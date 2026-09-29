बॉलीवुड के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी दमदार कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. हर दौर में कोई न कोई ऐसा कॉमेडियन आया जिसने लोगों को पेट पकड़-पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया. आज हम भी आपसे बात भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही कलाकार की कर रहे हैं, जिनका नाम है महमूद.

महमूद बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कॉमेडी एक्टर माने जाते हैं. उन्हें उनके दमदार काम और बेहतरीन कॉमेडी के लिए 'किंग ऑफ कॉमेडी' भी कहा जाता है. 22 साल पहले सबको रुलाकर चले गए इस दिग्गज कलाकार की आज 94वीं बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में चलिए एक नजर उनसे जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं.

महमूद की 94वीं बर्थ एनिवर्सरी

महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था. उनकी पहचान एक्टर के अलावा डायरेक्टर के रूप में भी रही. उनका पूरा नाम महमूद अली है. हालांकि वो महमूद के नाम से ही पॉपुलर हुए. उनका ताल्लुक शुरू से ही सिनेमा से रहा, क्योंकि उनके पिता मुमताज अली 40 से 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा में एक डांसर और एक्टर थे.

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कभी ट्रेन में टॉफी और अंडे बेचते थे महमूद

पिता के कैरेक्टर आर्टिस्ट होने के बावजूद महमूद को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था और वो बचपन में ही काम करने लगे थे. अपना घर खर्च चलाने के लिए बचपन में अभिनेता मुंबई की लोकल ट्रेनों में टॉफी बेचा करते थे. इसके अलावा उन्होंने स्टेशन के बाहर अंडे भी बेचे.

11 साल की उम्र में 'किस्मत' से बॉलीवुड डेब्यू

महमूद ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कर दी थी. सबसे पहले वो महज 11 साल की उम्र में फिल्म 'किस्मत' में नजर आए थे. 1943 में आई अशोक कुमार की इस मूवी में उन्होंने शेखर नाम के बच्चे का रोल अदा किया था.

आगे जाकर एक्टर के रूप में उनकी शुरुआत देव आनंद और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म 'सीआईडी' से हुई थी. 1956 में रिलीज हुई इस मूवी में उनके किरदार का नाम शेर सिंह था. हालांकि वो इसमें कॉमेडी करते हुए नजर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने एक निगेटिव भूमिका निभाई थी.

जब काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए महमूद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जब महमूद अपने बुरे दौर से और भारतीय सिनेमा के दिग्गज सिंगर-एक्टर किशोर कुमार सुनहरे दौर से गुजर रहे थे तब महमूद ने किशोर कुमार से काम मांगा था. हालांकि किशोर ने महमूद से कहा था कि वो ऐसे शख्स को कैसे काम या मौक़ा दे सकते हैं जो आई जाकर उनके लिए चुनौती पेश कर सकता है. हालांकि महमूद ने किशोर कुमार से वादा किया था कि जब वो फिल्ममेकर बनेंगे तो उन्हें भी अपनी फिल्म में काम देंगे.

किशोर कुमार ने साल 1966 में आई अपनी फिल्म 'प्यार किए जा' में महमूद को काम दिया था. वहीं जब महमूद ने बतौर फिल्ममेकर अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म 'पड़ोसन' (1968) बनाई तो इसमें उन्होंने किशोर कुमार को कास्ट किया था. महमूद ने इस फिल्म को प्रोड्यसू किया था और उन्होंने किशोर कुमार के साथ इसमें एक्टिंग भी की थी. फिल्म का हिस्सा दिग्गज एक्टर सुनील दत्त भी थे.

जब महमूद ने मारा राजेश खन्ना को थप्पड़

महमूद ने कभी राजेश खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर को तमाचा भी जड़ दिया था. रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ये सब कुछ राजेश खन्ना की लेटलतीफी के कारण हुआ था. राजेश खन्ना और हेमा मालिनी को लेकर महमूद ने फिल्म 'जनता हवलदार' (1979) बनाई थी. महमूद ने इस मूवी को अपने फार्म हाउस पर भी शूट किया था. एक दिन सेट पर महमूद के बेटे भी पहुंचे थे और उन्होंने राजेश खन्ना से नॉर्मल हैलो-हाय किया और वहां से चले गए.

कहा जाता है कि राजेश खन्ना को महमूद के बेटे का बर्ताव खटक गया और इसके बाद वो सेट पर लेट आने लगे थे. लेकिन, राजेश खन्ना की लगातार लेटलतीफी ने महमूद को परेशान कर दिया और उन्होंने एक दिन गुस्से में सुपरस्टार को थप्पड़ मार दिया था.

महमूद की बेहतरीन फिल्में

महमूद ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. उनकी शानदार फिल्मों में 'भूत बंगला', 'पड़ोसन', 'बॉम्बे टू गोवा', 'दो फूल', 'कुंवारा बाप', 'साधू और शैतान', 'एक कली मुस्काई' शामिल हैं. इस दिग्गज कलाकार का 23 जुलाई 2004 को निधन हो गया था.

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