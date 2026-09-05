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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' बनी चौथी सबसे बड़ी A रेटेड ओपनर, 'कबीर सिंह' समेत 6 फिल्मों को दी मात

'मिर्जापुर द मूवी' बनी चौथी सबसे बड़ी A रेटेड ओपनर, 'कबीर सिंह' समेत 6 फिल्मों को दी मात

'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की है और एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 07:45 AM (IST)
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गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी 'मिर्जापुर द मूवी' फाइनली 4 सितंबर, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या दर्शक किसी सीरीज पर आधारित कहानी को सिनेमाघरों में देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे? फिल्म की पहले दिन की कमाई ने इस सवाल का जवाब हां में दिया है. दरअसल 'मिर्जापुर द मूवी' ने धमाकेदार शुरुआत की है. चलिए यहां इसके ओपनिंग डे की कमाई जानते हैं.

'मिर्जापुर द मूवी' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?
'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में भौकाल मचा दिया था. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. सोशल मीडिया पर भी 'मिर्जापुर द मूवी' के डायलग्स से लेकर इसकी स्टार कास्ट की एक्टिंग और क्लाइमेक्स तक की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि कई को इसके 3 घंटे से ज्यादा की लंबाई अखरी भी फिर भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने ओपनिंग डे पर बवाल काट डाला.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 24.75 करोड़ से खाता खोला है.
  • वहीं इसने पहले दिन हिंदी में 24.60 करोड़ की कमाई की है.
  • जबके तेलुगु में इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 0.15 करोड़ रुपये रहा.
  • इसी के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 24.25 करोड़ की कमाई की है.

ये भी पढ़ें:-'धमाल 4' से 'GDN' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई ये 8 धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले ही दिन 24.75 करोड़ से ओपनिंग कर कमाल कर दिया है. ये साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर तो बनी ही है वहीं इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ए रेटेड ओपनिंग वाली फिल्मों में चौथी पोजिशन हासिल कर ली है इसी के साथ इसने सत्यमेव जयते से कबीर सिंह, कॉकटेल 2 और बागी 4 सहित कई ए रेटेड फिल्मों के पहले दिन की कमाई को मात दे दी है.

ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 A रेटेड ओपनिंग वाली फिल्में

  1. धुरंधर 2 – 145 करोड़
  2. एनिमल – 63.8 करोड़
  3. धुरंधर – 28.6 करोड़
  4. मिर्जापुर द मूवी- 24.75 करोड़
  5. सत्यमेव जयते – 20.52 करोड़
  6. कबीर सिंह – 20.21 करोड़
  7. कॉकटेल 2 – 14.10 करोड़
  8. बागी 4 – 13.2 करोड़
  9. ग्रैंड मस्ती – 12.5 करोड़
  10. वीरे दी वेडिंग – 10.7 करोड़

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में
'मिर्जापुर द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, और कासिम जगमगिया व विशाल रामचंदानी इसके को-प्रोड्यूसर हैं.

फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़ और श्वेता त्रिपाठी हैं. जितेंद्र कुमार फिल्म में बबलू पंडित के रूप में शामिल हुए हैं.इस किरदार को सीरीज में विक्रांत मैसी ने निभाया था. वहीं फिल् में रवि किशन भी एक नये किरदार के रूप में सामने आये हैं.

 

ये भी पढ़ें:- अजय देवगन की 'धमाल 4' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

Published at : 05 Sep 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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