन)

धुरंधर 2 – 64 करोड़

बॉर्डर 2 – 63.59 करोड़

मिर्जापुर द मूवी- 15.50 करोड़

आवारापन 2 – 10.06 करोड़

धमाल 4 – 8.91 करोड़

वेलकम टू द जंगल – 8.52 करोड़

भूत बंगला – 8.1 करोड़

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

'मिर्जापुर द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, सोनल चौगान और रवि किशन सहित कई कलाकारों ने अहम किरदार निभाए हैं. खबरों के मुताबिक, यह फ़िल्म 90 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई है. यानी रिलीज के तीन दिन में ही इसने अपना बजट भी वसूल कर डाला है.

ये भी पढ़ें:-'चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज