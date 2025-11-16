23 साल पहले 'रोड' में शूटिंग और मौत से सामना, विवेक ओबेरॉय ने बताया दिल दहला देने वाला किस्सा

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक भयानक किस्सा शेयर किया. 2002 की फिल्म ‘रोड’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान में उनके साथ एक हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. रात में बीकानेर से जैसलमेर जाते समय, विवेक ने ड्राइवर को बार-बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा, क्योंकि सड़क पर विजिबिलीटी बहुत कम थी.

अपने लेटेस्ट फिल्म ‘मस्ती 4’ को प्रमोट करते हुए, विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक डरावना हादसा बताया, जिसमें उनकी जान बचाना मुश्किल था. उन्होंने कहा, "मैंने ड्राइवर को कम से कम 15-20 बार धीमी स्पीड से चलाने के लिए कहा, क्योंकि रास्ते पर कुछ दिखाई नही दे रहा था." आराम करने के लिए वह फ्रंट सीट पर लेटे थे, तभी अचानक हादसा हुआ.

विवेक ने किया था मौत का सामना

उन्होनें बताया कि, "एक ऊंट गाड़ी अचानक सामने आ गई, जिसमें लोहे की रॉड्स थीं. रॉड्स ने कार का विंडशील्ड तोड़ दिया. अगर मेरी सीट सीधी होती, तो ये रॉड्स सीधे मेरे शरीर में जा सकती थीं. मैं कार से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन किसी तरह बच गया. लगभग मर ही गया."

इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद, विवेक ने तय किया कि अब रात में कभी सफर नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सालों बाद उन्हें फिर से लापरवाह ड्राइविंग का सामना करना पड़ा, और उस हादसे ने उनकी सुरक्षा के लिए सोच हमेशा के लिए बदल दी.

बता दें, 2002 में रिलीज हुई ‘रोड’ राजत मुखर्जी निर्देशित एक थ्रिलर फिल्म है, जो राजस्थान के रेगिस्तान और खूबसूरत नज़ारों के बीच सेट है. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, अंतरा माली और मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक खुली सड़क पर चलने वाली रोमांचक और सस्पेंस भरी जर्नी को दिखाती है.





‘मस्ती 4’ के बारे में

विवेक ओबेरॉय की अगली फिल्म ‘मस्ती 4’ आने वाली है. इसे मिलाप ज़ावेरी ने डायरेक्ट किया है और यह मशहूर मस्ती फ्रेंचाइजी की नई कड़ी है. इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय के अलावा रितेश देशमुख और अफ़ताब शिवदासानी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म करीब 9 साल के लंबे गैप के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. ‘मस्ती 4’ 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.