हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'घुसखोर पंडत' पर Manoj Bajpayee की सफाई, कहा- लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, मेकर्स हटा रहे टीजर-पोस्टर

'घुसखोर पंडत' पर Manoj Bajpayee की सफाई, कहा- लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, मेकर्स हटा रहे टीजर-पोस्टर

Ghooskhor Pandat Controversy: 'घुसखोर पंडत' पर मचे बवाल के बाद अब मनोज बाजपेयी ने भी सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि उनका मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Feb 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

नीरज पांडे द्वारा प्रोड्यूस और मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स फिल्म 'घूसखोर पंडित' मंगलवार को टीज़र आने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है. कुछ नेटिज़न्स ने फिल्म के टाइटल की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह ब्राह्मण समुदाय के लिए अपमानजनक है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटफ्लिक्स और 'घूसखोर पंडित' के मेकर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद लखनऊ में एक FIR दर्ज की गई. आरोप है कि कंटेंट जातिगत पहचान का अपमान करता है और सामाजिक सद्भाव को खतरा पहुंचाता है.

इस विरोध के बीच, नीरज पांडे ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है. अब, एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और कहा है कि वह जनता द्वारा शेयर की गई भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हैं. 

मनोज बाजपेयी ने 'घूसखोर पंडित'  विवाद पर तोड़ी चुप्पी
मनोज बाजपेयी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, "मैं लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करता हूं और उन्हें पूरी गंभीरता से लेता हूँ=X. जब आप किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा होते हैं जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, तो वह आपको रुकने और सुनने पर मजबूर कर देती है."

उन्होंने आगे कहा, "एक अभिनेता के तौर पर, मैं किसी भी फिल्म से उसके पात्र और उस कहानी के जरिए जुड़ता हूं जिसे मैं निभा रहा हूं. मेरे लिए, यह एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति (flawed individual) और उसके आत्म-साक्षात्कार (self-realisation) की यात्रा को चित्रित करने के बारे में था. इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं था.

नीरज पांडे के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस में, मैंने उनकी फिल्मों के प्रति दृष्टिकोण में हमेशा एक निरंतर गंभीरता और संवेदनशीलता देखी है. जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, फिल्म निर्माताओं ने प्रचार सामग्री (promotional material) को हटाने का निर्णय लिया है. यह दर्शाता है कि इन चिंताओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है."

नीरज पांडे ने भी दी थी सफाई
इससे पहले फिल्म मेकर नीरज पांडे ने भी एक्स अकाउंट पर एक नोट शेयर कर पूरे विवाद पर सफाई दी थी. उन्होंने लिखा था, " हमारी फिल्म एक फिक्शनल पुलिस ड्रामा है, और “पंडत” शब्द केवल एक काल्पनिक किरदार के लिए बोलचाल के नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है. कहानी किसी व्यक्ति के कर्मों और उसके फैसलों पर केंद्रित है, न कि किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी या उसका प्रतिनिधित्व करती है. एक फिल्ममेकर के रूप में मैं अपने काम को गहरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं,  ऐसी कहानियां बताने के लिए जो विचारशील और सम्मानजनक हों. मेरी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म भी ईमानदार इरादे से और सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है.

 

हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, और हम उनकी भावनाओं को दिल से स्वीकार करते हैं. इन्हीं चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखा और उसी रेफरेंस में समझा जाना चाहिए, न कि अधूरे हिस्सों के आधार पर जज किया जाए.  हम जल्द ही यह फिल्म दर्शकों के साथ साझा करने की उम्मीद करते हैं. 

नीरज पांडे की घूसखोर पंडित के बारे में
घूसखोर पंडत एक थ्रिलर है जो भ्रष्ट  पुलिस ऑफिसर अजय दीक्षित (मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत) की कहानी है. एक अचानक हुई घटना उसके प्लान को बिगाड़ देती है और उसे उम्मीद से कहीं बड़ी घटनाओं की एक कड़ी में फंसा देती है. जब वह दिल्ली के बीचों-बीच एक चलती कार से फेंकी गई बुरी तरह घायल लड़की की पहचान जानने की कोशिश करता है तो वह  खुद को एक ग्लोबल साज़िश के बीच पाता है.  रितेश शाह द्वारा निर्देशित, घूसखोर पंडत में मनोज बाजपेयी, नुसरत भरूचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, श्रद्धा दास और किकू शारदा हैं. इसे नीरज पांडे ने प्रोड्यूस किया है. 

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Ghooskhor Pandat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Pariksha Pe Charcha 2026 : पढ़ाई को लेकर कोई टोके तो क्या करें?, PM Modi ने बच्चों को दी बड़ी सीख
Ghooskhor Pandit Film Row: फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर क्यों बढ़ता जा रहा विवाद? | Breaking | ABP News
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की हत्या पर Congress सांसद ने सरकार पर उठाए सवाल | Punjab
Madhya Pradesh: अचानक क्यों फट रहे गैस वाले गुब्बारे? | Breaking | ABP News
Ghooskhor Pandit Film Row: विवाद के बाद 'घूसखोर पंडित' के निर्माता ने प्रमोशन रोका | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
ओटीटी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म
ओटीटी पर रिलीज हुई 'किस किसको प्यार करूं 2', जानें- कहां देखें कपिल शर्मा की ये फिल्म
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
शिक्षा
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget