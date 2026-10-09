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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड60 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस, मिलिंद सोमन क्यों दौड़ते हैं नंगे पैर?

60 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस, मिलिंद सोमन क्यों दौड़ते हैं नंगे पैर?

हाल ही में मिलिंद सोमन ने एक फिटनेस चैलेंज पूरा किया है, जिसके बाद एक बार फिर वो अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं. वो 60 की उम्र में भी इतने फिट हैं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 09 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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60 साल की उम्र में भी एक्टर मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. वे अपने वर्कआउट से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. वह न तो भारी-भरकम जिम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और न ही घंटों वर्कआउट करने को जरूरी मानते हैं. फिटनेस के लिए वो दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन उनकी इन सभी आदतों में सबसे अलग है उनका बिना जूतों के दौड़ना. 

हाल ही में उन्होंने सिर्फ छह दिनों में दो फुल-डिस्टेंस आयरनमैन ट्रायथलॉन का चैलेंज पूरा किया. उन्हें इस चैलेंज में 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ करनी थी. ऐसे में उनकी फिटनेस के साथ-साथ उनकी एक्सरसाइज करने के तरीके को लेकर भी चर्चा हो रही है.

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नंगे पैर दौड़ना पसंद करते हैं मिलिंद सोमन

मिलिंद सोमन ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान नंगे पैर दौड़ने की अपनी आदत के बारे में बात की. आमतौर पर लोग दौड़ने के लिए कुशन वाले कंफर्टेबल जूते पहनते हैं लेकिन मिलिंद के साथ उलटा है. उन्हें नंगे पैर दौड़ना अच्छा लगता है.

60 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस, मिलिंद सोमन क्यों दौड़ते हैं नंगे पैर?

मिलिंद सोमन पहले भी बता चुके हैं कि वह फिट रहने के लिए जिम के उपकरणों पर डिपेंड नहीं हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं जिम के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करता. रोजाना एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूं. लोग मुझे बहुत फिट मानते हैं, लेकिन मैं हर रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करता हूं.'

उनके फिटनेस रूटीन में दौड़ने और साइकिल चलाने के अलावा पुल-अप्स, पुश-अप्स और प्लैंक जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं. ये ऐसी एक्सरसाइज हैं, जिन्हें करने के लिए बड़े जिम सेटअप की जरूरत नहीं होती.

मिलिंद सोमन की डाइट में क्या-क्या शामिल है?

फिटनेस के साथ मिलिंद अपने खानपान का भी ध्यान रखते हैं. स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के बजाय वो घर का बना सादा खाना खाते हैं. उनके दिन की शुरुआत पानी, फल और मेवों से होती है. दोपहर के खाने में वो दाल, सब्जी, रोटी या चावल खाते हैं. वह खाने के साथ थोड़ा घी भी लेते हैं. मिलिंद बताते हैं कि वह ज्यादा रिफाइंड, प्रोसेस्ड और पैकेट में मिलने वाला खाना अवॉइड करते हैं और सप्लीमेंट्स या विटामिन्स भी नहीं लेते. 

60 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस, मिलिंद सोमन क्यों दौड़ते हैं नंगे पैर?

सुबह जल्दी उठना जरूरी नहीं मानते मिलिंद

मिलिंद सोमन की दिनचर्या का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वह सुबह बहुत जल्दी उठने को फिटनेस के लिए जरूरी नहीं मानते. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह आमतौर पर सुबह करीब 8:30 बजे उठते हैं और कुछ समय बिस्तर पर ही बिताते हैं. इसके बाद करीब 10 बजे दौड़ने जाते हैं.

इन फिल्मों में किया है काम

मिलिंद सोमन ने अपने करियर में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और मराठी की फिल्मों में काम किया है. वह '16 दिसंबर', 'रूल्स: प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला', 'बाजीराव मस्तानी', 'शेफ', 'लकड़बग्घा' और 'इमरजेंसी' जैसी फिल्मों में कई रोल्स कर चुके हैं. हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 1995 में आए अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो 'मेड इन इंडिया' से मिली थी. 

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 09 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
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