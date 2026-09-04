Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' डबल डिजिट में करेगी ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही 12 करोड़ के हुई पार

'मिर्जापुर द मूवी' डबल डिजिट में करेगी ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही 12 करोड़ के हुई पार

'मिर्जापुर द मूवी आज सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. उससे पहले इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में धमाल मचा दिया है. यहां जान सकते हैं कि इसने पहले दिन की प्री सेल से कितनी कमाई कर डाली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Sep 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

'मिर्जापुर द मूवी' शुक्रवार, 4 सितंबर को यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं जिसके चलते इसकी फर्स्ट डे के लिए जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है. फिल्म के प्री सेल के आंकड़े देखकर लग रहा है कि ये ये बॉक्स ऑफिस पर डबल-डिजिट में ओपनिंग कर सकती है. चलिए यहां जानते हैं 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर डाली है?

'मिर्जापुर द मूवी' की कितनी हुई एडवांस बुकिंग?
'मिर्जापुर द मूवी' के पहले दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफी शानदार हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म के पहले दिन के लिए हिंडी 2 डी फॉर्मेट में 3 लाख 25 हजार 635 टिकटों की प्री सेल हुई है.
  • वहीं तेलुगु में इसके 2 डी फॉर्मेट में पहले दिन के लिए 2 हजार 492 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है.
  • इसी के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' ने बिना ब्लॉक सीटों के प्री सेल में 9.19 करोड़ कमा डाले हैं.
  • जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका एडवांस बुकिंग में कलेक्शन 12.55 करोड़ रुपये हुआ है.
  • प्री सेल से हुई कुल कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हिंदी वर्जन (9.14 करोड़) से आया है. वहीं, तेलुगु वर्जन में इसकी प्री सेल की कमाई 3.84 लाख रही है.
  • एडवांस बुकिंग के मामले में दिल्ली सबसे आगे रही है, जहां से लगभग इसने 2.27 करोड़ कमाए हैं.
  • इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, जहां से 1.85 करोड़ की बुकिंग हुई है, जबकि महाराष्ट्र में एडवांस बुकिंग का आंकड़ा लगभग 1.84 करोड़ रहा है.

ये भी पढ़ें:-'वेब सीरीज से बेहतर है फिल्म', आ गया 'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू

पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है? 
सैकनिल्क  के लेटेस्ट ट्रैकिंग और अनुमानों के मुताबिक, 'मिर्जापुर द मूवी' के भारत में पहले दिन लगभग 25 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग करने की उम्मीद है.  जन्माष्टमी की छुट्टी पर फिल्म की रिलीज से स्पॉट बुकिंग और थिएटर में दर्शकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है. सैकनिल्क  का यह भी कहना है कि अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है तो इसकी ओपनिंग और भी बेहतर हो सकती है, और यह आंकड़ा 30 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pankaj Tripathi (@pankajtripathi)

'मिर्जापुर द मूवी' की कहानी
यह फिल्म मिर्जापुर की कहानी को एक नए चैप्टर में ले जाती है, जिसमें सत्ता के लिए संघर्ष, दुश्मनी और बदले की भावना दिखाई देगी, जो इस फ्रैंचाइज़ी की पहचान रही है. गुड्डू पंडित अपना दबदबा बनाने की लड़ाई जारी रखते हैं, जबकि कालीन भैया और अन्य ताकतवर लोग वर्चस्व की लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हैं. फिल्म में बदलते गठबंधन और जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकते हैं. 

'मिर्जापुर द मूवी' कास्ट और क्रू
गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी और श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार शामिल हैं. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के सहयोग से प्रोड्यूस किया है. 

ये भी पढ़ें:-500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन

Published at : 04 Sep 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने थर्सडे को की बंपर कमाई, 'टॉक्सिक' का बुरा हाल, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने थर्सडे को की बंपर कमाई, 'टॉक्सिक' का हुआ बुरा हाल
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Live:'मिर्जापुर द मूवी' हुई रिलीज, पहले दिन करेगी धमाकेदार ओपनिंग!
Live: मिर्जापुर द मूवी' हुई रिलीज, पहले दिन करेगी धमाकेदार ओपनिंग!
बॉलीवुड
'मां का मन एक बड़ा समंदर...', सनी देओल ने शेयर की इमोशनल फोटो
'मां का मन एक बड़ा समंदर...', सनी देओल ने शेयर की इमोशनल फोटो
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड
'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड
क्रिकेट
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
विश्व
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget