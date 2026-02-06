हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMardaani 3 Box Office Day 7: 'बॉर्डर 2' के आगे 'मर्दानी 3' ने 7 दिनों में कमा डाले करोड़ों, तोड़ा फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म का रिकॉर्ड

Mardaani 3 Box Office Day 7: 'बॉर्डर 2' के आगे 'मर्दानी 3' ने 7 दिनों में कमा डाले करोड़ों, तोड़ा फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म का रिकॉर्ड

Mardaani 3 Box Office Day 7: रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' ने सिनेमाघरों में रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है. वहीं इसने अपनी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म मर्दानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Feb 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

रानी मुखर्जी स्टारर एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त, 'मर्दानी 3', यश राज फिल्म्स के बैनर तले 30 जनवरी 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को पहले दिन से सनी देओल की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 से मुकाबला करना पड़ रहा है और अच्छी बात ये है कि रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और करोड़ों में ही कमाई कर रही है. हालांकि वीकडेज के कारण इसकी कमाई में गिरावट भी देखी जा रही है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं  'मर्दानी 3' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितनी कमाई की है? 

'मर्दानी 3' ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन? 
अभिराज मिनवाला द्वारा निर्देशित  फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा जानकी बोडीवाला और मल्लिका प्रसाद भी अहम भूमिकाओं में हैं. रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में एक बार फिर एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में कमबैक किया हैं, जो 93 लड़कियों के गायब होने से जुड़े एक नेटवर्क का पता लगाती हैं.  इस फिल्म में क्रिटिक्स और दर्शकों ने आम तौर पर रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस और फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की खूब तारीफ हो रही है. 

बॉक्स ऑफिस पर पहले छह दिनों में, मर्दानी 3 का कमर्शियल परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 6 दिनों में भारत में लगभग 24.45 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें मजबूत वीकेंड के बाद हफ़्ते के दिनों में कमाई में गिरावट देखी गई. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म की रफ्तार बेहतर रही थी. वहीं अब इस फिल्म को सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा हो गया है. 

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'मर्दानी 3' ने रिलीज के 7वें दिन 1.85 करोड़ का कलेक्शन किया है. 
  • इसी के साथ  'मर्दानी 3' की 7 दिनों की कुल कमाई अब 26.30 करोड़ रुपये हो गई है. 

मर्दानी 3 वर्सेस मर्दानी 2 वर्सेस मर्दानी पहले हफ्ते का कलेक्शन
'मर्दानी 3' ने अपने 26.30 करोड़ के कलेक्शन के साथ  मर्दानी के पहले हफ्ते के कलेक्शन (22.87 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया और मर्दानी 2 (28.05 करोड़ रुपये) के बाद फ्रेंचाइजी का दूसरा सबसे ज़्यादा पहले हफ्ते का कलेक्शन रिकॉर्ड किया है. 'मर्दानी 3' ने पहले हफ़्ते में स्थिर, हालांकि रिकॉर्ड तोड़ कमाई नहीं की है. अपनी दमदार सेंट्रल परफॉर्मेंस और दिलचस्प कहानी की वजह से, यह फ़िल्म लोगों का ध्यान खींच रही है और अगले हफ़्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है. 

Published at : 06 Feb 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Rani Mukerji Mardaani 3 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
पंजाब
Punjab News: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
पंजाब: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
इंडिया
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
पंजाब
Punjab News: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
पंजाब: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
इंडिया
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
ओटीटी
The Raja Saab OTT Release: प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
यूटिलिटी
सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स
सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स
लाइफस्टाइल
Anaya Bangar Gender Change: संजय बांगर के बेटे की तरह कैसे चेंज करा सकते हैं जेंडर, कितना पैसा होता है खर्च?
संजय बांगर के बेटे की तरह कैसे चेंज करा सकते हैं जेंडर, कितना पैसा होता है खर्च?
जनरल नॉलेज
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget