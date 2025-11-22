हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMastiii 4 Box Office Collection Day 1: ‘मस्ती 4’ का ओपनिंग डे पर धमाल, कर डाली शानदार कमाई, अजय देवगन और फरहान अख्तर की फिल्में रह गईं पीछे

Mastiii 4 Box Office Collection Day 1: ‘मस्ती 4’ का ओपनिंग डे पर धमाल, कर डाली शानदार कमाई, अजय देवगन और फरहान अख्तर की फिल्में रह गईं पीछे

Mastiii 4 Box Office Collection Day 1:मस्ती 4 की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर अच्छी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा 120 बहादुर से ज्यादा कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

मिलाप जावेरी अपनी पिछली रिलीज़ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के उम्मीद से बढ़कर और ज़बरदस्त सफलता के साथ सातवें आसमान पर हैं. कंट्रोल बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की थी और 2025 में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई. अब, फिल्म मेकर ने ‘मस्ती’ के तड़के के साथ कमबैक किया है. लगा है. दरअसल हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी स्टारर ‘मस्ती 4’ की, जो इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. चलिए यहां जानते हैं ‘मस्ती 4’ ने कितने करोड़ से ओपनिंग की है.

मस्ती 4’ ने रिलीज के पहले दिन कितना किया कलेक्शन?
‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2004 में हुई थी. इसके बाद इसका दूसरा पार्ट साल 2013 ग्रैंड मस्ती आया था और तीसरा पार्ट ग्रेट ग्रैंड मस्ती था. वहीं अब इसका चौथा पार्ट ‘मस्ती 4’ रिलीज हुआ है. इसके दो पार्ट हिट रहे थे. दरअसल उस समय, ऐसी एडल्ट कॉमेडीज़ के लिए अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद थे, लेकिन समय के साथ, इस जॉनर की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई. नतीजतन, तीसरा भाग, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उम्मीद के मुताबिक़ नहीं चला. वहीं अब ‘मस्ती 4’ की शुरुआत भी बहुत खास नहीं हुई है. हालांकि इसने ओपनिंग डे पर फरहान अख्तर की 120 बहादुर से ज्यादा कमाई की है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘मस्ती 4’ ने रिलीज के पहले दिन 2.50 करोड़ का कारोबार किया है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘मस्ती 4’ ने तोड़ा ‘मस्ती’  का ओपनिंग डे रिकॉर्ड
‘मस्ती 4’ ने यूं तो बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग नहीं की है लेकिन इस फिल्म ने फ्रेंचाइजी की सबसे पहली किस्त ‘मस्ती’ (2004 में आई) के ओपनिंग डे कलेक्शन 1.80 करोड़ को मात दे दी है. हालांकि ये ग्रैंड मस्ती (2013) के पहले दिन की कमाई 12.50 करोड़ को मात नहीं दे पाई. वहीं ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती के ओपनिंग डे कलेक्शन  2.65 करोड़ को पीछे छोड़ने से भी इंचभर दूर रह गई.

वहीं इस फिल्म ने फरहान अख्तर की 120 बहादुर को भी पीछे छोड़ दिया. बता दें कि 120 बहादुर ओपनिंग डे पर 2.35 करोड़ कमा पाई है. जबकि अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 ने शुक्रवार को 8वें दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Music Company (@zeemusiccompany)

कितना है ‘मस्ती 4’ का बजट? 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘मस्ती 4’ का बजट 38 से 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. जिसमें प्रोडक्शन और प्रमोशन का खर्च भी शामिल हैं. वहीं मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म की कमाई में वीकेंड पर तेजी आएगी. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म शनिवार और रविवार की छुट्टी का फायदा उठा पाती है या नहीं. 

 

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 07:12 AM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Aftab Shivdasani Box Office BOX OFFICE COLLECTION Mastiii 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget