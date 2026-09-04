'मिर्जापुर द मूवी' शुक्रवार, 4 सितंबर को यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं जिसके चलते इसकी फर्स्ट डे के लिए जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है. फिल्म के प्री सेल के आंकड़े देखकर लग रहा है कि ये ये बॉक्स ऑफिस पर डबल-डिजिट में ओपनिंग कर सकती है. चलिए यहां जानते हैं 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर डाली है?

'मिर्जापुर द मूवी' की कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

'मिर्जापुर द मूवी' के पहले दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफी शानदार हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म के पहले दिन के लिए हिंडी 2 डी फॉर्मेट में 3 लाख 25 हजार 635 टिकटों की प्री सेल हुई है.

वहीं तेलुगु में इसके 2 डी फॉर्मेट में पहले दिन के लिए 2 हजार 492 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है.

इसी के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' ने बिना ब्लॉक सीटों के प्री सेल में 9.19 करोड़ कमा डाले हैं.

जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका एडवांस बुकिंग में कलेक्शन 12.55 करोड़ रुपये हुआ है.

प्री सेल से हुई कुल कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हिंदी वर्जन (9.14 करोड़) से आया है. वहीं, तेलुगु वर्जन में इसकी प्री सेल की कमाई 3.84 लाख रही है.

एडवांस बुकिंग के मामले में दिल्ली सबसे आगे रही है, जहां से लगभग इसने 2.27 करोड़ कमाए हैं.

इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, जहां से 1.85 करोड़ की बुकिंग हुई है, जबकि महाराष्ट्र में एडवांस बुकिंग का आंकड़ा लगभग 1.84 करोड़ रहा है.

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पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है?

सैकनिल्क के लेटेस्ट ट्रैकिंग और अनुमानों के मुताबिक, 'मिर्जापुर द मूवी' के भारत में पहले दिन लगभग 25 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग करने की उम्मीद है. जन्माष्टमी की छुट्टी पर फिल्म की रिलीज से स्पॉट बुकिंग और थिएटर में दर्शकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है. सैकनिल्क का यह भी कहना है कि अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है तो इसकी ओपनिंग और भी बेहतर हो सकती है, और यह आंकड़ा 30 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है.

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'मिर्जापुर द मूवी' की कहानी

यह फिल्म मिर्जापुर की कहानी को एक नए चैप्टर में ले जाती है, जिसमें सत्ता के लिए संघर्ष, दुश्मनी और बदले की भावना दिखाई देगी, जो इस फ्रैंचाइज़ी की पहचान रही है. गुड्डू पंडित अपना दबदबा बनाने की लड़ाई जारी रखते हैं, जबकि कालीन भैया और अन्य ताकतवर लोग वर्चस्व की लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हैं. फिल्म में बदलते गठबंधन और जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकते हैं.

'मिर्जापुर द मूवी' कास्ट और क्रू

गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी और श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार शामिल हैं. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के सहयोग से प्रोड्यूस किया है.

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