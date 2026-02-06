नीरज पांडे द्वारा प्रोड्यूस और मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स फिल्म 'घूसखोर पंडित' मंगलवार को टीज़र आने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है. कुछ नेटिज़न्स ने फिल्म के टाइटल की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह ब्राह्मण समुदाय के लिए अपमानजनक है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटफ्लिक्स और 'घूसखोर पंडित' के मेकर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद लखनऊ में एक FIR दर्ज की गई. आरोप है कि कंटेंट जातिगत पहचान का अपमान करता है और सामाजिक सद्भाव को खतरा पहुंचाता है.

इस विरोध के बीच, नीरज पांडे ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है. अब, एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और कहा है कि वह जनता द्वारा शेयर की गई भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हैं.

मनोज बाजपेयी ने 'घूसखोर पंडित' विवाद पर तोड़ी चुप्पी

मनोज बाजपेयी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, "मैं लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करता हूं और उन्हें पूरी गंभीरता से लेता हूँ=X. जब आप किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा होते हैं जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, तो वह आपको रुकने और सुनने पर मजबूर कर देती है."

उन्होंने आगे कहा, "एक अभिनेता के तौर पर, मैं किसी भी फिल्म से उसके पात्र और उस कहानी के जरिए जुड़ता हूं जिसे मैं निभा रहा हूं. मेरे लिए, यह एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति (flawed individual) और उसके आत्म-साक्षात्कार (self-realisation) की यात्रा को चित्रित करने के बारे में था. इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं था.

नीरज पांडे के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस में, मैंने उनकी फिल्मों के प्रति दृष्टिकोण में हमेशा एक निरंतर गंभीरता और संवेदनशीलता देखी है. जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, फिल्म निर्माताओं ने प्रचार सामग्री (promotional material) को हटाने का निर्णय लिया है. यह दर्शाता है कि इन चिंताओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है."

नीरज पांडे ने भी दी थी सफाई

इससे पहले फिल्म मेकर नीरज पांडे ने भी एक्स अकाउंट पर एक नोट शेयर कर पूरे विवाद पर सफाई दी थी. उन्होंने लिखा था, " हमारी फिल्म एक फिक्शनल पुलिस ड्रामा है, और “पंडत” शब्द केवल एक काल्पनिक किरदार के लिए बोलचाल के नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है. कहानी किसी व्यक्ति के कर्मों और उसके फैसलों पर केंद्रित है, न कि किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी या उसका प्रतिनिधित्व करती है. एक फिल्ममेकर के रूप में मैं अपने काम को गहरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं, ऐसी कहानियां बताने के लिए जो विचारशील और सम्मानजनक हों. मेरी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म भी ईमानदार इरादे से और सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है.

हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, और हम उनकी भावनाओं को दिल से स्वीकार करते हैं. इन्हीं चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखा और उसी रेफरेंस में समझा जाना चाहिए, न कि अधूरे हिस्सों के आधार पर जज किया जाए. हम जल्द ही यह फिल्म दर्शकों के साथ साझा करने की उम्मीद करते हैं.

नीरज पांडे की घूसखोर पंडित के बारे में

घूसखोर पंडत एक थ्रिलर है जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अजय दीक्षित (मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत) की कहानी है. एक अचानक हुई घटना उसके प्लान को बिगाड़ देती है और उसे उम्मीद से कहीं बड़ी घटनाओं की एक कड़ी में फंसा देती है. जब वह दिल्ली के बीचों-बीच एक चलती कार से फेंकी गई बुरी तरह घायल लड़की की पहचान जानने की कोशिश करता है तो वह खुद को एक ग्लोबल साज़िश के बीच पाता है. रितेश शाह द्वारा निर्देशित, घूसखोर पंडत में मनोज बाजपेयी, नुसरत भरूचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, श्रद्धा दास और किकू शारदा हैं. इसे नीरज पांडे ने प्रोड्यूस किया है.