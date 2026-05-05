हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMet Gala 2026: गोल्डन साड़ी में ईशा अंबानी ने ढाया कहर, करण जौहर से नताशा पूनावाला और सुधा रेड्डी ने भी लूटी महफिल

Met Gala 2026: गोल्डन साड़ी में ईशा अंबानी ने ढाया कहर, करण जौहर से नताशा पूनावाला और सुधा रेड्डी ने भी लूटी महफिल

Met Gala 2026: 78वें मेट गाला की शुरुआत हो चुकी है. रेड कार्पेट पर करण जौहर, ईशा अंबानी और मनीष मल्होत्रा समेत कई सितारे पहुंचे. आइए इन सेलेब्स के लुक्स पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 05 May 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

फैशन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित इवेंट मेट गाला 2026 की शुरुआत हो गई है. हर साल की तरह इस बार भी न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां रेड कार्पेट पर दुनियाभर के बड़े-बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. इस बार भी इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज के साथ भारतीय सितारों की मौजूदगी खास बनी हुई है. भारत की तरफ से ईशा अंबानी, मनीष मल्होत्रा और करण जौहर समेत कई बड़े सितारे अब तक रेड कार्पेट पर जलवा बिखेर चुके हैं. आइए भारतीय सेलेब्स के इन खास लुक्स पर नजर डालते हैं.

करण जौहर ने दिखाई राजा रवि वर्मा की विरासत
मेट गाला 2026 में करण जौहर ने भी अपना डेब्यू किया है. इस दौरान वो अपने दोस्त और सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन के आउटफिट में नजर आए. उन्होंने अपने आउटफिट के जरिए राजा रवि वर्मा की विरासत को दिखाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

'फ्रेम्ड इन एटर्निटी' नाम के इस आउटफिट में करण जौहर ने लगभग छह फीट लंबी, हैंड पेंटेड केप के ऊपर एक पावर-शोल्डर वाली विंटेज जैकेट पहनी थी. इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपने ज्वैलरी ब्रांड त्यानी का मल्टी-जेमस्टोन नेकलेस और रिंग्स पहनी थी.

बेहद खास है मनीष मल्होत्रा का आउटफिट
सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा लगातार दूसरे साल मेट गाला के रेड कार्पेट पर पहुंचे. इस बार उन्होंने अपने आउटफिट के जरिए अपने डिजाइन स्टूडियो को दिखाया. उन्होंने एक भारतीय बंदगला पहना था, जिसके साथ एक खास केप थी. इस केप पर इसे बनाने वाले कारीगरों के नाम और उनके साइन कढ़ाई से लिखे गए थे. ये डिजाइन मुंबई शहर की एक झलक दिखाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manish Malhotra (@manishmalhotra05)

ये भी पढ़ें:- Met Gala 2026: मनीष मल्होत्रा के आउटफिट करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल, 'किंग' बन रेड कार्पेट पर छाए फिल्म मेकर

सोने के धागों वाली साड़ी में ईशा अंबानी ने दिखाईं दिलकश अदाएं
मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी ने अपने शानदार लुक से महफिल लूट ली. उन्होंने सोने के धागों वाली बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने एक खास ब्लाउज पहना था, जिसमें असली हीरे जड़े हुए थे. उन्होंने एक अट्रैक्टिव केप कैरी की थी. ईशा अंबानी का ये आउटफिट गौरव गुप्ता ने डिजाइन किया है. इतना ही नहीं, ईशा अंबानी रेड कार्पेट पर ईशा सुबोध गुप्ता द्वारा बनाए गए मैंगो स्कल्पचर को लेकर उतरी थीं, जिसे उन्होंने क्रोशे बैग में रखा था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaurav Gupta (@gauravguptaofficial)

