हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडब्लैक कुर्ता-पजामा में जबरदस्त लगे 'कालीन भैया', मिर्जापुर द फिल्म के सेट से वायरल हुई वीडियो

ब्लैक कुर्ता-पजामा में जबरदस्त लगे 'कालीन भैया', मिर्जापुर द फिल्म के सेट से वायरल हुई वीडियो

Mirzapur The Film: पंकज त्रिपाठी को लोग उनके नाम से ज्यादा कालीन भैया कहते हैं. मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया का किरदार निभाकर पंकज त्रिपाठी छा गए हैं अब मिर्जापुर पर फिल्म बन रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 01:02 PM (IST)
एक्सेल एंटरटेनमेंट की मिर्जापुर उन सबसे पसंद की जाने वाली सीरीज में से एक है, जिसे पूरे देश के दर्शकों ने खूब सराहा है. इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ही जबरदस्त रहे हैं. ये सीरीज टाइम के साथ लोगों की फेवरेट बन चुकी है. और अब मिर्जापुर: द फिल्म के ऐलान ने एक्साइटमेंट को और बड़ा दिया है. अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट को पुनीत कृष्णा बना रहे हैं और ये क्राइम थ्रिलर ओटीटी फ्रेंचाइजी मिर्जापुर का एडेप्टेशन है. फिल्म के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है.

मिर्जापुर: द फिल्म की शूटिंग से लीक हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें दर्शकों को एक बार फिर अपने फेवरेट किरदारों को सेट पर देखकर जबरदस्त एक्साइटमेंट महसूस हो रही है.

कालीन भैया का दिखा स्वैग

मिर्जापुर: द फिल्म के सेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिससे रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. वाराणसी के रामनगर किले और शहर की गलियों में पंकज त्रिपाठी को कालीन भैया और अली फजल को गुड्डू पंडित के रूप में शूटिंग करते देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

 
 
 
 
 
इस वीडियो को देखने के बाद फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. पंकज त्रिपाठी का एक अलग लुक देखकर फैंस इंप्रेस हो रहे हैं. कई फैंस पंकज त्रिपाठी को देखकर कह रहे हैं अब मजा आने वाला है.

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी मिर्जापुर: द फिल्म साल 2026 में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सीरीज के आइकॉनिक किरदार जैसे कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फज़ल) और मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) के साथ अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे. देशभर में थिएटर रिलीज के आठ हफ्ते बाद यह फिल्म प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम की जाएगी.

Published at : 16 Oct 2025 01:02 PM (IST)
