बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर करीब एक महीने पहले मुंबई में जानलेवा हमला हुआ था. इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. हालांकि अब अभिनेता अपने काम पर लौट चुके हैं. इन दिनों उन के पास कई प्रोजेक्ट है और इनमें से एक का नाम है 'वज्र '. वज्र एक्शन से भरपूर फिल्म है. टाइगर की इस फिल्म को अब विलेन भी मिल गया है. निगेटिव रोल के लिए वज्र में 'मिर्जापुर: द मूवी' के अभिनेता मोहित मलिक की एंट्री हुई है.

मोहित मलिक होंगे 'वज्र' के विलेन

बता दें कि मोहित मलिक हाल ही में पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा की सुपरहिट फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आए थे. इसमें उन्होंने बिरजू लोहार के किरदार सुर्खियां बटोरी थीं. अब अभिनेता के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है.

मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहित मलिक वज्र में टाइगर श्रॉफ के लिए चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे. बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग जापान में होगी. ये पहला मौका होगा जब मोहित मलिक और टाइगर श्रॉफ स्क्रीन पर एक साथ दिखाई देंगे.

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अहम और दिलचस्प होगा मोहित मलिक का किरदार

प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि बतौर विलेन मोहित मलिक का किरदार अहम और दिलचस्प होने वाला है. सूत्र ने बताया कि मिर्जापुर: द मूवी के बाद मोहित एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अलग भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक्शन के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी.

कौन हैं 'वज्र' के मेकर्स?

वज्र को लेकर अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन, सूत्र ने ये जरूर कंफर्म किया कि टाइगर और मोहित दोनों ही एक्शन अंदाज में नजर आएंगे. वज्र का डायरेक्शन राम माधवानी कर रहे हैं और इसके निर्माण की बागडोर महावीर जैन के प्रोडक्शन हाउस ने संभाली है.

टीवी से फिल्मों में आए मोहित मलिक

42 वर्षीय मोहित मलिक ने टीवी से फिल्मी दुनिया का रुख किया है. वो 'डोली अरमानों की' और 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' जैसे शोज में नजर आ चुके हैं. वहीं मिर्जापुर द मूवी के अलावा उन्होंने अजय देवगन की साल 2025 की फिल्म 'आजाद' में भी काम किया था.