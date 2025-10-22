हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली के बाद बढ़े दिल्ली के AQI को देखकर भड़कीं मीरा राजपूत, कहा- 'फुलझड़ी पकड़ना भी ठीक नहीं है...'

दिवाली के बाद बढ़े दिल्ली के AQI को देखकर भड़कीं मीरा राजपूत, कहा- 'फुलझड़ी पकड़ना भी ठीक नहीं है...'

Mira Rajput Angry: शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं. दिवाली के बाद दिल्ली का AQI लेवल काफी बढ़ गया है जिस पर मीरा ने गुस्सा जाहिर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 22 Oct 2025 02:20 PM (IST)
दिवाली के अगले दिन से दिल्ली का हाल बहुत ही बुरा है. यहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. दिवाली की रात को लोगों ने दो घंटे की लिमिट से ज्यादा पटाखे जलाए हैं जिसके बाद मंगलवार की सुबह AQI 447 पहुंच गया था. जिसे देखने के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने चिंता जाहिर की है. शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत और एक्ट्रेस वाणी कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी चिंता जाहि की है. उनका कहना है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था.

मीरा राजपूत ने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टोरी शेयर की है. मीरा ने लिखा-'हम अब भी पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? यह ठीक नहीं है, भले ही यह 'बच्चों को सिर्फ एक बार दिखाने के लिए हो या हम उन्हें अनुभव देने के लिए सिरफ़ एक बार ऐसा कर रहे हों.'

मीरा को आया गुस्सा
मीरा यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने अपनी अगली स्टोरी में लिखा- 'न ही आपके पटाखे वाले एस्थेटिक के लिए दादाजी के लिए फुलझड़ी पकड़ना ठीक है. आइए, इसे सामान्य बनाना बंद करें. अगर हम इसे सामान्य बना देंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और यह कभी नहीं रुकेगा. पटाखों को ना कहें वो पोस्टर नहीं हो सकता जो आप अपने बच्चों से पृथ्वी दिवस पर बनवाएं और फिर दिवाली आने पर उसे भूल जाएं.' उन्होंने तर्क दिया कि AQI सिर्फ अगली इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए खबर नहीं है,बल्कि हमारे बच्चों के सांस ली जाने वाली हवा है. यह कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिसमें मैं शामिल होना चाहती हूं और दुख की बात यह है कि विशेषाधिकार, शिक्षा, जागरूकता और संपन्नता के बावजूद, सामान्य ज्ञान की कमी है. इसलिए नहीं, जब तक आप पटाखे का मजा ले रहे हैं, मैं अपने बच्चों को देखने नहीं भेजूंगी. प्लीज रुकें.'


दिवाली के बाद बढ़े दिल्ली के AQI को देखकर भड़कीं मीरा राजपूत, कहा- 'फुलझड़ी पकड़ना भी ठीक नहीं है...


दिवाली के बाद बढ़े दिल्ली के AQI को देखकर भड़कीं मीरा राजपूत, कहा- 'फुलझड़ी पकड़ना भी ठीक नहीं है...

वाणी कपूर ने भी जताई चिंता

वाणी कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा- सुबह उठते ही दिल्ली का AQI 447 पर पहुच गया, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है. शायद अगले साल, हम अपनी सांस लेने वाली हवा को कम किए बिना जश्न मनाने का कोई तरीका खोज पाएं. 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है.

Published at : 22 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Mira Rajput Vaani Kapoor Diwali AQI
