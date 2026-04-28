मीरा राजपूत का फैमिली टाइम, सास और ननद के साथ जमकर किया एंजॉय, शेयर की खूबसूरत सेल्फी

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. वो एक बार फिर अपने फैमिली मोमेंट्स को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, हाल ही में मीरा राजपूत एक्टर शाहिद कपूर की स्टेप मदर सुप्रिया पाठक और उनकी बेटी सना कपूर से मिलीं. तीनों ने साथ में खूब एंजॉय किया. उनकी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मीरा राजपूत ने सास-ननद के साथ बिताए खास पल

मीरा ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने अपने पूरे वीकेंड की झलक दिखाई है. उन्होंने अपनी सास सुप्रिया पाठक और ननद सनाह के साथ एक सेल्फी भी शेयर की है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. तीनों के बीच की बॉन्डिंग इस सेल्फी में साफ झलक रही है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'वीकेंड रीकैप. मंडे मोटो और मंडे रियलाइज़ेशन देखने के लिए स्वाइप करें.'

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व्हाइट ड्रेस में खूबसूरत दिखीं मीरा राजपूत

इस पोस्ट में मीरा राजपूत ने अपनी कुछ सोलो तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वह व्हाइट ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. इस लुक को उन्होंने रेड हाई हील्स के साथ पेयर किया है, जो उनके पूरे आउटफिट को और भी एलिगेंट बना रहा है. फैंस इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी फैमिली बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे हैं.