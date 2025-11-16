हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड23 साल पहले 'रोड' में शूटिंग और मौत से सामना, विवेक ओबेरॉय ने बताया दिल दहला देने वाला किस्सा

23 साल पहले 'रोड' में शूटिंग और मौत से सामना, विवेक ओबेरॉय ने बताया दिल दहला देने वाला किस्सा

Vivek Oberoi: विवेक ओबेरॉय ने फिल्म ‘मस्ती 4’ को प्रमोट करते हुए, राजस्थान में फिल्म ‘रोड’ की शूटिंग के दौरान हुए एक खतरनाक हादसे के बारे में बताया. उन्होंनें कहा कि लगभग अपनी जान गवां चुके थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक भयानक किस्सा शेयर किया. 2002 की फिल्म ‘रोड’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान में उनके साथ एक हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. रात में बीकानेर से जैसलमेर जाते समय, विवेक ने ड्राइवर को बार-बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा, क्योंकि सड़क पर विजिबिलीटी बहुत कम थी.

अपने लेटेस्ट फिल्म ‘मस्ती 4’ को प्रमोट करते हुए, विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक डरावना हादसा बताया, जिसमें उनकी जान बचाना मुश्किल था. उन्होंने कहा, "मैंने ड्राइवर को कम से कम 15-20 बार धीमी स्पीड से चलाने के लिए कहा, क्योंकि रास्ते पर कुछ दिखाई नही दे रहा था." आराम करने के लिए वह फ्रंट सीट पर लेटे थे, तभी अचानक हादसा हुआ.

विवेक ने किया था मौत का सामना
उन्होनें बताया कि, "एक ऊंट गाड़ी अचानक सामने आ गई, जिसमें लोहे की रॉड्स थीं. रॉड्स ने कार का विंडशील्ड तोड़ दिया. अगर मेरी सीट सीधी होती, तो ये रॉड्स सीधे मेरे शरीर में जा सकती थीं. मैं कार से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन किसी तरह बच गया. लगभग मर ही गया."

इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद, विवेक ने तय किया कि अब रात में कभी सफर नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सालों बाद उन्हें फिर से लापरवाह ड्राइविंग का सामना करना पड़ा, और उस हादसे ने उनकी सुरक्षा के लिए सोच हमेशा के लिए बदल दी.

बता दें, 2002 में रिलीज हुई ‘रोड’ राजत मुखर्जी निर्देशित एक थ्रिलर फिल्म है, जो राजस्थान के रेगिस्तान और खूबसूरत नज़ारों के बीच सेट है. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, अंतरा माली और मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक खुली सड़क पर चलने वाली रोमांचक और सस्पेंस भरी जर्नी को दिखाती है.


23 साल पहले 'रोड' में शूटिंग और मौत से सामना, विवेक ओबेरॉय ने बताया दिल दहला देने वाला किस्सा

‘मस्ती 4’ के बारे में
विवेक ओबेरॉय की अगली फिल्म ‘मस्ती 4’ आने वाली है. इसे मिलाप ज़ावेरी ने डायरेक्ट किया है और यह मशहूर मस्ती फ्रेंचाइजी की नई कड़ी है. इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय के अलावा रितेश देशमुख और अफ़ताब शिवदासानी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म करीब 9 साल के लंबे गैप के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. ‘मस्ती 4’ 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi Road Masti 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget