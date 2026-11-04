मिलिंद सोमन ने मॉडलिंग की दुनिया में एक अलग और खास मुकाम हासिल किया है. उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के बाद फिल्मी दुनिया में भी काम किया. इनके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी चर्चा में रहे. फ्रांसीसी एक्ट्रेस से तलाक के बाद उन्होंने 26 साल छोटी लड़की संग घर बसाया था. वहीं उनका नाम और भी कई हसीनाओं संग जुड़ा. आइए आज उनके जन्मदिन पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

भारत के पहले सुपरमॉडल हैं मिलिंद सोमन

मिलिंद सोमन का जन्म 4 नवंबर 1965 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था. वो आज 61 साल के हो चुके हैं. जब मिलिंद आठ साल के थे तब उनके पेरेंट्स वापस भारत आ गए थे. एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले मिलिंद ने एम.एच. साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) किया था. साल 1988 में उन्होंने बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया और कम वक्त में ही भारत के पहले सुपरमॉडल के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हुए.

मिलिंद सोमन की फिटनेस अचीवमेंट्स

मॉडल बनने से पहले मिलिंद एक स्विमर भी थे. उन्होंने लगातार चार साल तक 'नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप' अपने नाम की और 1984 में 19 साल की उम्र में दक्षिण एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल भी जीता था.

2015 में उन्होंने 'Ironman Triathlon' प्रतियोगिता जीती. इसे उन्होंने पहले ही प्रयास में 15 घंटे 19 मिनट में पूरा किया. इसमें साइकिलिंग, मैराथन और स्विमिंग शामिल है. जबकि इससे पहले 2012 में मॉडल ने 30 दिनों में 1500 किलोमीटर की दौड़ लगाकर लोगों को हैरान किया था. इस उपलब्धि के लिए उनका नाम 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज किया गया.

मिलिंद सोमन का एक्टिंग करियर

मिलिंद सोमन को पॉपुलर सिंगर अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो 'मेड इन इंडिया' के जरिए काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. मिलिंद ने '16 दिसंबर', 'बाजीराव मस्तानी' और 'अग्नि वर्षा' जैसी फिल्मों में काम किया. जबकि 'कैप्टन व्योम' (1998) नाम के टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई.

तलाक के बाद 26 साल छोटी लड़की से की शादी

मिलिंद का नाम शहाणा गोस्वामी, दीपान्निता शर्मा, गुल पनाग, मधु सप्रे और बिपाशा बासु जैसी एक्ट्रेसेस संग जुड़ चुका है. मिलिंद ने फ्रांसीसी एक्ट्रेस माइलेन जैम्पानोई से साल 2006 मे शादी की थी, लेकिन 2009 में तलाक हो गया. इसके बाद दूसरी शादी 26 साल छोटी अंकिता कुंवर से साल 2018 में की.