अनन्या बिरला ने किया मेट गाला में डेब्यू
आदित्य बिरला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिरला ने 78वें मेट गाला में अपना डेब्यू किया. इस मौके पर उन्होंने रॉबर्ट वुन द्वारा डिजाइन किया गया कस्टम गाउन पहना. उनके लुक के साथ कलाकार सुबोध गुप्ता का डिजाइन किया हुआ एक खास मास्क भी था. अनन्या के आउटफिट में ब्लैक स्ट्रक्चर्ड जैकेट थी, जिसमें पेप्लम स्टाइल और नीचे की तरफ भारी प्लीटेड स्कर्ट थी. इस पूरे लुक की सबसे खास बात उनका स्टेनलेस स्टील से बना मेटैलिक फेस मास्क था, जो उनके चेहरे को पूरी तरह कवर कर रहा था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya Birla (@ananyabirla)

रेड कार्पेट पर छाईं नताशा पूनावाला
मशहूर बिजनेसवुमन नताशा पूनावाला ने व्हाइट कलर का बेहद यूनिक और आर्टिस्टिक गाउन पहना है, जो फूल की पंखुड़ियों जैसा डिजाइन किया गया है. इस गाउन में बड़े-बड़े फ्लोरल शेप्स बने हैं, जो पूरे लुक को एक स्कल्प्चरल और फ्यूचरिस्टिक टच देते हैं. गाउन के साथ हल्का ट्रांसपेरेंट फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और ज्यादा फ्लोई और एलीगेंट बनाता है. इसके साथ नताशा ने मैचिंग लंबे ईयररिंग्स पहने गए हैं. उनका ये आउटफिर मार्क क्विन ने डिजाइन किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Natasha Poonawalla (@natasha.poonawalla)

ये भी पढ़ें:- Met Gala 2026: सोने के धागों वाली साड़ी, मां की जूलरी से बना डायमंड ब्लाउज और मैंगो पर्स, मेट गाला में अपने लुक से छाईं ईशा अंबानी

सुधा रेड्डी का रेड कार्पेट पर दिखा रॉयल लुक
हैदराबाद की मशहूर बिजनेसवुमन और फैशन आइकन सुधा रेड्डी ने रेड कार्पेट पर शानदार वापसी की. उन्होंने ब्लैक कलर का बेहद एलीगेंट और रॉयल लुक वाला गाउन पहना है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sudha Reddy (@sudhareddy.official)

गाउन के साथ भारी और खूबसूरती से कढ़ाई किया हुआ फ्लोरल केप है, जो पूरे आउटफिट को एक शाही अंदाज दे रहा है. उन्होंने इसके साथ सिंपल ज्वेलरी कैरी की है. सुधा रेड्डी का ये आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है. 

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Karan Johar Met Gala 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अभिषेक बनर्जी के पैर छून से क्यों गुस्सा हो गए थे अमिताभ बच्चन? 'स्त्री 2' एक्टर ने अब बताई असल वजह
अभिषेक बनर्जी के पैर छून से क्यों गुस्सा हो गए थे बिग बी? 'स्त्री 2' एक्टर ने अब बताई असल वजह
बॉलीवुड
13 साल की उम्र में की सुसाइड करने की कोशिश, सड़कों पर बेचे पेन, आज 277 करोड़ के मालिक हैं जॉनी लीवर
13 साल की उम्र में की सुसाइड करने की कोशिश, सड़कों पर बेचे पेन, आज 277 करोड़ के मालिक हैं जॉनी लीवर
बॉलीवुड
Met Gala 2026: सोने के धागों वाली साड़ी, मां की जूलरी से बना डायमंड ब्लाउज और मैंगो पर्स, मेट गाला में अपने लुक से छाईं ईशा अंबानी
सोने के धागों वाली साड़ी, और मैंगो पर्स लिए ईशा अंबानी ने मेट गाला में बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
West Bengal Assembly Election Results: BJP की बंगाल विजय की इनसाइड स्टोरी!
West Bengal Assembly Election Results: BJP की बंगाल विजय की इनसाइड स्टोरी! | Mamata Banerjee
West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
Celebrities
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
एग्रीकल्चर
Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
शिक्षा
Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget