‘दामिनी’, ‘घातक’ और ‘घायल’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. भले ही वे अब फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वे अक्सर अपनी पुरानी फिल्मों से जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं जिन्हें फैंस खूब पसंद करते हैं.

‘मुकद्दर का फैसला’ की शूटिंग बनी यादगार

हाल ही में मीनाक्षी शेषाद्रि ने 26 मई 1987 को रिलीज हुई फिल्म ‘मुकद्दर का फैसला’ की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. इस फिल्म से जुड़ी यादों को उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए ताजा किया. जिसने एक बार फिर फैंस को पुराने दौर की फिल्मों की याद दिला दी हैं.

‘हम न हम रहे’ गाने का डिस्को क्रेज

फिल्म ‘मुकद्दर का फैसला’ में मीनाक्षी शेषाद्रि का गाना ‘हम न हम रहे’ उस दौर में काफी पॉपुलर हुआ था. इस गाने में डिस्को वाइब के साथ वे राज बब्बर को रिझाती नजर आई थीं. ग्लैमरस लुक और एनर्जी से भरपूर इस सॉन्ग को आज भी लोग याद करते हैं.





104 डिग्री फीवर में किया था शूट

इस गाने की शूटिंग मीनाक्षी के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी. उन्होंने खुद बताया कि जिस वक्त यह गाना शूट हो रहा था उस समय उन्हें 104 डिग्री का हाई फीवर था. इसके बावजूद उन्होंने पूरे प्रोफेशनल अंदाज में शूट पूरा किया. मीनाक्षी ने लिखा, 'शूटिंग एक नशा है', और इस बात को उन्होंने अपने काम से सच साबित कर दिया.

मल्टीस्टारर फिल्म का बॉक्स ऑफिस धमाल

‘मुकद्दर का फैसला’ अपने समय की एक बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छी कमाई की थी. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आए और हर किरदार ने अपनी मौजूदगी से कहानी को मजबूत बनाया.

धर्मा प्रोडक्शन और बप्पी लहरी का म्यूजिक

इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था. फिल्म के गानों को मशहूर म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी ने तैयार किया था जिनका म्यूजिक उस दौर में चार्टबस्टर हुआ करता था.

पुराने सितारों की तिकड़ी ने डाली जान

फिल्म में बिंदू, ओम प्रकाश और प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों की तिकड़ी को भी शामिल किया गया था. भले ही इनके रोल छोटे थे लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी और लोगों पर गहरी छाप छोड़ी.

यश जौहर का भरोसा और करण जौहर का खुलासा

करण जौहर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके पिता यश जौहर को इस फिल्म पर पूरा भरोसा था. उन्होंने किसी तरह पूरी टीम को भी इस प्रोजेक्ट पर यकीन दिलाया और वही भरोसा फिल्म की सफलता की वजह बना.

राजकुमार की फाइट और राज बब्बर का स्टाइल

फिल्म में 61 साल की उम्र में भी राजकुमार से फाइटिंग सीन करवाए गए थे जो उस वक्त काफी चर्चा में रहे. वहीं राज बब्बर का सोने की चैन वाला लुक युवाओं के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुआ. फिल्म के बाद हर युवा कॉलर के बटन खोलकर अपनी चैन फ्लॉन्ट करता नजर आने लगा था.