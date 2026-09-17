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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपीएम मोदी के जन्मदिन पर शाहरुख खान का पोस्ट, लिखा- 'अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ मांगता हूं'

पीएम मोदी के जन्मदिन पर शाहरुख खान का पोस्ट, लिखा- 'अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ मांगता हूं'

पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर शाहरुख खान ने भी बर्थडे विश किया है. उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और देश को प्रेरित करते रहने की कामना की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 06:00 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर दुनियाभर के उनके चाहने वाले लोग सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड सेलेब्स के नाम भी शामिल हैं. अक्षय कुमार, अजय देवगन और कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. वहीं, इसी कड़ी में अब शाहरुख खान का भी नाम शामिल हो गया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर शाहरुख खान ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु दे, ताकि आपकी शक्ति और सकारात्मकता से देश सदैव आगे बढ़ता रहे.'

जान्हवी कपूर ने भी लिखी पोस्ट

वहीं, जान्हवी कपूर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन विश किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप हमेशा स्वस्थ, खुश और लोगों को अपने नेतृत्व से प्रेरित करते रहें.'

अजय देवगन ने भी विश किया बर्थडे

इसके साथ ही अजय देवगन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन विश किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो. आपको साल-दर-साल बिना थके और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते देखना, याद दिलाता है कि सच्ची सेवा क्या होती है. भारत के लोगों और खासकर आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने मुझे हमेशा गहराई से प्रभावित किया है.' 

 

अंत में अजय देवगन ने उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए लिखा, 'आपके जन्मदिन पर, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि भारत की सेवा का आपका यह सफर आने वाले कई वर्षों तक जारी रहे.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान PM Modi
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