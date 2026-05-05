(Source: ECI/ABP News)
Met Gala 2026: गोल्डन साड़ी में ईशा अंबानी ने ढाया कहर, करण जौहर से नताशा पूनावाला और सुधा रेड्डी ने भी लूटी महफिल
Met Gala 2026: 78वें मेट गाला की शुरुआत हो चुकी है. रेड कार्पेट पर करण जौहर, ईशा अंबानी और मनीष मल्होत्रा समेत कई सितारे पहुंचे. आइए इन सेलेब्स के लुक्स पर एक नजर डालते हैं.
फैशन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित इवेंट मेट गाला 2026 की शुरुआत हो गई है. हर साल की तरह इस बार भी न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां रेड कार्पेट पर दुनियाभर के बड़े-बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. इस बार भी इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज के साथ भारतीय सितारों की मौजूदगी खास बनी हुई है. भारत की तरफ से ईशा अंबानी, मनीष मल्होत्रा और करण जौहर समेत कई बड़े सितारे अब तक रेड कार्पेट पर जलवा बिखेर चुके हैं. आइए भारतीय सेलेब्स के इन खास लुक्स पर नजर डालते हैं.
करण जौहर ने दिखाई राजा रवि वर्मा की विरासत
मेट गाला 2026 में करण जौहर ने भी अपना डेब्यू किया है. इस दौरान वो अपने दोस्त और सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन के आउटफिट में नजर आए. उन्होंने अपने आउटफिट के जरिए राजा रवि वर्मा की विरासत को दिखाया.
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'फ्रेम्ड इन एटर्निटी' नाम के इस आउटफिट में करण जौहर ने लगभग छह फीट लंबी, हैंड पेंटेड केप के ऊपर एक पावर-शोल्डर वाली विंटेज जैकेट पहनी थी. इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपने ज्वैलरी ब्रांड त्यानी का मल्टी-जेमस्टोन नेकलेस और रिंग्स पहनी थी.
बेहद खास है मनीष मल्होत्रा का आउटफिट
सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा लगातार दूसरे साल मेट गाला के रेड कार्पेट पर पहुंचे. इस बार उन्होंने अपने आउटफिट के जरिए अपने डिजाइन स्टूडियो को दिखाया. उन्होंने एक भारतीय बंदगला पहना था, जिसके साथ एक खास केप थी. इस केप पर इसे बनाने वाले कारीगरों के नाम और उनके साइन कढ़ाई से लिखे गए थे. ये डिजाइन मुंबई शहर की एक झलक दिखाता है.
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सोने के धागों वाली साड़ी में ईशा अंबानी ने दिखाईं दिलकश अदाएं
मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी ने अपने शानदार लुक से महफिल लूट ली. उन्होंने सोने के धागों वाली बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने एक खास ब्लाउज पहना था, जिसमें असली हीरे जड़े हुए थे. उन्होंने एक अट्रैक्टिव केप कैरी की थी. ईशा अंबानी का ये आउटफिट गौरव गुप्ता ने डिजाइन किया है. इतना ही नहीं, ईशा अंबानी रेड कार्पेट पर ईशा सुबोध गुप्ता द्वारा बनाए गए मैंगो स्कल्पचर को लेकर उतरी थीं, जिसे उन्होंने क्रोशे बैग में रखा था.
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अनन्या बिरला ने किया मेट गाला में डेब्यू
आदित्य बिरला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिरला ने 78वें मेट गाला में अपना डेब्यू किया. इस मौके पर उन्होंने रॉबर्ट वुन द्वारा डिजाइन किया गया कस्टम गाउन पहना. उनके लुक के साथ कलाकार सुबोध गुप्ता का डिजाइन किया हुआ एक खास मास्क भी था. अनन्या के आउटफिट में ब्लैक स्ट्रक्चर्ड जैकेट थी, जिसमें पेप्लम स्टाइल और नीचे की तरफ भारी प्लीटेड स्कर्ट थी. इस पूरे लुक की सबसे खास बात उनका स्टेनलेस स्टील से बना मेटैलिक फेस मास्क था, जो उनके चेहरे को पूरी तरह कवर कर रहा था.
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रेड कार्पेट पर छाईं नताशा पूनावाला
मशहूर बिजनेसवुमन नताशा पूनावाला ने व्हाइट कलर का बेहद यूनिक और आर्टिस्टिक गाउन पहना है, जो फूल की पंखुड़ियों जैसा डिजाइन किया गया है. इस गाउन में बड़े-बड़े फ्लोरल शेप्स बने हैं, जो पूरे लुक को एक स्कल्प्चरल और फ्यूचरिस्टिक टच देते हैं. गाउन के साथ हल्का ट्रांसपेरेंट फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और ज्यादा फ्लोई और एलीगेंट बनाता है. इसके साथ नताशा ने मैचिंग लंबे ईयररिंग्स पहने गए हैं. उनका ये आउटफिर मार्क क्विन ने डिजाइन किया है.
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सुधा रेड्डी का रेड कार्पेट पर दिखा रॉयल लुक
हैदराबाद की मशहूर बिजनेसवुमन और फैशन आइकन सुधा रेड्डी ने रेड कार्पेट पर शानदार वापसी की. उन्होंने ब्लैक कलर का बेहद एलीगेंट और रॉयल लुक वाला गाउन पहना है.
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गाउन के साथ भारी और खूबसूरती से कढ़ाई किया हुआ फ्लोरल केप है, जो पूरे आउटफिट को एक शाही अंदाज दे रहा है. उन्होंने इसके साथ सिंपल ज्वेलरी कैरी की है. सुधा रेड्डी का ये आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है.
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Source: IOCL