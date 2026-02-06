रानी मुखर्जी स्टारर एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त, 'मर्दानी 3', यश राज फिल्म्स के बैनर तले 30 जनवरी 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को पहले दिन से सनी देओल की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 से मुकाबला करना पड़ रहा है और अच्छी बात ये है कि रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और करोड़ों में ही कमाई कर रही है. हालांकि वीकडेज के कारण इसकी कमाई में गिरावट भी देखी जा रही है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं 'मर्दानी 3' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितनी कमाई की है?

'मर्दानी 3' ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?

अभिराज मिनवाला द्वारा निर्देशित फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा जानकी बोडीवाला और मल्लिका प्रसाद भी अहम भूमिकाओं में हैं. रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में एक बार फिर एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में कमबैक किया हैं, जो 93 लड़कियों के गायब होने से जुड़े एक नेटवर्क का पता लगाती हैं. इस फिल्म में क्रिटिक्स और दर्शकों ने आम तौर पर रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस और फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की खूब तारीफ हो रही है.

बॉक्स ऑफिस पर पहले छह दिनों में, मर्दानी 3 का कमर्शियल परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 6 दिनों में भारत में लगभग 24.45 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें मजबूत वीकेंड के बाद हफ़्ते के दिनों में कमाई में गिरावट देखी गई. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म की रफ्तार बेहतर रही थी. वहीं अब इस फिल्म को सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा हो गया है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'मर्दानी 3' ने रिलीज के 7वें दिन 1.85 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'मर्दानी 3' की 7 दिनों की कुल कमाई अब 26.30 करोड़ रुपये हो गई है.

मर्दानी 3 वर्सेस मर्दानी 2 वर्सेस मर्दानी पहले हफ्ते का कलेक्शन

'मर्दानी 3' ने अपने 26.30 करोड़ के कलेक्शन के साथ मर्दानी के पहले हफ्ते के कलेक्शन (22.87 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया और मर्दानी 2 (28.05 करोड़ रुपये) के बाद फ्रेंचाइजी का दूसरा सबसे ज़्यादा पहले हफ्ते का कलेक्शन रिकॉर्ड किया है. 'मर्दानी 3' ने पहले हफ़्ते में स्थिर, हालांकि रिकॉर्ड तोड़ कमाई नहीं की है. अपनी दमदार सेंट्रल परफॉर्मेंस और दिलचस्प कहानी की वजह से, यह फ़िल्म लोगों का ध्यान खींच रही है और अगले हफ़्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है.