Mardaani 3 X Review: रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ फाइनली आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. वहीं इस फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉ़न्स मिल रहा है. कई ने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की है.
रानी मुखर्जी की सुपहिट फ्रेंचाइजी मर्दानी की मच अवेटेड क्राइम थ्रिलर ‘मर्दानी 3’ आखिरकार आज थिएटर में आ गई है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से भी फैंस में इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट थी. इसकी ठीक ठाक एडवांस बुकिंग भी हुई है. वहीं अब फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है?
‘मर्दानी 3’ का एक्स रिव्यू कैसा है?
‘मर्दानी 3’ के थिएटर में रिलीज होने के बाद अब तमाम दर्शकों ने इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे एक ज़बरदस्त और मस्ट वॉच फ़िल्म बताया है जो आखिर तक आपका ध्यान खींचेगी. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने फ़िल्म के सेकेंड हाफ की काफी तारीफ की है.
एक यूजर ने लिखा, “अभी मर्दानी 3 देखी, रिव्यू, 5 में से तीन स्टार, कहानी इंटेंस और बहुत रेलिवेंट है. यह क्राइम और जस्टिस की मेन थीम पर टिकी हुई है और कहानी को शुरू से आखिर तक सीरियस रखती है. प्लॉट सिंपल लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और आखिर तक आपका ध्यान खींचता है. रानी मुखर्जी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और फिल्म को पूरी तरह अपने कंधों पर उठाया है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन कैरेक्टर को रियल और निडर महसूस कराते हैं. यह मर्दानी फ्रैंचाइज़ी में उनकी सबसे मज़बूत परफॉर्मेंस में से एक है.”
Just Watched #Mardaani3 REVIEW ⭐⭐⭐/5 RATING— suraj (@MRSURAJ1782) January 30, 2026
The story is intense and very relevant. It sticks to the core theme of crime and justice and keeps the narrative serious throughout. The plot is simple but emotionally strong and holds your attention till the end.#RaniMukerji… pic.twitter.com/cuoRxQ15JJ
एक अन्य ने लिखा, "मर्दानी 3, इंटेंस, हार्ड-हिटिंग क्राइम ड्रामा रानी मुखर्जी पावरफुल और फियरलेस हैं, फिल्म को पूरी तरह से रॉ एक्शन, दिलचस्प सेकंड हाफ, स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्लाइमेक्स के साथ आगे बढ़ाती हैं. सीरियस, इम्पैक्टफुल और पैसा वसूल मर्दानी 3 रिव्यू"
⭐⭐⭐/5 #Mardaani3 — intense, hard-hitting crime drama.#RaniMukerji is powerful & fearless, carries the film completely 🔥— Ashka (@bol_kya_kaam) January 30, 2026
Raw action, gripping second half, strong emotional climax.
Serious, impactful & PAISA WASOOL 💥👌#Mardaani3Review pic.twitter.com/pX1oGvZHhM
कई और ने भी फिल्म की तारीफ की है
#Mardaani3 (First Half):— Movie_Masala (@MovieMasala_24) January 30, 2026
The first half is engaging and well-paced. #RaniMukerji and Mallika Prasad (as Amma) deliver strong performances and carry the film. The story setup and character development are done well. Overall, a promising start. 🎬#mardani3 #yrf pic.twitter.com/TreaFTLEcR
तरण आदर्शन ने भी की फिल्म की तारीफ
फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने मर्दानी 3 को पावरफुल बताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा है- रानी मुखर्जी टॉप फ़ॉर्म में लौटी हैं, ज़बरदस्त, बिना किसी रोक-टोक के परफ़ॉर्मेंस दी है.... हिम्मत और इंसाफ़ की एक ज़बरदस्त लड़ाई.
#OneWordReview...#Mardaani3: POWERFUL.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 30, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️½
Intense. Relevant. Captivating... #RaniMukerji returns in top form, delivering a ferocious, no-holds-barred performance... A gripping battle of courage and justice. #Mardaani3Review
Director #AbhirajMinawala mounts a taut,… pic.twitter.com/24qfg2sMAb
मर्दानी 3 के बारे में
इस बार, शिवानी (रानी मुखर्जी स्टारर) नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में शामिल होती है और दो छोटी लड़कियों के अपहरण के एक खौफनाक मामले की ज़िम्मेदारी लेती है. जैसे-जैसे शिवानी जांच में गहराई से जाती है, मामला और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जिससे मल्लिका प्रसाद द्वारा निभाई गई अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का खुलासा होता है. जो शुरू में तस्करी का मामला लगता है, वह जल्द ही एक बड़े भिखारी माफिया से जुड़ जाता है.
मर्दानी 3 में शैतान फेम जानकी बोडीवाला भी एक अहम भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी YRF की द रेलवे मेन लिखने वाले आयुष गुप्ता ने लिखी है और इसका निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है. इस प्रोजेक्ट को आदित्य चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है.
