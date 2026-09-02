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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड50 करोड़ कूटने को तैयार 'मिर्ज़ापुर द फ़िल्म', ट्रेड एक्टपर्ट्स का दावा- ओपनिंग वीकेंड में ही मचेगा भौकाल

50 करोड़ कूटने को तैयार 'मिर्ज़ापुर द फ़िल्म', ट्रेड एक्टपर्ट्स का दावा- ओपनिंग वीकेंड में ही मचेगा भौकाल

'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. फिल्म के धमाकेदार ओपनिंग करने की खबरें हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में दिखेंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Sep 2026 05:19 PM (IST)
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'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सिंतबर को रिलीज हो रही है. फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिलहाल एडवांस बुकिंग एवरेज से ऊपर चल रही है. ट्रेड एक्टर्स का कहना है कि फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ की कमाई करने की उम्मीदें हैं. फिल्म में कालीन भैया और मुन्ना भैया को देखने के लिए फैंस इंतजार कर रहे हैं.

पहले दिन कितना कमाएगी फिल्म?

एनडीटीवी से बातचीत में ट्रेड एक्सपर्ट गिरिश वानखेड़े ने कहा कि फिल्म में हिंसा देखने को मिलेगी. इस कारण से हो सकता है कि फैमिली ऑडियंस थोड़ी दूरी बनाई. गिरिश ने कहा, 'एडवांस बुकिंग बहुत हाई नहीं चल रही हैं. एवरेज से थोड़ा ज्यादा है. हम कह सकते हैं कि टिकट अच्छी बिक रही हैं. तो डे 1 के लिए फिल्म 13 से 15 करोड़ की कमाई करेगी.' 

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आगे उन्होंने कहा, 'व्यूअर्स को ये पता है कि सीरीज में खून खराबा और कई बोल्ड सीन थे जो फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं थे. वहीं फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है तो फिल्म की रीच के प्रभावित होने के चांसेस हैं.'

 
 
 
 
 
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फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए गिरिश ने कहा, 'अगर फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो वीकेंड का कलेक्शन 50 करोड़ के आसपास हो सकता है. ये मेरा प्रीडिक्शन है. ए सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारी फैमिली ऑडियंस नहीं आएगी. और फिर फिल्म 3 घंटे 17 मिनट की है. तो फिल्म को सॉलिड वर्ड ऑफ माउथ मिलने पर ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ का बिजनेस मिल सकता है.'

फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, शीबा चड्ढा और श्वेता त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म में रवि किशन और जीतेंद्र भी नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को फैंस ने बहुत प्यार दिया. रवि किशन की एंट्री ने फिल्म के ट्रेलर में जान डाल दी है. 

सीरीज के बारे में जानें

मिर्जापुर की बात करें तो फिल्म से पहली सीरीज आई थी. सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. सीरीज का पहला सीजन 2018 को रिलीज हुआ था. इसे बहुत पसंद किया गया था. पकंज त्रिपाठी सीरीज में डॉन अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के किरदार में थे. वहीं दिव्येंदु मिन्ना त्रिपाठी के रोल में दिखे.

वहीं सीरीज का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर 2020 में आया था. इसे भी बहुत पसंद किया गया था. सीरीज का तीसरा सीजन 5 जुलाई 2024 को आया था. अब फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को  रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं. 

मिर्जापुर: द मूवी की एडवांस बुकिंग

फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो बुधवार 5 बजे तक 3.92 करोड़ की कमाई कर ली है. ये कलेक्शन ब्लॉक सीट के साथ है. बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने 2.39 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की 83933 सीट बिक गई है. वहीं फिल्म को 4866 शोज मिले हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Sep 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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