सलमान के समर्थन में मीका सिंह, बोले- मीडिया और कलाकार दोनों रखें कंट्रोल

गायक मीका सिंह ने सुपरस्टार सलमान खान के उम्र और शरीर को लेकर होने वाली ट्रोलिंग के खिलाफ रुख का समर्थन करते हुए कहा कि मीडिया और कलाकारों दोनों को ही इस तरह की हरकतों के मामले में संयम बरतना चाहिए.

सलमान ने हाल ही में 'बिग बॉस 20' के मंच पर इस मुद्दे को उठाया और एक्ट्रेस की गलत एंगल्स से तस्वीरें खींचने के लिए पैपराजी की आलोचना की. उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मीका ने कहा कि वह हमेशा सलमान के साथ खड़े रहे हैं और उनकी चिंताओं से सहमत हैं.

सलमान के सपोर्ट में मीका सिंह

मीडिया से बात करते हुए गायक ने कहा, 'मैं हमेशा सलमान भाई का समर्थन करता हूं. उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है, और मैं मीडिया से भी ऐसी हरकतें बंद करने का अनुरोध करूंगा. हालांकि, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लोग उनके वीडियो बनाएं या तस्वीरें लें. इसलिए, इसमें दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है; दोनों पक्षों को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए.'

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सलमान ने ट्रोलिंग पर उठाई आवाज

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान उम्र, वजन, रूप-रंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेशेवर असफलताओं या मातृत्व के अनुभवों को लेकर लोगों को ट्रोल करने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई. ‘टाइगर जिंदा है’ अभिनेता ने पैपराजी को भी चेतावनी दी कि वे सेलेब्रिटीज की आपत्तिजनक या अनुचित तस्वीरें न खींचें.

हालांकि ‘सुल्तान’ अभिनेता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से कैटरीना कैफ के मां बनने के बाद वजन में आए बदलाव को लेकर ऑनलाइन ट्रोलिंग का जवाब माना गया.

कुछ दिन पहले, कैटरीना अपने पति विक्की कैफ के साथ गणपति उत्सव में शामिल हुई थीं. इस दौरान, सोशल मीडिया यूजर्स ने मातृत्व के बाद उनके वजन में आए बदलाव को नोटिस किया, जिसके बाद वह ऑनलाइन ट्रोलिंग का निशाना बन गईं. कई सेलेब्रिटीज कैटरीना के समर्थन में आगे आए, जबकि अभिनेत्री ने ट्रोलिंग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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सलमान ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

प्रतियोगियों के साथ ट्रोलिंग के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सलमान काफी परेशान दिखे. एक समय तो उन्होंने अपना कोट उतारकर टोपी जमीन पर फेंक दी और अपनी झुंझलाहट जाहिर की.

उन्होंने कहा, 'अचानक सब लोग उम्र की बात करने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बूढ़ा हो गया है. आप किसी को किसलिए ट्रोल करना चाहते हैं? उनके वजन के लिए, उनके रूप-रंग के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मुस्कान के लिए, करियर में असफलता के लिए या मां बनने के लिए? आप तो बस अपनी परवरिश की झलक दिखा रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'हां, मैं 60 साल का हो गया हूं. आप गर्भवती महिला को क्यों ट्रोल करते हैं? गर्भावस्था में हर किसी का वजन बढ़ता है, उसका वजन गर्भावस्था की वजह से बढ़ा है; फिल्मों में वापसी के बाद वह फिर से फिट हो जाएगी. वह बस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती है. ट्रोल मत करो.'

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