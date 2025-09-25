मीनाक्षी शेषाद्री 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक थीं. मीनाक्षी आज भी उन हसीनाओं में से एक हैं, जिन्हें लोग काफई पसंद करते हैं. दामिनी फिल्म में मीनाक्षी की एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा था. इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग उन्हें दामिनी के नाम से ही जानते हैं.

एक्ट्रेस बेशक अब फिल्मों में नजर ना आती हों, लेकिन फैंस उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित रहते हैं. चलिए अगर आप भी मीनाक्षी के फैन हैं तो आज हम आपको उनकी बेटी केंड्रा मैसोर की फोटो दिखाने जा रहे हैं. जी हां, मीनाक्षी की बेटी का नाम केंड्रा मैसोर है, जो देखने में बेहद ग्लैमरस हैं.





केंड्रा हैं बेहद खूबसूरत

सोशल मीडिया पर उनकी जो तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, उसमें वो व्हाइट स्ट्रैप वाली ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं. तस्वीर में मीनाक्षी की बेटी बेहद ही क्यूट स्माइल करती हुई दिखाई दे रही हैं. केंड्रा का स्टाइलिश अंदाज किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से बिल्कुल कम नहीं है.

तस्वीर में वो बेहद ही प्यारी लग रही हैं. केंड्रा की तस्वीरें देख फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं. केंड्रा की प्यारी सी तस्वीर को देखने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- इसके आगे तो जाह्नवी और सारा सब फेल हैं. वहीं, एक यूजर ने लिखा- अब तक कहां थीं आप.

ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि केंड्रा अपनी मां की तरह ही बेहद खूबसूरत और लंबी हैं. कुछ लोगों ने तो केंड्रा को देख उन्हें दामिनी पार्ट 2 भी कह दिया है. बता दें 1995 में मीनाक्षी ने अमेरिका के एक इंवेस्टमेंट बैंकर हसीश मैसोर संग शादी की थी. करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने घर बसा लिया था.

