मिलाप जावेरी अपनी पिछली रिलीज़ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के उम्मीद से बढ़कर और ज़बरदस्त सफलता के साथ सातवें आसमान पर हैं. कंट्रोल बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की थी और 2025 में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई. अब, फिल्म मेकर ने ‘मस्ती’ के तड़के के साथ कमबैक किया है. लगा है. दरअसल हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी स्टारर ‘मस्ती 4’ की, जो इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. चलिए यहां जानते हैं ‘मस्ती 4’ ने कितने करोड़ से ओपनिंग की है.

‘मस्ती 4’ ने रिलीज के पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2004 में हुई थी. इसके बाद इसका दूसरा पार्ट साल 2013 ग्रैंड मस्ती आया था और तीसरा पार्ट ग्रेट ग्रैंड मस्ती था. वहीं अब इसका चौथा पार्ट ‘मस्ती 4’ रिलीज हुआ है. इसके दो पार्ट हिट रहे थे. दरअसल उस समय, ऐसी एडल्ट कॉमेडीज़ के लिए अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद थे, लेकिन समय के साथ, इस जॉनर की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई. नतीजतन, तीसरा भाग, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उम्मीद के मुताबिक़ नहीं चला. वहीं अब ‘मस्ती 4’ की शुरुआत भी बहुत खास नहीं हुई है. हालांकि इसने ओपनिंग डे पर फरहान अख्तर की 120 बहादुर से ज्यादा कमाई की है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘मस्ती 4’ ने रिलीज के पहले दिन 2.50 करोड़ का कारोबार किया है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘मस्ती 4’ ने तोड़ा ‘मस्ती’ का ओपनिंग डे रिकॉर्ड

‘मस्ती 4’ ने यूं तो बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग नहीं की है लेकिन इस फिल्म ने फ्रेंचाइजी की सबसे पहली किस्त ‘मस्ती’ (2004 में आई) के ओपनिंग डे कलेक्शन 1.80 करोड़ को मात दे दी है. हालांकि ये ग्रैंड मस्ती (2013) के पहले दिन की कमाई 12.50 करोड़ को मात नहीं दे पाई. वहीं ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती के ओपनिंग डे कलेक्शन 2.65 करोड़ को पीछे छोड़ने से भी इंचभर दूर रह गई.

वहीं इस फिल्म ने फरहान अख्तर की 120 बहादुर को भी पीछे छोड़ दिया. बता दें कि 120 बहादुर ओपनिंग डे पर 2.35 करोड़ कमा पाई है. जबकि अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 ने शुक्रवार को 8वें दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

कितना है ‘मस्ती 4’ का बजट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘मस्ती 4’ का बजट 38 से 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. जिसमें प्रोडक्शन और प्रमोशन का खर्च भी शामिल हैं. वहीं मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म की कमाई में वीकेंड पर तेजी आएगी. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म शनिवार और रविवार की छुट्टी का फायदा उठा पाती है या नहीं.