गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' का वर्ल्डवाइड तहलका, 20वें दिन तोड़े इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड

'मिर्जापुर द मूवी' का वर्ल्डवाइड तहलका, 20वें दिन तोड़े इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड

Mirzapur The Movie BO Day 20 Worldwide: 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी खूब धूम मचा रही है. रिलीज के 20वें दिन तो इसने कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

'मिर्जापुर द मूवी' तीसरे हफ़्ते के वीकडेज में भी काफी अच्छा परफॉर्मकर कर रही है. हालांकि इसकी कमाई की रफ़्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ़िस पर ये खूब नोट बटोर रही है. 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद, फ़िल्म अब 325 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रही है और इसी बीच, इसने अपनी रिलीज के 20वें दिन वर्ल्डवाइड दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है.  

'मिर्जापुर द मूवी' ने 20 दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी कमाई की?

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
बॉलीवुड
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर, बनी नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग और 37 करोड़ का वीकेंड! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' की हुई 100 करोड़ की ओटीटी डील? प्रोड्यूसर ने किया रिएक्ट
'हनुमान अंश' की हुई 100 करोड़ की ओटीटी डील? प्रोड्यूसर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
काजोल ने रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी को किया याद, बोली- सुंदर आसमान में एक और सितारा जुड़ गया
काजोल ने रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी को किया याद, बोली- सुंदर आसमान में एक और सितारा जुड़ गया
  • इस बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर ने भारत में अपने तीसरे बुधवार को 1.90 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 20 दिनों की कुल नेट कमाई अब 221.65 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कमाई 263.84 करोड़ रुपये हो गई है.
  • वहीं रिलीज के 20वें दिन इसने इंटरनेशनल लेवल पर 50 लाख रुपये की कमाई की. जिसके बाद इसका ओवरसीज में कुल कलेक्शन 58.75 करोड़ रुपये हो गया है.
  • जबकि इसका 20 दिनों का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 322.59 करोड़ रुपये (ग्रॉस) हो गया है.

'मिर्जापुर द मूवी' ने वर्ल्डवाइड 20वें दिन इन फिल्मों को दी मात
वर्ल्डवाइड 320 करोड़ की कमाई के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फ़िल्म 'ये जवानी है दीवानी' (318 करोड़ रुपये) की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही इसने सलमान खान की एक था टाइगर (320 करोड़) के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को भी मात दे दी है. इतना ही नहीं इसने महावतार नरसिम्हा (320.79 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है. अब इसके निशाने पर सलमान खान की भारत (323.03 करोड़) है.

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में और जानकारी
इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज़ के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. इसमें पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, सुशांत सिंह, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर और अन्य कलाकार ने अहम रोल प्ले किया है. यह फ़िल्म 4 सितंबर, 2026 को रिलीज हुई थी और इसे 90 करोड़ के बजट में बनाया गया है.

 

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
बॉलीवुड
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर, बनी नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग और 37 करोड़ का वीकेंड! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' की हुई 100 करोड़ की ओटीटी डील? प्रोड्यूसर ने किया रिएक्ट
'हनुमान अंश' की हुई 100 करोड़ की ओटीटी डील? प्रोड्यूसर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
काजोल ने रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी को किया याद, बोली- सुंदर आसमान में एक और सितारा जुड़ गया
काजोल ने रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी को किया याद, बोली- सुंदर आसमान में एक और सितारा जुड़ गया
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF चीफ AP सिंह पहुंचे नॉर्दर्न कमांड! जानें किस बात की तैयारी कर रहा भारत?
IAF चीफ AP सिंह पहुंचे नॉर्दर्न कमांड! जानें किस बात की तैयारी कर रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में पलटी मारेगा मौसम! लखनऊ समेत इन 20 जिलों में बारिश का अलर्ट
UP में पलटी मारेगा मौसम! लखनऊ समेत इन 20 जिलों में बारिश का अलर्ट
विश्व
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के पेंशनरों के लिए खुशखबरी, एरियर पर सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान
हिमाचल के पेंशनरों के लिए खुशखबरी, एरियर पर सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget