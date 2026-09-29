Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

बॉलीवुड में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले दिग्गज एक्टर-कॉमेडियन महमूद की आज 94वीं बर्थ एनिवर्सरी है. उन्होंने 11 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी शुरुआत की थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी दमदार कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. हर दौर में कोई न कोई ऐसा कॉमेडियन आया जिसने लोगों को पेट पकड़-पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया. आज हम भी आपसे बात भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही कलाकार की कर रहे हैं, जिनका नाम है महमूद.

महमूद बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कॉमेडी एक्टर माने जाते हैं. उन्हें उनके दमदार काम और बेहतरीन कॉमेडी के लिए 'किंग ऑफ कॉमेडी' भी कहा जाता है. 22 साल पहले सबको रुलाकर चले गए इस दिग्गज कलाकार की आज 94वीं बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में चलिए एक नजर उनसे जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'आप झूठ बोल रहे हैं...' पद्मावत के जौहर वाले बयान पर स्वरा भास्कर ने तोड़ी चुप्पी, बताया ये सच
'आप झूठ बोल रहे हैं...' पद्मावत के जौहर वाले बयान पर स्वरा भास्कर ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
सूर्या संग फिल्म लेकर आएंगे एसएस राजामौली, डिटेल्स बताने से किया इंकार!
सूर्या संग फिल्म लेकर आएंगे एसएस राजामौली, डिटेल्स बताने से किया इंकार!
बॉलीवुड
'कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर जमकर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता के सपोर्ट में लिखा लंबा नोट
'कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता का किया सपोर्ट

महमूद की 94वीं बर्थ एनिवर्सरी

महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था. उनकी पहचान एक्टर के अलावा डायरेक्टर के रूप में भी रही. उनका पूरा नाम महमूद अली है. हालांकि वो महमूद के नाम से ही पॉपुलर हुए. उनका ताल्लुक शुरू से ही सिनेमा से रहा, क्योंकि उनके पिता मुमताज अली 40 से 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा में एक डांसर और एक्टर थे.

काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

ये भी पढ़ें: लता मंगेशकर को चुभी दिलीप कुमार की बात, फिर सीखी उर्दू

कभी ट्रेन में टॉफी और अंडे बेचते थे महमूद

पिता के कैरेक्टर आर्टिस्ट होने के बावजूद महमूद को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था और वो बचपन में ही काम करने लगे थे. अपना घर खर्च चलाने के लिए बचपन में अभिनेता मुंबई की लोकल ट्रेनों में टॉफी बेचा करते थे. इसके अलावा उन्होंने स्टेशन के बाहर अंडे भी बेचे.

11 साल की उम्र में 'किस्मत' से बॉलीवुड डेब्यू

महमूद ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कर दी थी. सबसे पहले वो महज 11 साल की उम्र में फिल्म 'किस्मत' में नजर आए थे. 1943 में आई अशोक कुमार की इस मूवी में उन्होंने शेखर नाम के बच्चे का रोल अदा किया था.

काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

आगे जाकर एक्टर के रूप में उनकी शुरुआत देव आनंद और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म 'सीआईडी' से हुई थी. 1956 में रिलीज हुई इस मूवी में उनके किरदार का नाम शेर सिंह था. हालांकि वो इसमें कॉमेडी करते हुए नजर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने एक निगेटिव भूमिका निभाई थी.

जब काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए महमूद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जब महमूद अपने बुरे दौर से और भारतीय सिनेमा के दिग्गज सिंगर-एक्टर किशोर कुमार सुनहरे दौर से गुजर रहे थे तब महमूद ने किशोर कुमार से काम मांगा था. हालांकि किशोर ने महमूद से कहा था कि वो ऐसे शख्स को कैसे काम या मौक़ा दे सकते हैं जो आई जाकर उनके लिए चुनौती पेश कर सकता है. हालांकि महमूद ने किशोर कुमार से वादा किया था कि जब वो फिल्ममेकर बनेंगे तो उन्हें भी अपनी फिल्म में काम देंगे.

काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

किशोर कुमार ने साल 1966 में आई अपनी फिल्म 'प्यार किए जा' में महमूद को काम दिया था. वहीं जब महमूद ने बतौर फिल्ममेकर अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म 'पड़ोसन' (1968) बनाई तो इसमें उन्होंने किशोर कुमार को कास्ट किया था. महमूद ने इस फिल्म को प्रोड्यसू किया था और उन्होंने किशोर कुमार के साथ इसमें एक्टिंग भी की थी. फिल्म का हिस्सा दिग्गज एक्टर सुनील दत्त भी थे.

जब महमूद ने मारा राजेश खन्ना को थप्पड़

महमूद ने कभी राजेश खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर को तमाचा भी जड़ दिया था. रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ये सब कुछ राजेश खन्ना की लेटलतीफी के कारण हुआ था. राजेश खन्ना और हेमा मालिनी को लेकर महमूद ने फिल्म 'जनता हवलदार' (1979) बनाई थी. महमूद ने इस मूवी को अपने फार्म हाउस पर भी शूट किया था. एक दिन सेट पर महमूद के बेटे भी पहुंचे थे और उन्होंने राजेश खन्ना से नॉर्मल हैलो-हाय किया और वहां से चले गए.

काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

कहा जाता है कि राजेश खन्ना को महमूद के बेटे का बर्ताव खटक गया और इसके बाद वो सेट पर लेट आने लगे थे. लेकिन, राजेश खन्ना की लगातार लेटलतीफी ने महमूद को परेशान कर दिया और उन्होंने एक दिन गुस्से में सुपरस्टार को थप्पड़ मार दिया था. 

महमूद की बेहतरीन फिल्में

महमूद ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. उनकी शानदार फिल्मों में 'भूत बंगला', 'पड़ोसन', 'बॉम्बे टू गोवा', 'दो फूल', 'कुंवारा बाप', 'साधू और शैतान', 'एक कली मुस्काई' शामिल हैं. इस दिग्गज कलाकार का 23 जुलाई 2004 को निधन हो गया था.

काम के लिए किशोर कुमार के आगे गिड़गिड़ाए, कभी ट्रेन में बेचते थे टॉफी और अंडे, किस्से महमूद के

ये भी पढ़ें: 'यू आर माइन...' रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मां नीतू ने लिखा इमोशनल मैसेज

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Mehmood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'आप झूठ बोल रहे हैं...' पद्मावत के जौहर वाले बयान पर स्वरा भास्कर ने तोड़ी चुप्पी, बताया ये सच
'आप झूठ बोल रहे हैं...' पद्मावत के जौहर वाले बयान पर स्वरा भास्कर ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
सूर्या संग फिल्म लेकर आएंगे एसएस राजामौली, डिटेल्स बताने से किया इंकार!
सूर्या संग फिल्म लेकर आएंगे एसएस राजामौली, डिटेल्स बताने से किया इंकार!
बॉलीवुड
'कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर जमकर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता के सपोर्ट में लिखा लंबा नोट
'कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता का किया सपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
ट्रेंडिंग
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
टेक्नोलॉजी
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
शिक्षा
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget