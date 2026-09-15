गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरे मंडे घटी 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई, लेकिन बनी साल की चौथी हिट फिल्म, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन

दूसरे मंडे घटी 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई, लेकिन बनी साल की चौथी हिट फिल्म, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन

 'मिर्जापुर द मूवी' ने दूसरे वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर गजब का परफॉर्म किया था. हालांकि दूसरे मंडे को इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई. फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Sep 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

 'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बरकरार है. यहां तक कि अक्षय कुमार की नई 'हैवान' के रिलीज होने और 'हनुमान अंश' के जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद इस क्राइम थ्रिलर ने दूसरे वीकेंड में भी  शानदार कमाई की. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत ये फिल्म हिंदी मार्केट में दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. चलिए यहां जान लेते हैं कि  'मिर्जापुर द मूवी' का 11वें दिन यानी दूसरे मंडे का कलेक्शन कितना रहा है?

'मिर्जापुर द मूवी' ने दूसरे मंडे कितनी की कमाई?
पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल सहित कई स्टार्स के दमदार एक्टिंग से सजी 'मिर्जापुर द मूवी' दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब रही है. यहां तक कि दूसरे वीकेंड पर भी ये छाई रही और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2026 की टॉप 5 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई. वहीं रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को वीकडेज होने की वजह से इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी गई है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है.

  • इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में 148.45 करोड़ कमाने के बाद इसने 8वें दिन 9.50 करोड़ कमाए. इसके बाद 9वें दिन  'मिर्जापुर द मूवी' का कलेक्शन 13.50 करोड और 10वें दिन 13.25 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 5.25 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ  इस फिल्म की भारत में 11 दिनों की कुल नेट कमाई अब 189.95 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज

बनने वाली है बॉलीवुड की इस साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज के 11 दिनों में 189.95 करोड़ की कमाई करके 'धमाल 4' (177.92 करोड़) को मात देकर साल की पांचवीं सबसे बड़ी फिल्म तो बन चुकी है. वहीं अब ये 'भूत बंगला' (199.23 करोड़) को पछाड़ने की ओर तेजी से बढ़ रही है. बस 9 करोड़ और कमाते ही 'मिर्जापुर द मूवी' अक्षय कुमार की फिल्म को मात दे देगी और साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

ये हैं साल की टॉप 5 फिल्में

  1. धुरंधर 2 – 1186.32 करोड़
  2. बॉर्डर 2 – 362.76 करोड़
  3. हनुमान अंश – 214.63 करोड़
  4. भूत बंगला – 199.23 करोड़
  5. मिर्जापुर द मूवी – 190.20 करोड़ (11 दिन)

'मिर्जापुर द मूवी' हुई हिट
'मिर्जापुर द मूवी' को 90 करोड़ रुपये के बजट में बना हुआ बताया जा रहा है. वहीं रिलीज के 11 दिनो में इसने 190.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इस तरह, 11 दिनों में इसने 100.20 करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल किया है. आगे हिसाब लगाने पर यह 111.33% रिटर्न के बराबर है. इसी के साथ ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'हिट' हो हई है.

गौरतलब है कि 'मिर्ज़ापुर द मूवी' अब 'हिट' का दर्जा पाने वाली 2026 की चौथी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. यह 'धुरंधर 2', 'आवारापन 2' और 'हनुमान अंश' वाली लिस्ट में शामिल हो गई है.

ये भी पढ़ें:-यश और कियारा की Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स

 

Published at : 15 Sep 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई अक्षय-सैफ की 'हैवान', चौथे दिन का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'हैवान', शाकिंग है कलेक्शन
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड
'कलेश बाधा ना आए...', गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति बप्पा से प्रार्थना, सुनीता नहीं दिखीं साथ
'कलेश बाधा ना आए...', गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति बप्पा से प्रार्थना, सुनीता नहीं दिखीं साथ
बॉलीवुड
सुपरहीरो बनेंगे आमिर खान? साजिद नाडियाडवाला और आर बाल्की संग ला रहे फिल्म
सुपरहीरो बनेंगे आमिर खान? साजिद नाडियाडवाला और आर बाल्की संग ला रहे फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'
गणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, मिर्जापुर से शुरू करेंगी सियासी पारी?
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, मिर्जापुर से शुरू करेंगी सियासी पारी?
इंडिया
'बिना किसी हिचकिचाहट के...', न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों पर क्या बोले CJI सूर्यकांत
'बिना किसी हिचकिचाहट के...', न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों पर क्या बोले CJI सूर्यकांत
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश
विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश
दिल्ली NCR
दिल्ली से अब मानसून की होगी विदाई! 19 सितंबर से बदलने वाला है मौसम
दिल्ली से अब मानसून की होगी विदाई! 19 सितंबर से बदलने वाला है मौसम
ट्रेंडिंग
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget