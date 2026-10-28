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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलगातार फिल्में रिजेक्ट कर रहे थे मनोज बाजपेयी, फिर इन 3 डायरेक्टर से मिलकर बदल गई जिंदगी

लगातार फिल्में रिजेक्ट कर रहे थे मनोज बाजपेयी, फिर इन 3 डायरेक्टर से मिलकर बदल गई जिंदगी

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने हाल ही में अपने करियर के बुरे दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'स्पेशल 26' जैसी फिल्मों से पहले उन्हें अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Oct 2026 07:04 PM (IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों फिल्म 'गजब रात' से फैंस का दिल जीत रहे हैं. ये फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. इसी बीच मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के बुरे दौर को लेकर बात की. एक्टर ने बताया कि मन मुताबिक काम ना मिलने के कारण वो लगातार फिल्में ठुकरा रहे थे, हालांकि फिर उनकी लाइफ में तीन डायरेक्टर ने एंट्री ली और उनके लिए सब कुछ बदल गया.

'मैं फिल्मों को मना कर रहा था...'

मनोज बाजपेयी को 'स्पेशल 26' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों से गजब की लोकप्रियता मिली. इससे पहले वो 'राजनीति' फिल्म से भी छाए. हालांकि इससे पहले का दौर उनके लिए आसान नहीं था. मनोज ने अपनी इन फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा, 'इनसे पहले मैंने मुश्किल दौर देखा था. मुझे वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं करना चाहता था. मैं फिल्मों को मना कर रहा था और अगर जिन फल्मों के लिए हां कहता भी था तो मैं उनमें काम करके खुश नहीं था.'

मनोज ने आगे बताया कि नीरज पांडे, अनुराग कश्यप और प्रकाश झा जैसे फिल्ममेकर्स से मुलाकात और बातचीत के बाद उनके करियर में काफी बदलाव आया. अनुराग ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', नीरज ने 'स्पेशल 26' और प्रकाश झा ने 'राजनीति' का डायरेक्शन किया था. 

लगातार फिल्में रिजेक्ट कर रहे थे मनोज बाजपेयी, फिर इन 3 डायरेक्टर से मिलकर बदल गई जिंदगी

तीनों डायरेक्टर से हुई मुलाकात को किया याद

मनोज बाजपेयी ने नीरज पांडे की एक अन्य फिल्म 'अ वेडनेसडे' का जिक्र करते हुए कहा, 'मैंने ये फिल्म देखी थी और इसके बाद मेरी नीरज से मुलाकात हुई. जहां हमने सिनेमा के बारे में लंबी चर्चा की. उन्होंने मुझे समझाया कि वो अपनी फिल्में किस तरह से बनाते हैं. उसी वक्त मेरी मुलाकात प्रकाश झा से भी हुई और तब मेरी अनुराग से भी बातचीत जारी थी. इन मुलाकातों के बाद मुझे ये फिल्में मिलीं.'

'गजब रात' के बारे में

बता दें कि गजब रात 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया. इसका हिस्सा नुसरत भरुचा, दिव्या दत्ता, अक्षय ओबेरॉय, कीकू शारदा, साकिब सलीम और श्रद्धा दास जैसे कलाकार भी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee
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