बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेसेस के ग्लैमरस और परफेक्ट लुक की चर्चा होती है, लेकिन इस बार शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत अपने नेचुरल अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. मीरा हाल ही में मुंबई में आयोजित 'द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने स्ट्रेच मार्क्स को बिना छिपाए कैमरे के सामने पोज दिए. मीरा के इस अंदाज को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

मीरा राजपूत ने फ्लॉन्ट किए प्रेग्नेंसी स्ट्रेच मार्क्स

दरअसल, मंगलवार 17 नवंबर को मुंबई में हुए 'द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' में मीरा राजपूत बेहद खूबसूरत इलेक्ट्रिक ब्लू आउटफिट पहनकर पहुंचीं. उनकी साटन ड्रेस में कमर के पास कट-आउट डिजाइन था, जहां उनके प्रेग्नेंसी स्ट्रेच मार्क्स साफ नजर आ रहे थे.

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मीरा ने इन्हें छिपाने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने पोज दिए. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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सोशल मीडिया पर हो रही मीरा राजपूत की तारीफ

मीरा राजपूत के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनके इस नेचुरल अंदाज को देखकर यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'यही असली खूबसूरती है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बिना किसी फिल्टर या मेकअप के खुद को अपनाना वाकई काबिले तारीफ है.'

वहीं, एक यूजर ने कहा, 'अपने स्ट्रेच मार्क्स को बेझिझक दिखाना, खुद से प्यार करने का खूबसूरत तरीका है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जिस तरह वह मां बनने के बाद आए बदलावों को दिखा रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है.'

ऐसा था मीरा राजपूत का लुक

मीरा राजपूत 'द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' में इलेक्ट्रिक ब्लू रंग की साटन ड्रेस पहनकर पहुंचीं. उनकी ड्रेस में कमर के पास कट-आउट डिजाइन और ड्रेप स्टाइल था. उन्होंने मिनिमल मेकअप, खुले बाल और छोटे इयररिंग्स के साथ अपना लुक पूरा किया. मीरा ने इंस्टाग्राम पर इस इवेंट की खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं.

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दो बच्चों की मां हैं मीरा राजपूत

बता दें कि मीरा राजपूत और शाहिद कपूर दो बच्चों के माता-पिता हैं. उनकी बेटी मीशा और बेटा जैन हैं. मीरा पहले भी कई बार प्रेग्नेंसी और उसके बाद शरीर में आने वाले बदलावों पर बात कर चुकी हैं. प्रेग्नेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स होना नॉर्मल बात है और मीरा का इन्हें बेझिझक दिखाना शरीर को अपनाने का संदेश दे रहा है. उनके इस अंदाज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.