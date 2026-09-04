'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज से पहले 7 फिल्मों को दी मात, एडवांस बुकिंग में बनाया तगड़ा रिकॉर्ड

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है और फाइनली ये आज, 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म रिलीज के पहले ही दिन शानदार कमाई कर रही है. इसने रिलीज से पहला एक तगड़ा रिकॉर्ड बना लिया है.

'मिर्जापुर द मूवी' ने आवारापन को दी मात

बता दें, रिलीज से पहले ही 'मिर्जापुर द मूवी' ने एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन किया और कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. 'मिर्जापुर' ने इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को मात देकर प्री सेल में तीसरी पोजिशन हासिल की है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीटों के साथ 12.55 करोड़ का कलेक्शन किया है. अब देखना होगा कि ये ओपनिंग डे पर कितने करोड़ की कमाई करती है.

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2026 की टॉप 10 प्री सेल वाली फिल्में

'धुरंधर 2'- 53 करोड़

'बॉर्डर 2'- 14.9 करोड़

'मिर्जापुरः द मूवी'- 12.55 करोड़ (सैकनिल्क के मुताबिक)

'आवारापन 2' - 10.5 करोड़

'कॉकटेल 2' -7.1 करोड़

'धमाल 4'- 5.4 करोड़

'भूत बंगला' - 5 करोड़

'वेलकम टू द जंगल'- 4.9 करोड़

'अल्फा'- 4.6 करोड़ '

ओ रोमियो' - 4 करोड़ रुपये रुपये कमाए.

फिल्म की कास्ट

बता दें, फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और श्वेता त्रिपाठी जैसे कलाकार एक बार फिर अपने चर्चित किरदारों में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, और श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी शामिल हैं. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के सहयोग से प्रोड्यूस किया है.

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