हर्षवर्धन राणे की वजह से टाइगर श्रॉफ की फिल्म होल्ड, मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला

इस साल की शुरुआत में मिलाप जवेरी और भूषण कुमार टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल की एक्शन-ड्रामा फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब निर्देशक और टी-सीरीज के हेड अपना फोकस एक नए प्रोजेक्ट पर ले जा रहे हैं, जिसमें मिलाप जवेरी फिर से ‘एक दीवाने की दीवानियत’ (2025) फिल्म के एक्टर हर्षवर्धन राणे के साथ काम करेंगे.

मिलाप जवेरी ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल को लेकर बनने वाली अपनी एक्शन फिल्म को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है. बताया जा रहा है कि निर्देशक अब हर्षवर्धन राणे के साथ एक रोमांटिक ड्रामा पर फोकस कर रहे हैं. हालांकि इस बदलाव को लेकर अभी तक न तो मिलाप जवेरी और न ही इससे जुड़े किसी एक्टर की ओर से कोई ऑफिशियल पुष्टि की गई है.

अनिल कपूर फिल्म में निभायेंगे रोल

मिड-डे के मुताबिक, अनिल कपूर इस अभी तक अनटाइटल्ड फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चर्चा में हैं, जिसकी शूटिंग इस महीने शुरू होने की उम्मीद है.

सूत्रों के मुताबिक, निर्माता अनिल कपूर के साथ बातचीत चल रही है, और यह पहली बार होगा जब मिलाप जवेरी उन्हें डायरेक्ट करेंगे.

वहीं, टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल जैसी एक्शन हीरो की फिल्म के लिए एक्टर पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे. सूत्र ने बताया कि क्रिएटिव मतभेदों के कारण इस फिल्म को फिलहाल पीछे रख दिया गया है.

हर्षवर्धन की दूसरी फिल्म में बिजी हैं मिलाप

सूत्रों के मुताबिक, मिलाप जवेरी ने हर्षवर्धन राणे की फिल्म को प्रायोरिटी दी, क्योंकि दूसरी फिल्म में लगातार क्रिएटिव मतभेद उभर रहे थे. इसके अलावा, तारीखों का टकराव भी एक कारण था, क्योंकि निर्माता चाहते थे कि हर्षवर्धन की फिल्म फरवरी में शुरू हो, और उस समय तक विद्युत-टाइगर वाली फिल्म पूरी तरह तैयार नहीं हो सकती थी.

View this post on Instagram A post shared by Milap Zaveri (@milapzaveri)

टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल मिलाप जवेरी की अगली फिल्म में?

जनवरी में पिंकविला ने इस खबर की रिपोर्ट दी थी और एक सूत्र के हवाले से कहा था, 'किर्ती शेट्टी को फिल्म की फीमेल लीड के रूप में कास्ट किया गया है, जो उनके लिए बॉलीवुड में एक और बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा. यह फिल्म पूरी तरह से एक इंटेंस एक्शन-लव स्टोरी के रूप में डिजाइन की गई है. हमेशा से ही योजना यह थी कि दो असली एक्शन हीरो को एक साथ लाया जाए, और टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन थे. उनका ऑन-स्क्रीन जोड़ दर्शकों के लिए काफी रोमांचक होने वाला है, और फैंस इस जोड़ी को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

सूत्र ने आगे बताया, 'फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है, और इस समय प्री-प्रोडक्शन पूरी तरह चल रहा है. एक्शन सीक्वेंस, हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट और धमाकेदार स्टंट को दोनों लीड्स के अनोखे ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए प्लान किया जा रहा है. टाइगर श्रॉफ ‘लग जा गले’ पूरी करने के बाद सीधे इस फिल्म में उतरेंगे. वह विद्युत और मिलाप के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं, खासकर इस बड़े स्तर के एक्शन को देखते हुए.'