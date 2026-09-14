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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रिंस हैरी और बच्चों संग यूके में ऐसी जिंदगी जी रही हैं मेगन मार्कल, दिखाई पहली झलक

प्रिंस हैरी और बच्चों संग यूके में ऐसी जिंदगी जी रही हैं मेगन मार्कल, दिखाई पहली झलक

प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल यूके में अपने बच्चों संग रह रहे हैं. उन्हें शिफ्ट हुए कुछ हफ्ते हुए हैं. अब मेगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यूके में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की पहली झलक दिखाई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल को यूके आए हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन करीब छह साल बाद नए माहौल में ढलने और अपनी जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित करने में दोनों ने थोड़ा वक्त लिया. अब 'सूट्स' स्टार मेगन मार्कल ने यूके में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की पहली झलक शेयर की है. मेगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहली बार अपने परिवार का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो प्रिंस हैरी और दोनों बच्चों के यूके में टाइम स्पेंड करती दिखीं.

मेगन मार्कल ने शेयर किया पोस्ट
मेगन मार्कल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यूके में अब तक बिताए वक्त की एक वीडियो झलक शेयर की है. देश में शिफ्ट होने के बाद ये उनका पहला ऑफिशियल पोस्ट है, जिसमें उन्होंने अपनी नई जिंदगी की कुछ खास झलकियां दिखाई हैं.

वीडियो की शुरुआत प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के एक साथ हाथ पकड़े चलते हुए होती है.स्क्रीन पर यूके के झंडे वाला इमोजी भी नजर आता है. मेगन ने वीडियो में अपने बच्चों प्रिंस आर्ची और प्रिंसेस लिलिबेट की भी झलक दिखाई है, जो दिनभर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. बच्चे कीचड़ में खेलते दिखे, वहीं उन्होंने साइकिल भी चलाई और अपने माता-पिता के साथ फिशिंग का मजा भी लिया.

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बता दें, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल 26 अगस्त को यूके पहुंचे थे. दोनों ने बर्मिंघम एयरपोर्ट पर साथ लैंड किया था. उनके यूके लौटने की खबर सामने आने के कुछ ही हफ्तों बाद दोनों ने ये कदम उठाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, किंग चार्ल्स को करीब 16 अगस्त को अपने बेटे के यूके लौटने के फैसले के बारे में पता चला था. 

किंग चार्ल्स से की थी मुलाकात
इससे पहले प्रिंस हैरी और मेगन यूके में इनविक्टस गेम्स के इवेंट में शामिल होने आए थे. इस दौरान उन्होंने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला से मुलाकात भी की थी. दोनों ने प्रिंसेस डायना की कब्र और उनके पुश्तैनी घर का भी दौरा किया था. यूके शिफ्ट होने से पहले मेगन और हैरी ने अमेरिका में अपने आखिरी हफ्ते करीबी दोस्तों और परिवार के साथ बिताए थे. इस दौरान मेगन की मां डोरिया रैगलैंड के अलावा आर्ची और लिलिबेट के दोस्त भी उनके साथ थे.

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7 सितंबर को प्रिंस हैरी यूके शिफ्ट होने के बाद पहली बार ऑफिशियली नजर आए. पीपल की रिपोर्ट के मुताबिक, वो लंदन के एक प्रोडक्शन स्टूडियो में किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. 

फिलहाल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेगन और प्रिंस हैरी ने कुछ समय के लिए यूके में रहने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि दोनों इस दौरान शाही परिवार के साथ अपने रिश्ते सुधारने और परिवार के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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