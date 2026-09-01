'मिर्जापुर द मूवी' का एडवांस बुकिंग में भौकाल, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़

ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'मिर्जापुर' अब एक फुल-फ्लेजेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' के तौर पर सिनेमाघरों में भौकाल मचाने आ रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इन सबके बीच 'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और इसे प्री टिकट सेल में शुरुआती अच्छा रिस्पॉन्स मिल रह है. इसी के साथ जान लेते हैं कि इसने फिलहाल फर्स्ट डे के लिए कितने टिकट सेल किए हैं और रिलीज से पहले कितना कलेक्शन कर डाला है?

'मिर्जापुर द मूवी' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?

'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर फैंस में काफी क्रेज हैं. वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग सोमवार से हुई है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' के देशभर में हिंदी में 2डी फॉर्मेट में पहले दिन के लिए अभी तक 23 हजार 813 टिकटों की प्री सेल हुई है.

इसी के साथ इस फिल्म ने बिना ब्लॉक सीटों के फिलहाल 78.89 लाख रुपये कमा लिए हैं.

जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका प्री सेल कलेक्शन 1.87 करोड़ रुपये हुआ है.

गौरतलब है कि फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हो रही है यानी अभी इसके पास एडवांस बुकिंग के लिए तीन दिन हैं. इस दौरान इसकी एडवांस बुकिंग में बंपर तेजी आने की उम्मीद है.

कितने महंगे बिक रहे हैं 'मिर्जापुर द मूवी' के टिकट?

बता दें कि ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक 'मिर्जापुर: द मूवी' के टिकट की कीमतें अभी बड़े शहरों में काफी अलग-अलग हैं ये 149 से लेकर 1 हजार 800 से ज्यादा की प्रीमियम कीमतों तक हैं. मुंबई और कई अन्य शहरों में, रेगुलर शो के टिकट 149 से 500 रुपये के बीच बिक रहे हैं. हालांकि, प्रीमियम शो काफी महंगे हैं.

वहीं बुक माई शो के मुताबिक, नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में नाइट शो के टिकट की कीमत 1800 रुपये रखी गई है. रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि दिल्ली-एनसीआर और मुंबई की कुछ जगहों पर प्रीमियम टिकट की कीमतें 1 हजार 600 रुपये से ज्यादा हो गई है.

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'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखी गई इस फिल्म में सीरीज के कई चेहरों ने कमबैक किया है इनमें पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, शीबा चड्ढा, श्रिया पिलगांवकर, अभिषेक बनर्जी और हर्षिता गौर शामिल हैं. मूवी में अली फजल ने गुड्डु भैया के रूप में वापसी की है, जबकि पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है. 'मिर्जापुर द मूवी' में रवि किशन और जितेंद्र कुमार की नई एंट्री हुई है.

'मिर्जापुर द मूवी' का कितना है रनटाइम

बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (सीबीएफसी) से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में सीबीएफसी द्वारा कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, अपशब्दों और कुछ डायलॉग्स में बदलाव शामिल हैं. 'मिर्जापुर द मूवी' का सर्टिफ़ाइड रनटाइम लगभग 197 मिनट और 19 सेकंड है, यानी यह तीन घंटे से ज़्यादा लंबी है.

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